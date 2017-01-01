Як виглядає розкішний маєток екс-регіонала Бойка. Фотогалерея

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Маєток збудовано у дизайні «російська народна казка»

Журналіст програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Леся Іванова відзняла недобудовану дачу екс-регіонала та колишнього міністра енергетики Юрія Бойка на Осокорках у Києві.

Маєток збудовано у дизайні «російська народна казка». Територія під маєтком близько 1,5 гектарів. Ще гектар - оренда узбережжя. Вихід до води всупереч закону - перекритий.

Нагадаємо, згідно із поданою в жовтні 2016 року Бойком декларацією, його зарплата в 2015 році за основним місцем роботи в парламенті склала 79 тисяч 508 гривень. Ще він задекларував кошти для забезпечення депутатської діяльності в розмірі 80 тисяч 599 гривень. Серед доходу також пенсія у сумі 17 тисяч 31 гривня та понад 40 тисяч гривень відсотків від банків. На банківських рахунках Бойко 31 тисяч 385 доларів і більше 650 гривень. Також він має готівкою 25 тисяч доларів, 15 тисяч євро і 30 тисяч гривень.