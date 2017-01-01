Як виглядає VIP-вагон «Укрзалізниці»

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Фото: Лівий берег VIP-вагон «Укрзалізниці»

Друзі запросили мене зустріти Новий рік у поїзді з Києва до Львова у вагоні-салоні. Після певних роздумів я погодився – не щодня ж доводиться у таких вагонах їздити!

Загальна кількість вагонів-салонів у ПАТ «Укрзалізниця» – 12 штук, які розподілені таким чином: п'ять вагонів у Південно-Західній філії, по два вагони – у Львівській, Одеській та Придніпровській філіях, ще один вагон-салон пропонує Південна філія. Кожен з них має свій інтер’єр. Більш детально можна подивитися на сайті «Укрзалізниці».

Інформація на сайті УЗ про вагони-салони, окрім інтер’єру, не зовсім відповідає дійсності. Заявку на вагон-салон у вас приймає адміністратор сервісного центру, який оперативно не може надати інформацію про вартість проїзду за потрібним вам маршрутом. Вагон варто замовляти заздалегідь, оскільки термін обробки вашої заявки не регламентується і може виявитися так, що УЗ не матиме технічної можливості включити його до складу потрібного поїзда за обраним вами маршрутом, або ж обраний вами вагон може бути зайнятий на потрібну дату, або ж просто бути на ремонті, як це було з двома із п’яти вагонів-салонів Південно-Західної філії, що вказані на сайті.

Щодо вартості проїзду, то окрім зазначеної на офіційному сайті ціни за 11 місць СВ з урахуванням коефіцієнтів гнучкого регулювання (ціна залежить від дати і дня тижня) та вартості зворотнього повернення даного вагону, вам також доведеться додатково сплатити: комісійний збір сервісного центру (500 грн), вартість користування комплектами постільної білизни (210 грн) і найголовніше – вартість оренди самого вагона, яка розраховується погодинно. Час оренди розраховується як тривалість проїзду + 2 години: одна година на подачу вагона, друга – на висадку. У нашому випадку вартість оренди складала 800 грн за годину. А от інші вагони Південно-Західної філії виявилися дорожчими десь у півтора рази. У підсумку поїздка з Києва до Львова обійшлася близько 15 тисяч гривень.

Вагон-салон можна замовити у складі будь-якого регулярного поїзда. Також є можливість перепричіпки з одного поїзда на інший, але за умови, якщо поїзд стоїть на станції більше 15 хвилин. Найпопулярнішими зараз є маршрути в західному напрямку до Ужгорода та Івано-Франківська.

Наш вагон відправився зі столиці о 23:24 у складі поїзда №771 Київ – Хмельницький, в Жмеринці його приєднали до поїзда №107 Одеса – Ужгород, прибуття до Львова - о 10 годині ранку. Там вагон відчепили, загнали в тупик, а вже ввечері він поїхав до Києва іншим поїздом, звідки наступного дня мав виконувати рейс до Франківська.

Вагон виготовлено в 1985 році на заводі «Аммендорф» в Німеччині. В грудні 2013 року він пройшов капітально-відновлювальний ремонт у Дніпрі на заводі «Дніпровагонрембуд», під час якого повністю було замінено внутрішнє обладнання і елементи кузова. Вагон і ззовні, і зсередини виглядає новісіньким. Мабуть, тому ним досить часто полюбляють подорожувати зірки естради Софія та Ауріка Ротару, а також деякі українські політики.

Вагон обслуговує бригада з двох провідників, які розміщуються у двох службових купе. В одному відпочивають, в іншому – чергують.

Джерело: Лівий берег