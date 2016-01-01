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    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці

    • Вчора, 10:41
    • Розсилка

    Кількість загиблих унаслідок потужного вибуху на піротехнічному ринку Сан-Пабліто в мексиканському місті Тультепек досягла 29 осіб

    Крім того, понад 70 осіб дістали поранення. За словами глави Аварійно-національних рятувальних служб Луїса Феліпе Пуенте, кількість потерпілих може збільшитися.

    Представники Червоного Хреста заявили, що організація відправила на місце пригоди понад 30 автомобілів «швидкої» і десятки медиків. Керівник аварійно-рятувальних служб Тультепека Ісідро Санчес заявив, що причиною вибуху стала відсутність необхідних заходів безпеки.

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    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці
    Як виглядають жахливі наслідки вибуху на ринку піротехніки в Мексиці

    Джерело: Газета.Ру

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