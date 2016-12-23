Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
- 1 Сiчня, 06:18
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Брати наші менші доволі часто з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей ялинки
Готуючись до свята, кожен обирає свій спосіб, як прикрасити оселю: хтось обходиться мінімальними новорічними атрибутами, хтось же цілковито поринає у настрій гірлянд, різноманітних дощиків, карнавальних костюмів та сніговичків.
Мало знайдеться людей, котрі ігнорують прикрашання головної гості наступаючого Року – ялинки. І така краса не залишає байдужими не лише дітей та дорослих, але і братів наших менших, котрі з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей. Результатом такої забави нерідко бувають перевернуті ялини із розтрощеними прикрасами.
Для того, аби у свято ваш пухнастик не став об’єктом сімейного осуду, видання Вечірній Київ зробило підбірку цікавих світлин на тему: «Як захистити святкові атрибути від надмірної цікавості вашого пухнастого друга?».