Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брати наші менші доволі часто з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей ялинки

Готуючись до свята, кожен обирає свій спосіб, як прикрасити оселю: хтось обходиться мінімальними новорічними атрибутами, хтось же цілковито поринає у настрій гірлянд, різноманітних дощиків, карнавальних костюмів та сніговичків.

Мало знайдеться людей, котрі ігнорують прикрашання головної гості наступаючого Року – ялинки. І така краса не залишає байдужими не лише дітей та дорослих, але і братів наших менших, котрі з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей. Результатом такої забави нерідко бувають перевернуті ялини із розтрощеними прикрасами.

Для того, аби у свято ваш пухнастик не став об’єктом сімейного осуду, видання Вечірній Київ зробило підбірку цікавих світлин на тему: «Як захистити святкові атрибути від надмірної цікавості вашого пухнастого друга?».