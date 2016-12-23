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    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради

    • 1 Сiчня, 06:18
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    Брати наші менші доволі часто з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей ялинки

    Готуючись до свята, кожен обирає свій спосіб, як прикрасити оселю: хтось обходиться мінімальними новорічними атрибутами, хтось же цілковито поринає у настрій гірлянд, різноманітних дощиків, карнавальних костюмів та сніговичків.

    Мало знайдеться людей, котрі ігнорують прикрашання головної гості наступаючого Року – ялинки. І така краса не залишає байдужими не лише дітей та дорослих, але і братів наших менших, котрі з радістю і з заздрісною наполегливістю намагаються дістатися до яскравих деталей. Результатом такої забави нерідко бувають перевернуті ялини із розтрощеними прикрасами.

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    Для того, аби у свято ваш пухнастик не став об’єктом сімейного осуду, видання Вечірній Київ зробило підбірку цікавих світлин на тему: «Як захистити святкові атрибути від надмірної цікавості вашого пухнастого друга?».

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    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради
    Як захистити ялинку від домашнього улюбленця. Жартівливі поради

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