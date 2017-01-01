  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж

    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка

    «24 години 7 днів на тиждень я ремонтувала винищувачі, не розлучаючись із кулеметом М-16»

    26-річна модель Хоуп Говард – колишня військова, яка стала зіркою в соцмережі Instagram. На сторінці дівчина виставляє фото в білизні в еротичних позах. Не соромиться оголювати своє тіло та показувати його загалу.

    З п'ять років дівчина мріяла стали моделлю. Після закінчення школи зрозуміла, що хоче допомагати людям та вступила до військово-повітряних сил США. Коли Хоуп виповнилося 19, її відправили в Афганістан механіком винищувачів.

    «24 години 7 днів на тиждень я ремонтувала винищувачі, не розлучаючись із кулеметом М-16», – сказала колишня військова.

    Згадує своє минуле як найкращий та найгірший досвід у своєму житті. Після того як шестирічний контракт закінчився, Говард почала працювати персональним фітнес-тренером. Вирішила втілити свою дитячу мрію у життя.

    Сьогодні Хоуп Говард – інстаграм-модель та бодібілдер. На її аккаунт підписано понад 600 тис. людей.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж
    Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж

    Джерело: Gazeta.ua

    США Афганістан школи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ