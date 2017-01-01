Як зваблива ветеран війни в Афганістані стала зіркою соціальних мереж

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«24 години 7 днів на тиждень я ремонтувала винищувачі, не розлучаючись із кулеметом М-16»

26-річна модель Хоуп Говард – колишня військова, яка стала зіркою в соцмережі Instagram. На сторінці дівчина виставляє фото в білизні в еротичних позах. Не соромиться оголювати своє тіло та показувати його загалу.

З п'ять років дівчина мріяла стали моделлю. Після закінчення школи зрозуміла, що хоче допомагати людям та вступила до військово-повітряних сил США. Коли Хоуп виповнилося 19, її відправили в Афганістан механіком винищувачів.

«24 години 7 днів на тиждень я ремонтувала винищувачі, не розлучаючись із кулеметом М-16», – сказала колишня військова.

Згадує своє минуле як найкращий та найгірший досвід у своєму житті. Після того як шестирічний контракт закінчився, Говард почала працювати персональним фітнес-тренером. Вирішила втілити свою дитячу мрію у життя.

Сьогодні Хоуп Говард – інстаграм-модель та бодібілдер. На її аккаунт підписано понад 600 тис. людей.

Джерело: Gazeta.ua