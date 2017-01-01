Якби не війна. У Харкові відкрилася зворушлива фотовиставка про бійців АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Харкова з Києва приїхав волонтерський фотопроект «Якби НЕ війна», присвячений бійцям АТО.

Організатори розбили експозицію на кілька тематичних блоків: матері і сини, воїни і їх подруги, загиблі герої. Ідея – показати, що було б, чим займалися всі ці люди, які були змушені піти захищати Україну, замість того, щоб спокійно жити мирним життям.

На відкритті волонтери розповіли історію ініціативи та показали фільм про те, як все починалося. Одна з творців проекту Олена Белячкова провела екскурсію для відвідувачів виставки. Прийшли на презентацію і ветерани АТО, в тому числі кілька учасників фотопроекту.

«Ми не були впевнені, що нам вдасться показати виставку десь ще, крім Києва. Але зараз у нас вже більше 20 міст по всій Україні, де нас чекають, в тому числі на Донбасі. І ми раді, що люди побачать і почують ці справжні, реальні історії. Про це потрібно знати і пам'ятати», – розповідає Юлія Волкова, ідеолог і організатор «Якби НЕ війна».

Фотопроект виставляється в галереї «Бузок» (праве крило ХАТОБу) і пробуде в Харкові до 23 лютого. Вхід вільний.



