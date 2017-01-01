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    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер

    • Сьогодні, 15:31
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    19-річний Костя виріс у родині інженерів, які працювали на Чорнобильській АЕС

    Після ‎катастрофи його батьки переїхала до Славутича - наймолодшого міста України, збудованого у ‎‎1980-х для евакуйованих працівників ЧАЕС - таких, як вони самі. ‎

    Із дитинства Костя почав цікавитися літературою і, зокрема, поезією, а пізніше - культурою ‎пост-панку. Костя не має музичної освіти й каже, що не вміє писати музику, але він пише ‎тексти пісень, які виконує разом із своїм пост-панк гуртом - «Бегущий с ножницами».‎

    У гурті всього троє людей: окрім соліста Кості, є ще Євген - із гітарою і Олег - із басом. Вони ‎кажуть, що пишуть «танцювальну музику для простих людей, які живуть у пострадянських ‎містах».‎

    Одного дня, коли «Бегущий с ножницами» виступали із невеличким концертом у Києві, їх ‎побачив режисер із Берліна Марк Вілкінс. Його буквально захопила «енергія і пристрасть», із ‎якою юнаки із Славутича грали свою музику перед аудиторію із трохи більше як 20 людей.‎

    ‎«У їхній музиці було так багато гніву, але при цьому і краси, й романтики, і жаги», - згадує той ‎вечір у клубі Closer режисер.‎‎

    Пан Вілкінс був в Україні не вперше - він працював у Києві над різноманітними комерційними ‎проектами вже близько 12 років. І за словами режисера, який за своєю професією побував і в ‎Лондоні, і в Нью-Йорку, і в Лос-Анджелесі і багатьох інших містах світу, «Україна і Київ стали ‎місцем, де я був найбільш натхненний працювати». ‎

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    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер
    Якою побачив молодь наймолодшого міста України німецький режисер

    «Я був зачарований тим, як молоді люди, після багатьох поколінь труднощів і непростої ‎національної історії, здатні бути такими оптимістичними, і романтично й практично ‎впевненими у своєму великому майбутньому», - каже режисер. Саме тут, за його словами, «де у тебе немає нічого, люди ходять по тонкій кризі, але при цьому створюють прекрасні ‎речі».‎

    Та досі його захоплення Україною не виходило далеко за межі Києва.‎

    У той вечір, на концерті, він уперше почув про Славутич. Той вечір, ба-більше, надихнув його ‎на створення документальної короткометражної стрічки про наймолодше українське місто, ‎його юнацький панк-гурт «Бегущий с ножницами» і життя у ньому молодих людей, які, як і ‎Костя, кажуть, що ніколи не хочуть його залишати.‎‎‎

    «Мені хотілося передати певне відчуття самотності і пострадянської атмосфери, і на противагу ‎‎- неймовірної молодості, енергії й натхнення зовсім юного покоління жителів Славутича», - ‎говорить Марк Вілкінс.

    За словами режисера, Славутич, із його широкими малолюдними вулицями і типовою ‎радянською забудовою, - найменш малоймовірне місто для того, аби стати місцем ‎народження творчості: «Але в цьому анти-індивідуалістському місті я виявив найбільш ‎оптимістичний і креативний молодіжний рух в Україні».‎

    «Легко бути творчим і натхненним у Берліні, але в Славутичі? Проте тут відбувається значно ‎більше, аніж я коли-небудь бачив у Берліні! Після того, як я побував у Славутичі, берлінська ‎молодь здається мені лінивою і нудною», - зазначає Марк Вілкінс.‎

    Берлінський режисер певен, що українська молодь, на відміну від своїх західник однолітків, ‎сповнена наївності, оптимізму і анархічності. ‎

    «У серці кожен із них - анархіст. Вони вірять, що мають творити власне майбутнє, і що вони не ‎можуть розраховувати на уряд чи владу. І вони роблять це без жодної провини, чи образи, чи ‎агресії», - розмірковує пан Вілкінс.‎

    ‎«На Заході, коли ми думаємо про анархію, ми уявляємо людей у чорному, які кидають ‎коктейлі Молотова у супермаркети і руйнують усе, що має порядок. Але це зовсім інша ‎анархія від тієї, яку я відчуваю у молодого покоління українців. Тут вони створюють своє ‎власне суспільство, своє власне місце, за яке вони відчувають відповідальність», - додає ‎режисер.

    Прем'єра документального короткометражного фільму Марка Вілкінса «Kostya + Running with Scissors» ‎відбудеться там, де й був знятий фільм, - у Славутичі, у рамках кінофестивалю «86», який ‎проходитиме у місті з 27 квітня по 2 травня.

    Джерело: ВВС Україна

    Київщина
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