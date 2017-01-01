Ярош показав базу, де його бійці готуються воювати з Росією

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Тренувальна база Української добровольчої армії розташована у селі Великомихайлівка на Дніпропетровщині

Тут добровольці навчаються, тренуються, вправляються у військовій справі та живуть. Народний депутат Дмитро Ярош показав, де готуються до бою воїни.

База розташована на території 5-го добровольчого батальйону УДА. Його командир Владислав Литвин супроводжує під час візиту. Офіційно навчальний центр відкрили у лютому цього року. Зараз тут тренуються до сотні воїнів. Заклад розрахований на 300 бійців. У корпусах тривають ремонтні роботи. Це була територія залишеного дитячого табору. Перші добровольці прибули сюди навесні 2014 року з початком бойових дій на Донбасі.

На території є казарми, навчальні приміщення, зброярня, станція техобслуговування, швейний цех, їдальня, медчастина. Поруч - полігон для стрільб. На території є капличка, яку збудували волонтери.

«Ми сюди заїхали у квітні 2014 року. Тоді не думали так масштабно. З часом побачили, що дуже не вистачає вишколених людей, які б були спеціалістами: сапери, снайпери, оператори. Зараз п'ятий батальйон, на моє глибоке переконання, і військові командири так кажуть, один із найкращих підрозділів за професійними якостями наших бійців і командирів. На це пішло майже три роки», - говорить Дмитро Ярош.

В Україні ще не прийняли закон про добровольчу армію. У фінансуванні навчального центру допомагають волонтери.

«Допомагають усі. Добровольча армія як система проти зовнішніх загроз - це реальна перспектива. Надійний щит, коли приходить ворог і з кожного вікна йому у спину можуть стріляти. Це найнадійніший захист держави. Ми не влазимо у політичні конфлікти всередині країни. У нас конкретне завдання - захист держави і територіальної цілісності від зовнішнього ворога. Це все робимо без жодної копійки державних грошей», - продовжує депутат.

Українську добровольчу армію створив Дмитро Ярош після свого виходу із «Правого сектора». Зараз до неї входять два батальйони та декілька підрозділів. Воїни-добровольці постійно перебувають на передовій у зоні бойових дій. В Україні поки що немає закону про добровольчу армію. Тому бійці не мають офіційного статусу.

Джерело: Gazeta.ua