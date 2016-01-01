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    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників

    • 29 Грудня, 12:30
    • Розсилка

    Столичні рятувальник знялися у фотосесії для календаря на 2017 рік

    Відповідні фотографії були опубліковані на сторінці Facebook Головного управління ДСНС Києва.

    «Дякуємо усім, хто брав участь в розробці та зйомках календаря на 2017 рік. Дякуємо фотографу Олександру Цибульському та гримеру Юлії Саржицькій за якісну та креативну роботу. Окрему вдячність висловлюємо нашим моделям, справжнім мужнім рятувальникам!», - зазначається в повідомленні.

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    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
    Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників

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