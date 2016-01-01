Яскрава фотосесія мужніх київських рятувальників
- 29 Грудня, 12:30
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Столичні рятувальник знялися у фотосесії для календаря на 2017 рік
Відповідні фотографії були опубліковані на сторінці Facebook Головного управління ДСНС Києва.
«Дякуємо усім, хто брав участь в розробці та зйомках календаря на 2017 рік. Дякуємо фотографу Олександру Цибульському та гримеру Юлії Саржицькій за якісну та креативну роботу. Окрему вдячність висловлюємо нашим моделям, справжнім мужнім рятувальникам!», - зазначається в повідомленні.