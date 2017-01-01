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    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз

    • Сьогодні, 11:10
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    Свій наступний поєдинок Марина Мороз проведе 25 червня

    Марина Мороз (народилася 8 вересня 1991 року) – українська спортсменка, боксер та боєць змішаного стилю. Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів, фіналістка чемпіонату та Кубка України з боксу серед студентів.

    Свій наступний поєдинок Марина Мороз (8-1) проведе проти екс-чемпіонки UFC у першій найлегшій категорії Карли Еспарзи (11-4).

    Поєдинок українки відбудеться в рамках турніру UFC Fight Night 112, головною подією якого буде бій Бі Джей Пенна і Денніса Зіфера.

    Варто зазначити, що бій проти Еспарзи стане п'ятим для Мороз у рамках UFC. До цього вона здобула три перемоги в чотирьох зустрічах. Останній бій українка провела в серпні минулого року, коли рішенням суддів перемогла Деніель Тейлор.

    UFC Fight Night 112 відбудеться 25 червня в Оклахомі на Chesapeake Energy Arena.

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    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз
    Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз

    Джерело: xsport.ua

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