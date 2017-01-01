Яскраві фото української красуні та бійця змішаного стилю Марини Мороз

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Свій наступний поєдинок Марина Мороз проведе 25 червня

Марина Мороз (народилася 8 вересня 1991 року) – українська спортсменка, боксер та боєць змішаного стилю. Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів, фіналістка чемпіонату та Кубка України з боксу серед студентів.

Свій наступний поєдинок Марина Мороз (8-1) проведе проти екс-чемпіонки UFC у першій найлегшій категорії Карли Еспарзи (11-4).

Поєдинок українки відбудеться в рамках турніру UFC Fight Night 112, головною подією якого буде бій Бі Джей Пенна і Денніса Зіфера.

Варто зазначити, що бій проти Еспарзи стане п'ятим для Мороз у рамках UFC. До цього вона здобула три перемоги в чотирьох зустрічах. Останній бій українка провела в серпні минулого року, коли рішенням суддів перемогла Деніель Тейлор.

UFC Fight Night 112 відбудеться 25 червня в Оклахомі на Chesapeake Energy Arena.

Джерело: xsport.ua