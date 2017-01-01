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    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея

    • Сьогодні, 18:41
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    В Запоріжжі вперше відбувся марш добровольців. Близько двохсот членів добробатів пройшли по проспекту Соборному

    Учасники Маршу пройшли від Алеї Захисників до Площі Героїв, де пройшов мітинг та нагородження бійців і волонтерів.

    Як інформує forpost.media, під час ходи добровольці скандували патріотичні гасла. Городяни позитивно реагували на появу колони на проспекті, вітали учасників маршу і знімали на телефони.

    Серед крокуючих в колоні була одна з найбільш вікових учасниць - Вірі Спиридонівні скоро виповниться 90 років. Її підтримували за руки, але вона змогла пройти відстань у кілька кілометрів.

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    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
    Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея

    Запоріжжя добровольці
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