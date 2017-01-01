Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Запоріжжі вперше відбувся марш добровольців. Близько двохсот членів добробатів пройшли по проспекту Соборному

Учасники Маршу пройшли від Алеї Захисників до Площі Героїв, де пройшов мітинг та нагородження бійців і волонтерів.

Як інформує forpost.media, під час ходи добровольці скандували патріотичні гасла. Городяни позитивно реагували на появу колони на проспекті, вітали учасників маршу і знімали на телефони.

Серед крокуючих в колоні була одна з найбільш вікових учасниць - Вірі Спиридонівні скоро виповниться 90 років. Її підтримували за руки, але вона змогла пройти відстань у кілька кілометрів.