Яскравий марш воїнів-добровольців у Запоріжжі. Фотогалерея
- Сьогодні, 18:41
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В Запоріжжі вперше відбувся марш добровольців. Близько двохсот членів добробатів пройшли по проспекту Соборному
Учасники Маршу пройшли від Алеї Захисників до Площі Героїв, де пройшов мітинг та нагородження бійців і волонтерів.
Як інформує forpost.media, під час ходи добровольці скандували патріотичні гасла. Городяни позитивно реагували на появу колони на проспекті, вітали учасників маршу і знімали на телефони.
Серед крокуючих в колоні була одна з найбільш вікових учасниць - Вірі Спиридонівні скоро виповниться 90 років. Її підтримували за руки, але вона змогла пройти відстань у кілька кілометрів.