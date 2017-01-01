З бронеавтомобілем та оркестром. Ветерани УПА пройшли масовою ходою до Дня Героїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції пройшли вулицями Львова до пам'ятника Степану Бандері. Очолив колону бронеавтомобіль та оркестр Львівського університету безпеки життєдіяльності

У Львові відбулась масштабна урочиста хода з нагоди Дня Героїв.

Таким чином згадали всіх, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України.

До участі у події приєднались обласна влада, ветерани ОУН-УПА, учасники АТО, волонтери, учні та студенти. Учасники акції пройшли вулицями Львова до пам'ятника Степану Бандері. Очолив колону бронеавтомобіль та оркестр Львівського університету безпеки життєдіяльності.

За маршрутом колони активісти поклали квіти до пам'ятників та меморіальних таблиць, присвячених визначним діячам української історії. На площі перед пам'ятником провідника ОУН відзнаками нагородили військових, які дістали поранення у бою

Джерело: Gazeta.ua