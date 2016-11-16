За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро

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Мерилін Монро

У Лос-Анджелесі виставили на продаж останні фото Мерилін Монро, які було зроблено за три тижні до її смерті

На аукціоні пропонують придбати 100 фотографій за $90,000. Ранні фото Мерилін Монро були зроблені у 1946 році. Останнє у 1962 році фотографом Джорджем Баррісом.

Знімки з різних заходів, на яких була присутня кінодіва.

«Після того, як відбувся аукціон присвячений Мерилін Монро у листопаді, на якому сукня, в якій вона співала Кеннеді пішла з молотка за $4.8 мільйони, ми побачили бажання фанатів отримати інші предмети, які мають відношення до зірки», - говорить розпорядник аукціону.





Джерело: Gazeta.ua