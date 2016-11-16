  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро

    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    Мерилін Монро
    Мерилін Монро

    У Лос-Анджелесі виставили на продаж останні фото Мерилін Монро, які було зроблено за три тижні до її смерті

    На аукціоні пропонують придбати 100 фотографій за $90,000. Ранні фото Мерилін Монро були зроблені у 1946 році. Останнє у 1962 році фотографом Джорджем Баррісом.

    Знімки з різних заходів, на яких була присутня кінодіва.

    «Після того, як відбувся аукціон присвячений Мерилін Монро у листопаді, на якому сукня, в якій вона співала Кеннеді пішла з молотка за $4.8 мільйони, ми побачили бажання фанатів отримати інші предмети, які мають відношення до зірки», - говорить розпорядник аукціону.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро
    За три тижні до смерті. Останні відверті фото Мерилін Монро


    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    історія США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ