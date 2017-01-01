Захоплюючі фото корінних народів Мексики
- Сьогодні, 19:33
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Корінні народи Мексики
Митець Дієго Уерта живе у мексиканському місті Санта-Катарина поблизу заповідної зони Ла Уастека
Корінні жителі, яких звуть «уічолі» з особливим трепетом ставляться до цієї території. Тому не дивно, що Уерта захопила історія мексиканців, про яку так мало інформації та майже нема фото. Він вирішив відправитися у 14-годинну поїздку у гори Халіско, щоб опинитися у місцевій культурі та побачити їхнє життя ізсередини.
«У Мексиці понад 57 корінних культур, а ми не знаємо, принаймні, половини з них. Інформація практично відсутня», – дивується Уерта.
Джерело: maximum.fm