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    Захоплюючі фото корінних народів Мексики

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    Корінні народи Мексики
    Корінні народи Мексики

    Митець Дієго Уерта живе у мексиканському місті Санта-Катарина поблизу заповідної зони Ла Уастека

    Корінні жителі, яких звуть «уічолі» з особливим трепетом ставляться до цієї території. Тому не дивно, що Уерта захопила історія мексиканців, про яку так мало інформації та майже нема фото. Він вирішив відправитися у 14-годинну поїздку у гори Халіско, щоб опинитися у місцевій культурі та побачити їхнє життя ізсередини.

    «У Мексиці понад 57 корінних культур, а ми не знаємо, принаймні, половини з них. Інформація практично відсутня»,  дивується Уерта.

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    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики
    Захоплюючі фото корінних народів Мексики

    Джерело: maximum.fm

    історія Мексика
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