Запорожцям довелося вишикуватися в чергу, щоб вшанувати героїв Небесної сотні

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Вшанування героїв Небесної сотні у Запоріжжі

На площі Героїв Революції Гідності зібралися сотні городян – керівництво міста та області, військові, волонтери, силовики, активісти

Сьогодні, 20 лютого, запорожці вшанували пам'ять героїв Небесної сотні на мітингу біля стін облдержадміністрації. Про це повідомляє forpost.media.

На площі Героїв Революції Гідності зібралися сотні городян – керівництво міста і області, військові, волонтери, силовики, активісти. Священнослужителі різних конфесій провели молебень, після чого присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання

«У ці дні ми згадуємо велику трагедію, яка сталася три роки тому. Коли безневинні хлопці, які не мали навіть зброї, віддали своє життя, щоб ми сьогодні могли жити в демократичній країні», – зазначив народний депутат Ігор Артюшенко.

Також перед присутніми виступили голова Запорізької обладміністрації Костянтин Бриль, заступник голови облради Владислав Марченко, мер Володимир Буряк. Виступ міського голови кілька активістів зустріли криками «Ганьба!».

Після мітингу запорожці поклали квіти біля пам'ятника Героїв революції. Охочих вшанувати пам'ять загиблих було настільки багато, що людям довелося стояти в черзі, щоб покласти свій букет і запалити свічки.