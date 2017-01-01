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    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло

    • Сьогодні, 10:59
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    «Скрізь ємності для збору води. У кімнатах - цвіль. Все тече і гниє»

    Мережу шокували кадри жахливих комунальних умов у багатоквартирних будинках у Іжевську в Росії.

    Фото з аварійних радянських трущоб на Воткінському шосе опублікував російський блогер Ілля Варламов.

    «Це не якесь глухе село. Іжевськ - це великий промисловий центр. Це місто, де знаходиться Концерн «Калашников», що постачає зброєю півсвіту. Місто, де роблять верстати, збирають автомобілі. А десь поруч з цими заводами люди бояться зайти до себе додому, тому що стіна цього будинку може впасти. Я не знаю, чи в курсі Путін, як живуть прості люди».

    «Тут, в 11 квадратних метрах, вже 5 років мешкає мати-одиначка Маша і її троє дітей. Цієї зими в квартирі у Маші відійшла стіна. Налякані жителі викликали МНС, але ті нічого надприродного не виявили. Через затоплений підвал відсирів гіпсокартон, і міжкімнатна перегородка відійшла. Комісія оглянула все і поїхала: сказали, - «ваша особиста власність - ремонтуйте самі». Йти Маші нікуди, іншого житла немає, іпотеку одинокій матері з трьома дітьми ніхто не дасть».

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    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло
    Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло

    «У будинку, де не закриваються двері під'їздів, барахлить електропроводка, де затоплено підвал, місцями просто немає шиферу на даху, керуюча компанія поставила модні світильники з датчиками руху і поміняла в під'їзді вікна на пластикові. Але хворий все одно продовжує повільно вмирати».

    «Скрізь ємності для збору води. У кімнатах - цвіль. Все тече і гниє. З відсирілих стін коридору бульбашками злазить штукатурка. Повзуть тріщини. Не дивно, що діти в такому будинку постійно хворіють. Сміття часто не вивозять тижнями. Влітку його розносить вітром і заносить в дитячий сад поруч з гуртожитками. Зате на дверях висять привітання від районних депутатів».

    «Мешканці кажуть, що робити ремонт марно: все облазить і покривається пліснявою. Крім того, багато кімнат знімають квартиранти, яким немає ніякого діла до загального майна», - написав Ілля Варламов.

    Джерело: Gazeta.ua

    Росія Путін сміття ремонт
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