Зате висить портрет Путіна. Як виглядає російське комунальне пекло

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«Скрізь ємності для збору води. У кімнатах - цвіль. Все тече і гниє»

Мережу шокували кадри жахливих комунальних умов у багатоквартирних будинках у Іжевську в Росії.

Фото з аварійних радянських трущоб на Воткінському шосе опублікував російський блогер Ілля Варламов.

«Це не якесь глухе село. Іжевськ - це великий промисловий центр. Це місто, де знаходиться Концерн «Калашников», що постачає зброєю півсвіту. Місто, де роблять верстати, збирають автомобілі. А десь поруч з цими заводами люди бояться зайти до себе додому, тому що стіна цього будинку може впасти. Я не знаю, чи в курсі Путін, як живуть прості люди».

«Тут, в 11 квадратних метрах, вже 5 років мешкає мати-одиначка Маша і її троє дітей. Цієї зими в квартирі у Маші відійшла стіна. Налякані жителі викликали МНС, але ті нічого надприродного не виявили. Через затоплений підвал відсирів гіпсокартон, і міжкімнатна перегородка відійшла. Комісія оглянула все і поїхала: сказали, - «ваша особиста власність - ремонтуйте самі». Йти Маші нікуди, іншого житла немає, іпотеку одинокій матері з трьома дітьми ніхто не дасть».

«У будинку, де не закриваються двері під'їздів, барахлить електропроводка, де затоплено підвал, місцями просто немає шиферу на даху, керуюча компанія поставила модні світильники з датчиками руху і поміняла в під'їзді вікна на пластикові. Але хворий все одно продовжує повільно вмирати».

«Скрізь ємності для збору води. У кімнатах - цвіль. Все тече і гниє. З відсирілих стін коридору бульбашками злазить штукатурка. Повзуть тріщини. Не дивно, що діти в такому будинку постійно хворіють. Сміття часто не вивозять тижнями. Влітку його розносить вітром і заносить в дитячий сад поруч з гуртожитками. Зате на дверях висять привітання від районних депутатів».

«Мешканці кажуть, що робити ремонт марно: все облазить і покривається пліснявою. Крім того, багато кімнат знімають квартиранти, яким немає ніякого діла до загального майна», - написав Ілля Варламов.

Джерело: Gazeta.ua