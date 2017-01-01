Збірна України вирвала у хорватів путівку на Євро-2018 з футзалу

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Збірна України з футзалу здобула путівку на Євро-2018, який відбудеться на початку наступного року в Словенії

У вирішальному матчі підопічні Олександра Косенка зустрічалися з Хорватією і для прямої путівки на чемпіонат Європи нашу команду влаштовувала тільки перемога.



Поєдинок в столичному Палаці спорту наша команда почала активно, але не реалізувала п'ять хороших моментів, після чого пропустила – Еловчич на 12-й хвилині вивів свою команду вперед.

Ще до перерви Білоцерківець зрівняв рахунок, але для перемоги в групі нашій команді потрібно було ще забивати.



Другий тайм виявився менш багатим на моменти, в першу чергу через те, що швидше заграли хорвати, а наша команда більше уваги почала приділяти обороні.

Справа йшла вже до нічиєї 1:1, поки українці в одній з атак не забили гол. Володимир Разуванов зумів позбутися опіки біля лінії штрафного і після передачі з флангу ударом метрів з восьми забив м'яч під поперечину.



Хорватія одразу ж вийшла грати в п'ять польових, але не зуміла зламати оборону України і переграти Іваняка.

У підсумку перемога – 2:1, яка принесла Україні пряму путівку на Євро-2018, а Хорватія намагатиметься пробитися на чемпіонат Європи через плей-оф.



Хорватія – Україна 1:2



Голи: Еловчич, 12 – Білоцерківець, 14, Разуванов, 37.

Джерело: football.ua