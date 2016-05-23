Жахливі фото одеського будинку, який вигорів вщент

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Фото: Думская

Комунальники все ще розбирають завали, а погорільці кочують по готелям

Через п'ять днів після масштабної пожежі в будинку №4 по Князівській вулиці, мешканці будинку продовжують вивозити вцілілі речі, а комунальники розчищають завали на поверхах, пише «Думская».

Зовні про подію нагадує тільки кілька обгорілих вікон четвертого поверху і великий контейнер з прогорілими балками. Але варто зайти у двір, як розумієш, наскільки пожежа була серйозною, дивом обійшлося без жертв.

Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли з палаючого будинку двох собак і інваліда, який сам не міг пересуватися.

Всього на гасінні були зайняті 60 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

За словами співробітників ГСЧС, пожежники приїхали через дві хвилини після виклику, але полум'я вже охопило дах, що свідчить про несвоєчасний виклик.

Причини пожежі поки невідомі і встановлюються. Мешканці будинку стверджують, що загоряння почалося біля «чорного входу», і полум'я швидко перекинулося на 4-й поверх.