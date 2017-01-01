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    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях

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    31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після важкої недуги відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ

    Олександр Гоменюк поділився фотографіями Любомира Гузара у себе на сторінці, які раніше отримав від племінниці Блаженнішого пані Марії Рипан.

    Цикл фотографій від раннього дитинства до останніх років описують довге життя багаторічного керівника відновленої Української греко-католицької церкви, який став одним з небагатьох моральних авторитетів серед українців на зламі XX-XXI століття.

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    1935 рік
    1940 рік
    1940 рік
    1944 рік – вже в еміграції
    1944 рік
    1945 рік – Зальцбург
    1949 рік
    1950 рік
    1950 рік
    1954 рік
    Випускник 1954 року
    Перша Літургія, 1958 рік
    Перша Літургія, 1958 рік
    1960 рік
    Шлюб на Союзівці
    1960 рік
    1963 рік
    Любомир Гузар, в центрі на задньому плані, з сім’єю у Детройті (США), 1964 рік
    1966 рік
    1974 рік
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Любомир Гузар зустрічав папу Івана-Павла II під час його візиту до України
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях
    Євромайдан, 2013 рік
    Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях

    Любомир Гузар став одним з перших моральних провідників Євромайдану – саме з його виступу та напутнього слова розпочалося наймасовіше «Віче» 1 грудня 2013 року.

    «Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Яка на це може бути ефективна відповідь? Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим — треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам — чинімо добро», – звернувся Любомир Гузар на Майдані Незалежності до сотень тисяч українців.

    Ще до найтрагічніших подій та перших смертей пан Гузар зробив заяву, яка стала пророчою.

    «Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися. Кожен із нас має право боронитися. Україна стоїть на порозі дуже серйозних змін на краще. Періоди занепаду ще будуть, але має статися щось зовсім надзвичайне, аби ми скотилися на саме дно», – заявив він в інтерв’ю газеті «Україна Молода» 10 січня 2014 року.

    Джерело: lviv1256.com

    релігія Любомир Гузар УГКЦ
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