Життєвий шлях Любомира Гузара у фотографіях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після важкої недуги відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ

Олександр Гоменюк поділився фотографіями Любомира Гузара у себе на сторінці, які раніше отримав від племінниці Блаженнішого пані Марії Рипан.

Цикл фотографій від раннього дитинства до останніх років описують довге життя багаторічного керівника відновленої Української греко-католицької церкви, який став одним з небагатьох моральних авторитетів серед українців на зламі XX-XXI століття.

Любомир Гузар став одним з перших моральних провідників Євромайдану – саме з його виступу та напутнього слова розпочалося наймасовіше «Віче» 1 грудня 2013 року.

«Ми мусимо бути того свідомі, що у нашому народі є група людей, для яких найважливіша їхня власна вигода. Яка на це може бути ефективна відповідь? Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим — треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам — чинімо добро», – звернувся Любомир Гузар на Майдані Незалежності до сотень тисяч українців.

Ще до найтрагічніших подій та перших смертей пан Гузар зробив заяву, яка стала пророчою.

«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися. Кожен із нас має право боронитися. Україна стоїть на порозі дуже серйозних змін на краще. Періоди занепаду ще будуть, але має статися щось зовсім надзвичайне, аби ми скотилися на саме дно», – заявив він в інтерв’ю газеті «Україна Молода» 10 січня 2014 року.

Джерело: lviv1256.com