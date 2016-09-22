Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу

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Фото: Євген Кравс Паралімпійці

Кубок світу є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові Паралімпійські ігри 2018 року

Вперше в історії України, з 12 по 20 січня 2017 року, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України (с. Яворів, Турківський район, Львівська обл.) відбудуться змагання світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.

Офіційна церемонія відкриття відбулася 12 січня. У ній взяли участь спортсмени-паралімпійці з 19 країн-учасниць.

Спортсменів вітали етнографічні колективи Львівщини. Дівчата у бойківських вбраннях подарували делегаціям сувеніри-подарунки та українські різдвяні смаколики – пампухи. В день відкриття спортсмени-лижники мали можливість опробувати траси – відбулося офіційне тренування команд.

Близько 220 учасників (серед них близько 120 спортсменів) з 19 країн світу (Україна, Великобританія, Бразилія, Італія, Японія, Франція, Хорватія, Китай, Німеччина, Білорусь, Корея, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Угорщина) братимуть участь у змаганнях.

Кубок світу, що проводитиметься в Україні, є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові Паралімпійські ігри 2018 року, що відбудуться в місті Пхьончхан, Південна Корея.

Джерело: блог Євгена Кравса