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    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу

    • Сьогодні, 11:52
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    Паралімпійці
    Фото: Євген Кравс
    Паралімпійці

    Кубок світу є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові Паралімпійські ігри 2018 року

    Вперше в історії України, з 12 по 20 січня 2017 року, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України (с. Яворів, Турківський район, Львівська обл.) відбудуться змагання світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.

    Офіційна церемонія відкриття відбулася 12 січня. У ній взяли участь спортсмени-паралімпійці з 19 країн-учасниць.

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    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Змагання сильних духом людей. На Львівщину завітали найкращі паралімпійці світу
    Фото: Євген Кравс

    Спортсменів вітали етнографічні колективи Львівщини. Дівчата у бойківських вбраннях подарували делегаціям сувеніри-подарунки та українські різдвяні смаколики – пампухи. В день відкриття спортсмени-лижники мали можливість опробувати траси – відбулося офіційне тренування команд.

    Близько 220 учасників (серед них близько 120 спортсменів) з 19 країн світу (Україна, Великобританія, Бразилія, Італія, Японія, Франція, Хорватія, Китай, Німеччина, Білорусь, Корея, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Угорщина) братимуть участь у змаганнях.

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    Кубок світу, що проводитиметься в Україні, є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові Паралімпійські ігри 2018 року, що відбудуться в місті Пхьончхан, Південна Корея.

    Джерело: блог Євгена Кравса

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