Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
- Сьогодні, 13:17
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В Авдіївці виявили труп жінки 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями
Начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін опублікував у Facebook фотографії з обстріляної бойовиками Авдіївки.
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«Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській знайдено труп жінки 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», – написав Аброськін.