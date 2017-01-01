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    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками

    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка

    В Авдіївці виявили труп жінки 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями

    Начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін опублікував у Facebook фотографії з обстріляної бойовиками Авдіївки.

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    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
    Зруйновані будинки та труп жінки. Як виглядають жахливі наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками

    «Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській знайдено труп жінки 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», – написав Аброськін.

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