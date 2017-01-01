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    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея

    • Сьогодні, 16:14
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    Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото

    Модель Деніс Буено стала новим ідолом для чоловічої частини фанатів бразильського футболу.

    Сексапільна Буено здобула чималу кількість прихильників, відсудивши у ролі лайнсмена матч аматорських команд між «Десіре» да «Спортінгом».

    Буено неабияк відволікала футболістів від гри, адже не практикує носіння бюстгальтера під дуже прозорою футболкою.

    Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото, оскільки їх погляд був зосереджений лише на пишних формах моделі.

    Також дівчина любить розміщувати в соціальних мережах свої відверті фотографії.

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    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
    Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея

    Джерело: football24.ua

    футбол спорт Бразилія
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