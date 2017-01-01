Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея
- Сьогодні, 16:14
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Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото
Модель Деніс Буено стала новим ідолом для чоловічої частини фанатів бразильського футболу.
Сексапільна Буено здобула чималу кількість прихильників, відсудивши у ролі лайнсмена матч аматорських команд між «Десіре» да «Спортінгом».
Буено неабияк відволікала футболістів від гри, адже не практикує носіння бюстгальтера під дуже прозорою футболкою.
Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото, оскільки їх погляд був зосереджений лише на пишних формах моделі.
Також дівчина любить розміщувати в соціальних мережах свої відверті фотографії.
Джерело: football24.ua