Зваблива бразильська модель-лайнсмен зводить з розуму чоловіків. Фотогалерея

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Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото

Модель Деніс Буено стала новим ідолом для чоловічої частини фанатів бразильського футболу.

Сексапільна Буено здобула чималу кількість прихильників, відсудивши у ролі лайнсмена матч аматорських команд між «Десіре» да «Спортінгом».

Буено неабияк відволікала футболістів від гри, адже не практикує носіння бюстгальтера під дуже прозорою футболкою.

Деякі гравці поруч з Деніс не спромоглися зібратися навіть на передматчеве фото, оскільки їх погляд був зосереджений лише на пишних формах моделі.

Також дівчина любить розміщувати в соціальних мережах свої відверті фотографії.

Джерело: football24.ua