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    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри

    • Сьогодні, 12:39
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    Мелісса Хіменес
    Мелісса Хіменес

    Мелісса Хіменес в інтерв'ю журналу ¡HOLA! розповіла про підготовку до весілля, яке запланована на червень 2017 року та відбудеться в Барселоні

    Мелісса Хіменес - дівчина захисника «Барселони» Марка Бартра, спортивна журналістка. Але працює вона не на футболі, як ви могли подумати, Мелісса з дитинства обожнює мотогонки і висвітлює MotoGP.

    Мелісса і Марк разом з лютого 2014 року. Вони познайомилися завдяки MotoGP. Марк є великим шанувальником цього виду спорту, а Мелісса любить його з самого дитинства, тому в 2013 році з радістю погодилася працювати спортивним журналістом і висвітлювати події цих мотогонок.

    Мелісса дочка Антоніо Хіменеса, який є іспанським іммігрантом, що народився в Бельгії і італійки Лусіани Діонісіо. Коли дівчині було два роки, сім'я переїхала в передмістя Барселони.

    Також у неї є сестра Сара.

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    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри
    Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри

    футбол Іспанія
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