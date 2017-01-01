Зваблива Мелісса. Як виглядає кохана гравця «Барселони» Марка Бартри

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Мелісса Хіменес

Мелісса Хіменес в інтерв'ю журналу ¡HOLA! розповіла про підготовку до весілля, яке запланована на червень 2017 року та відбудеться в Барселоні

Мелісса Хіменес - дівчина захисника «Барселони» Марка Бартра, спортивна журналістка. Але працює вона не на футболі, як ви могли подумати, Мелісса з дитинства обожнює мотогонки і висвітлює MotoGP.

Мелісса і Марк разом з лютого 2014 року. Вони познайомилися завдяки MotoGP. Марк є великим шанувальником цього виду спорту, а Мелісса любить його з самого дитинства, тому в 2013 році з радістю погодилася працювати спортивним журналістом і висвітлювати події цих мотогонок.

Мелісса дочка Антоніо Хіменеса, який є іспанським іммігрантом, що народився в Бельгії і італійки Лусіани Діонісіо. Коли дівчині було два роки, сім'я переїхала в передмістя Барселони.

Також у неї є сестра Сара.