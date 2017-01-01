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    Зворушливі фотографії дитинчат бегемотів, які розчулять кожного

    • Сьогодні, 15:46
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    Бегемоти заробили репутацію досить агресивних і норовливих істот, і на це є причини. Але коли дивишся на їхніх дитинчат, про це забуваєш і розпливається у зворушливій усмішці

    І хоча бегемоти можуть бути дуже агресивними, виглядають вони дуже мило. Тільки не варто підходити до них близько!

    Вчені вважають, що бегемоти з’явилися на нашій планеті понад 55 мільйонів років тому. Стародавні греки називали їх «річковими кіньми». Ось тільки покататися на цій тварині навряд чи вийде. Ця тварина вважається третьою за розміром після слонів і білих носорогів, але при цьому найближчими родичами бегемотів є дельфіни і кити. Їхній раціон складається переважно з трави, а живуть вони близько 45 років.

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    Зворушливі фотографії дитинчат бегемотів, які розчулять кожного

    Джерело: depo.ua

    тварини
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