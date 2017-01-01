Зворушливий фотопроект американо-української родини про дитинство у селі

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Американський фотограф Філіп Хаумессер зі своєю дружиною-українкою Наталією покинули галасливе місто і переїхали ближче до природи

Причиною тому послужила давня мрія обох і бажання ростити дітей в єднанні зі світом.

Продавши квартиру, сім'я придбала ферму і обзавелася добротним господарством. Неймовірно гарні фотографії Хаумессера, де в кадр потрапляють його діти з домашніми тваринами, стали популярними в мережі.

Подивившись на ці знімки, можна продумати ідеї фотографій, аби дітям було не нудно на дачі або на канікулах у бабусі в селі. Така фотосесія сподобається малюкам і збереже теплі спогади про дитинство.

Джерело: Gazeta.ua