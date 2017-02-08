«Всі герої мають померти». Некролог кремлівських ЗМІ

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи Моторола і Гіві

Показові знущання та українофобські заяви – головні заслуги покійного терориста Гіві

Одразу після того, як стало відомо про смерть бойовика Гіві, російська преса вибухнула низкою матеріалів, просякнутих скорботою за терористом. Особливо постаралася Лентa.ru, яка героїзувала Гіві вже у заголовку:

Далі – більше. Однією з перших «позитивних» характеристик бойовика вказана його українофобія: «Він розповідав, що рішення про вступ до лав ополчення прийняв майже одразу. Важливим фактором стала неприязнь до української внутрішньої політики та лідерів держави, а також повага до Росії, де живуть численні родичі і друзі Гіві. «Ненавиджу, що народився на Україні, але радий тому, що на Донбасі», – наголошував він».

Звісно, в матеріалі розповідають про Гіві не як про колишнього водія, а як про досвідченого і мужнього військового. Кремлівське видання не відмовило собі у задоволенні опублікувати резонансне відео, на якому Толстих на камеру знущався над полоненими українськими бійцями, розмахував ножем, змушуючи жувати свої погони. Російські журналісти похвалили покійного – мовляв, «Гіві не відмовляв собі у задоволенні деморалізувати противника».

І, звісно ж, Лента.ru зробила з Гіві не лише «героя ополчення», а й могутнього і непереможного воїна, якого бояться і ЗСУ, і мирні українці:

Тему українофобії Толстих продовжив ТАСС, публікуючи матеріал про Гіві під заголовком:

Акцент робиться на зізнанні Гіві у тому, що він не відчуває себе українцем та ніколи не підтримував державну політику. Натомість визнає своїми кумирами Путіна й Медведєва:

Продовжує нахвалювати бойовика Life.ru. Виявляється, Гіві у своїй безмежній жорстокості був «дивовижно працездатним».

«Я сам був не раз свідком, коли і глава міноборони «ДНР», і сам Олександр Захарченко переконували його, блідого і з величезними ровами безсоння під очима: «Хлопче, перепочинь». Але навіть перебуваючи на межі інсульту від нервового перенапруження, Гіві не залишав передову», – так згадує його військовий кореспондент видання Семен Пєгов, який присвятив цілу статтю скорботним спогадам про ватажка бойовиків.

Цікаво, що навіть читачі з Росії цього пропагандистського видання висловлюють сумнів у тому, що Гіві ліквідували «українські диверсанти», як про те кричать проросійські ЗМІ. «А чому з перших рядків твердження – диверсанти? Ще слідство не проведено. Від кого поспішає автор так відвести підозру? Хлопці, до домашнього ліфта, кабінету на закритій території «підібратися» можуть лише СВОЇ... Не будьте наївними дітьми... Не подобається мені цей Захарченко, слизький тип».

«Всі герої мають померти», – під таким пафосним заголовком вийшов на Газета.ru матеріал, присвячений Толстих. У ньому автор пише не лише про Гіві, а й про його друга Моторолу, котрий загинув раніше. Вони, виявляється, були не мийником машин і водієм чи торгашем, а «втіленням нової російської мрії», до того ж медіа зірками.

Однак і на цьому чесноти Гіві не закінчуються. На додачу до всього сказаного бойовик, виявляється, був ще й винятково безстрашним. Як пише російське видання «Взгляд», після загибелі терориста Арсена Павлова (Мотороли) Гіві заявляв, що нічого не боїться і не потребує охорони. «Я продовжуватиму вести спосіб життя командира військової частини. Можна подбати про велику кількість охорони, але я цього робити не буду. Я не боюся за своє життя. Я не почуваюся таким же важливим, як Арсен. Арсен був на голову вищим за мене», – сказав Толстих.

Разом із тим, російські ЗМІ щиро обурились на українських користувачів інтернету за пости та щиру радість від загибелі ворога. Зокрема, сайт «Ридус» навів десятки опублікованих постів у соцмережах і зауважив, що, мовляв, цинічні українці навіть у Вікіпедії образили загиблого «героя».

Як повідомлялося, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві.

У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

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Наталія Сокирчук, «Главком»