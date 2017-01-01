Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир (документ)

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Заборгованість населення України за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) по підприємствах усіх форм власності на 1 лютого цього року становила 15,49 млрд грн, що на 1,75 млрд грн більше порівняно з початком року.

Такі дані надало Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на інформаційний запит «Главкома».

Також у Мінрегіоні наголосили на зниженні рівня розрахунків за спожиті компослуги: якщо за 2014 рік цей показник становив 92,2%, 2015 рік – 95,4%, 2016 рік – 91,3%, то у січні 2017-го він впав до 74,7%.

«Очевидно, що рівень оплати в кожному окремому регіоні залежить від правильної, виваженої організаційної роботи з населенням місцевих органів влади та виконавців житлово-комунальних послуг», – припустили спеціалісти відомства.

Разом з тим у міністерстві навели приклад столиці, де високі зарплати не рятують від зростання заборгованості за послуги ЖКГ.

Так, на 1 лютого заборгованість за компослуги у Києві становила 3,4 млрд грн. При цьому, за відомостями Держстату, у січні середня зарплата в столиці була 9292 грн при середній по державі 6008 грн.

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Крім цього, у відповіді на запит Міністерство юстиції відрапортувало про тенденції у виконанні примусових стягнень боргів через суди і виконавчу службу. Протягом 2016 року було зареєстровано 604,3 тис. виконавчих документів на стягнення з населення 3,7 млрд грн несплачених коштів за комунальні послуги. З них завершено державними виконавцями 349,6 тис. документів на суму 1,8 млрд грн. Реально ж вдалося одержати з несумлінних платників 351 млн грн.

Окремо за минулий рік було продано 5 об’єктів житлової нерухомості в рахунок погашення боргів за послуги ЖКГ.

«У більшості випадків реалізація нерухомого майна боржників здійснювалася при виконанні зведених виконавчих проваджень, які поряд з комунальною заборгованістю включали й інші види стягнень. Після 5 жовтня 2016 року об’єкти житлової нерухомості в рахунок погашення боргів із комунальних платежів не реалізовувались», – зазначили в Мінфіні.

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Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2017 року підвищилися тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п’ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики.

Експерти вважають, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги можуть зростати через можливі коливання курсу гривні та ймовірне збільшення вартості імпортного газу. Представники енергогенеруючих компаній та частина експертів назвали систему утворення тарифів в Україні непрозорою та нелогічною і вбачають у подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки.

На початку 2017 року Міністерство юстиції запустило єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги, куди внесли фізичних осіб і приватні підприємства. Щоб дізнатися розмір боргу, потрібно ввести дані в спеціальну форму – ім'я, прізвище, по батькові, дату народження і номер ідентифікаційного коду або реєстраційний номер облікової картки платника податків.