Броньовані «іграшки». На яку новітню техніку може розраховувати армія України в 2017 році

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова техніка для армії України

Українська армія освоює технології. У 2017 році на озброєнні наших військових можуть з'явитися безпілотні літаки і навіть бронетранспортери. Останні Збройними силами України буде взято на озброєння вперше

Цей рік має стати дебютом в українській армії і для нових моделей броньованих машин. Зараз до «оглядин» у Міністерстві оборони готується одразу два зразка: десантний автомобіль і бронетранспортер. Обидва броньовики– розробка приватних компаній, які не входять до складу «Укроборонпрому», державного концерну, що об'єднує українські підприємства військово-промислового комплексу.

А ось ситуація з важкою технікою виглядає досить невизначено. Судячи з усього, цьогоріч українські військові не побачать ні новітніх українських танків «Оплот», ні нових розробок артилерійських знарядь. Задовольнятися доведеться, як і в 2016-му, відремонтованою технікою радянських часів.

Безпілотне майбутнє

Українська армія вже використовує так звані БПЛА – безпілотні літальні апарати. Але подібна авіація поки що трималася виключно на «крилах» волонтерів. Активісти або закуповували готові безпілотники, або збирали їх власноруч.

А ось у 2017 році повинен з'явитися перший український серійний безпілотний літак «Горлиця». Він здатний не лише літати без льотчика, а й вражати цілі.

«Горлиця» – розробка концерну «Антонов», який віднедавна входить до «Укроборонпрому». Поки що антонівці не показували своє дітище в бойових умовах. Але торікглава держконцерну Роман Романов запевняв, що українські підприємства готові випускати безпілотну техніку для Збройних сил з 2017 року.

До того жішлося як про повітряну, так і про наземну техніку. У 2016-му «Укроборонпром» також представив безпілотний бронетранспортер «Фантом». Це повнопривідна шестиколісна машина, яка управляється за допомогою переносного пульта з камерою. БТР може взяти на борт до 350 кілограмів вантажу.

БТР Фантом

Крім цього, «Фантом» має бойовий модуль і може вражати цілі на відстані до одного кілометра. Запас ходу машини – 20 кілометрів. Максимальна швидкість – 38 км на годину.

Нові бронеавтомобілі

У році, що почався, на озброєнні армії України також може з'явитися і новий бронеавтомобіль. Як повідомили «Главкому» у Міністерстві оборони, у лютому 2017 року стартують державні випробування новинки української військової промисловості – броньовика «Барс-8».

«За результатами випробувань буде прийнято рішення щодо можливості закупівлі цієї техніки», – зазначили в оборонному відомстві.

«Барс-8» розроблено корпорацією «Богдан», одним із власників якої є давній бізнес-партнер президента, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський.

Вперше машинубуло презентовано у 2016 році. Це повнопривідний броньований автомобіль на базі пікапа американської марки Ram (підрозділ концерну Fiat Chrysler Automobiles).

Наскільки бронетранспортер вийшов вдалим – судити поки що рано. Однак за технічними характеристиками машина не поступається відомим конкурентам. Переконатися в цьому ви можете, подивившись порівняння українського «Барса-8» і російського «Тигра».

Барс-8 Тигр Шасі RAM-3500 ГАЗ-2330 Мотор Communis (США) ЯМЗ (РФ) Об'єм, л. 6,7 6,7 Потужність, к.с. 350 312 Обертальний момент, Нм 910 900 Запас ходу, км 800 565 Швидкість, км/г 110 125 Кліренс, мм 287 400 Екіпаж, чел. 2 2 Десант, чел. 6-8 4-11 Крен, % 40 30 Підйом, % 60 45 Брід, м 0,5 1,2 Вантажопідйомність, кг 2000 1500

Під капотом у «Барса» американський двигун Cummins Turbo Diesel, який працює у парі з японською 6-ступінчастою коробкою передач Aisin. Машина може комплектуватися як автоматичною, так і механічною трансмісією.

На даху «Барса» може бути встановлено стрілецьку зброю калібром 7,62 або 12,7 мм. Конструкція бронемашини також передбачає встановлення сучасного бойового модуля.

Барс-8

Броньовик має спеціальну систему, яка дозволяє йому проїхати на пошкоджених шинах 25 км зі швидкістю 50 км на годину.

Готується до державних випробувань і ще один вітчизняний броньовик – «Отаман». Машину побудувала НВО «Практика» – приватна компанія, яка вже добре відома завдяки іншому бронетранспортеру– «Козак».

«Отаман» – це броньована 6-колісна платформа з повним приводом, яку можна адаптувати під різні завдання. Наприклад, минулого року «Практика» представила бронетранспортер вогневої підтримки. Шасі оснастили вежею зі 122-мм гарматою від гусеничної радянської самохідної артилерійської установки «Гвоздика».

Нових танків не буде

А ось із новими танками та артилерією ситуація, судячи з усього, значно складніша. Так, виходячи з інформації, яку «Главкому» надали в Міністерстві оборони, у 2017 році військовим не варто чекати на бойові машини «Оплот», які входять до числа найкращих танків світу. Хоча секретар РНБО Олександр Турчинов обіцяв «закласти» «Оплоти» ще в бюджеті на минулий рік.

Танаразі Харківський завод ім. Малишева насилу справляється з єдиним експортним контрактом – Україна досі не відправила 49 «Оплотів» армії Таїланду. Тайці замовили танки ще в 2011 році. Однак станом на початок 2017 року було відвантажено лише 25 машин.

Тайські ЗМІ навіть повідомляли, що Бангкок збирається скоротити закупівлі «Оплотів». Однак українська сторона заявила, що їй нічого не відомо про подібні плани Втім, «Оплоти» найближчими роками в армію таки «доїдуть». Як повідомили в Міноборони, до 2020-го відомство планує оснастити сучасними українськими танками два батальйони. Скільки саме машин буде закуплено, в міністерстві не уточнюють. Але, як правило, на один батальйон припадає 30–40 танків.

Що стосується сучасних самохідних артилерійських установок, то в Україні вони зовсім не виробляються. Виходом із ситуації може стати спільне виробництво. Власне, подібний проект ще в 2015 році анонсував «Укроборонпром». У концерні обіцяли побудувати САУ на базі «Ополоту» спільно з польською Huta Stalowa Wola. Однак готової машини поки що ніхто не бачив.