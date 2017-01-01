Україна збільшила державні закупівлі російських авто у рази

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шкільні автобуси ПАЗ

Сума закупівель росіської автотехніки у 2016-му сягнула 400 мільйонів

Україна як може підтримує автомобільну промисловість Росії. За підрахунками «Главкома», минулого року українські державні структури закупили російських автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень. Це у 2,5 разу більше, ніж було витрачено у 2015 році. І це лише ті тендери, в яких виробника техніки вдалось ідентифікувати. Реальний обсяг закупівель може бути ще значнішим.

Найбільші поціновувачі російської техніки в Україні – у галузі освіти. Регіональні чиновники не можуть собі уявити життя українського школяра без павловських автобусів ПАЗ. Узагалі в 2016 році освітяни витратили на техніку, випущену в Росії, близько 340 млн гривень.

На другому місці в рейтингу шанувальників «легендарних» витворів радянського автопрому – комунальники. Вони, як правило, закуповують різноманітну спецтехніку на базі автомобілів ГАЗ. Не менш популярні у комунальних підприємств і УАЗи. За підрахунками «Главкома», торік на російську комерційну техніку ГАЗ і УАЗ було витрачено близько 40 млн гривень платників податків України.

Третє місце за обсягами закупівлі російських автівок дісталося «моїй новій» поліції Авакова. Копи минулого року активно скуповували «Ниви», які випускає концерн «АвтоВАЗ». У 2016-му поліцейські підрозділи укомплектувались ВАЗівською продукцією мінімум на 7,5 млн гривень.

Освітяни «зробили касу» ПАЗу

У минулому році левову частку тендерів із закупівлі автобусів для шкіл у регіонах виграла фірма «Радіал-Україна». Цю компанію пов'язують з екс-регіоналом і народним депутатом від групи «Відродження» Дмитром Святашем. «Радіал» спеціалізується на продажу російського транспорту, зокрема автобусів ПАЗ і «Газель».

Про те, що представники Міністерства освіти активно скуповують автобуси, вироблені країною-агресором, «Главком» повідомляв ще торік. Ця тема викликала хвилю обурення у соцмережах.

Завдяки програмі «Шкільний автобус» українського Міністерства освіти ПАЗ у 2016-му продемонстрував стрімке зростання продажів у нашій країні. За даними асоціації «Укравтопром», за минулий рік продажі павловських автобусів зросли більш ніж у 10 разів. Якщо в 2015-му на українському ринку було продано 37 «ПАЗиків», то продажі 2016-го перевищили 400 одиниць.

КамАЗ теж продовжує вигравати тендери

Комунальники теж вірні радянським смакам. Як і в довоєнні роки, вони вважають за краще купувати збиральні та вантажні машини на базі російського ГАЗу. Адже подібна спецтехніка – одна з найдешевших на ринку.

Кілька тендерів вдалося виграти й КамАЗу. Щоправда, це було ще до того, як Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російського виробника вантажівок. Утім, спецтехніка на базі КамАЗів продається через тендери і під санкціями. Наприклад, цьогоріч держкомпанія «Укргазвидобування» купила екскаватор на шасі Камського автозаводу.

Чому нова поліція любить старі «Ниви»

Улюблений російський автомобіль поліції – «Нива». Найбільшу партію ВАЗівських позашляховиків минулого року придбала поліція охорони в Полтавській області. У кінці 2016-го полтавські правоохоронці витратили на «Лади» 2,75 мільйона гривень.

«Ниви» купувалися також у компанії, яку пов'язують із Дмитром Святашем. Переможцем тендера стала «Полтаваавтозапчасть». Компанія входить у структуру групи компаній АІС, пов’язаної зі Святашем.

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ купують російські автомобілі щорічно. Наприклад, у 2014-му Національна гвардія, яка входить до структури МВС, закупила 29 російських КамАЗів. Нацгвардійці заплатили росіянам 27,71 млн гривень. Причому КамАЗи купувалися без тендера, а за так званою переговорною процедурою. Таку схему закупівель пояснювали терміновістю.

У 2015 році вибір припав на автомобілі ГАЗ – МВС купило 25 авто для перевезення затриманих. Автозаки були побудовані на базі ГАЗ-3302 «Газель». Сума контракту становила 11 мільйонів гривень. Спецавтомобілі міністерство замовило у компанії, яку ЗМІ теж пов’язують зі Святашем.