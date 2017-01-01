Десять головних цитат інавгураційної промови президента Трампа

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty

«Ми робили інші країни багатими, поки велич Америки випаровувалась»

45-й президент США Дональд Трамп офіційно вступив на посаду. 20 січня 2017 року новий глава держави склав присягу і виголосив перший спіч тривалістю в 20 хвилин. Інавгураційні промови американських президентів довго цитують ЗМІ. Але преса також полюбляє дорікати президентам у разі недотримання озвучених у цей відповідальний момент обіцянок.

Цього разу промова нового глави Білого Дому була наповнена не стільки конкретними планами, скільки просякнута критикою попередньої команди. «Ми знову зробимо Америку великою!.. Америка – понад усе!», - амбіційно заявив Трамп. «Вашингтон розквітав, а звичайні люди страждали.. Матері і діти потерпають від бідності, нинішня система освіти не дає можливості молодим і гарним студентам її отримати. Ці всі американські проблеми залишаються в минулому», - обіцяє новий керманич США.

Певним чином така урочиста промова була відповіддю попереднику. Адже напередодні інавгурації Трампа під час своєї останньої прес-конференції в якості глави держави Барак Обама дипломатично порадив своєму наступнику дослухатися до порад радників.

Усю урочисту церемонію входження на посаду президента супроводжували акції протесту анархістів і прихильників лівих рухів, проти яких поліцейські застосували сльозогінний газ. На відстані кількох кілометрів від місця інавгурації протестувальникам навіть вдалося розтрощити декілька вітрин крамниць. А ще раніше зіткнення з поліцією відбулися біля будівлі Національного клубу друку у Вашингтоні, де проходив захід прихильників Дональда Трампа.

Протести у Вашингтоні (фото: Daily Mirror)

Протести були цілком очікуваними. Соціологічне опитування, напередодні було проведене на замовлення ABC News і Washington Post, свідчить, що новообраному главі державі довіряє не більше 40% громадян США. А це є найнижчим показником після президента Річарда Ніксона, який прийшов до влади 1974 року, проте дуже швидко втратив підтримку співгромадян і був змушений піти у відставку. Окремі експерти і Трампу пророкують подібне безславне завершення президентства. Проте сьогодні він на коні.

10 найяскравіших цитат інавгураційної промови

45-го президента США Дональда Трампа:

Інавгураційна промова 45-го президента США Дональда Трампа (фото: Getty)

Вашингтон розквітав, а прості люди страждали

Ми передаємо владу від Вашингтона вам, звичайним людям… Разом ми визначимо курс Америки і світу на багато років вперед. Вашингтон розквітав, а прості люди страждали. Істеблішмент захищав себе, а не громадян. Їхні перемоги були не вашими перемогами. Зараз все зміниться. Не має значення, яка партія при владі, має значення, щоб урядом керував народ. Сьогодні історичний день, коли люди повернули керівництво країною собі.

Бідності – бій!

Держава існує для того, щоб обслуговувати своїх громадян. Але сьогодні матері і діти потерпають від бідності, система освіти є такою, яка не дає можливості молодим і гарним студентам здобути освіту. Ці всі американські проблеми залишаються в минулому.

Америка – понад усе!

Ми видаємо новий декрет, який мають почути всі. Від сьогодні Америка буде понад усе! Кожне рішення про податки, зовнішню політику, міграцію ухвалюватиметься на користь американських родин, аби компанії не переносили місця виробництва до інших країн. Я ніколи не залишу вас!

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа (фото: Reuters)

Американській мрії бути!

Америка знову почне перемагати. Вона буде такою, якою вона ніколи не була раніше. Ми захистимо наші кордони, повернемо благополуччя і повернемо американську мрію!

Повернути виробництво до США

Ми витратили мільярди доларів за кордоном на інфраструктуру інших країн. А у нас фабрики закривалися, залишаючи людей без роботи. Це все в минулому.

Купуй американське

Ми будемо дотримуватися двох правил: купуй американське і наймай на роботу американців.

Ми поважаємо інтереси інших країн

Ми поважатимемо право інших країн, які дбають про свої інтереси. Ми формуватимемо нові альянси, боротимемося з тероризмом, який хочемо викорінити з лиця землі.

Прихильники Дональда Трампа (фото: Getty)

Америка єдина

Ми – єдина нація. Біль людей є нашим болем, їхні успіхи є нашими спільними успіхами. Багато десятиліть ми розвивали індустрію інших країн, не захищали нашу, захищали кордони інших, не захищали кордони нашої держави. Коли Америка об’єднана, її не зупинити.

Америка захищена Богом

Не повинно бути жодного страху, ми завжди будемо захищені військовими і поліцейськими. І ми будемо захищені Богом.

Президент США Дональд Трамп та віце-президент Майкл Пенс з дружинами (фото: Getty)

Про нову американську мрію

Ми повинні мріяти про велике, найбільше за всі часи. У нас не буде політиків, які тільки говорять, обіцяють і нічого з обіцяного не виконують. Час на пусті балачки закінчився, настала година дій. Не дозвольте нікому говорити, що це неможливо виконати. Ми не зазнаємо краху. Ми готові розвивати технології завтрашнього дня. Нас всіх об’єднує свобода і великий прапор.

На початку виступу Дональда Трампа розпочався невеликий дощ, який учасники урочистостей назвали символом того, що правління президента буде благословенним.

Дональд і Меланія Трамп проводжають Барака і Мішель Обаму (фото: Getty)

Михайло Глуховський, «Главком»