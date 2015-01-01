«Диявольська сотня». Пантеон героїв «Новоросії»
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«Главком» згадав бойовиків «ДНР» та «ЛНР», які загинули за дивних обставин
Всіх «героїв Новоросії» об'єднує один дуже дивний факт - коли і де б вони не воювали, вмирають улюбленці «руського миру» далеко від лінії фронту. Цю тезу підтверджує смерть ще однієї легенди пропагандистів Кремля - Михайла Толстих, командира батальйону «Сомалі», більш відомого під позивним Гіві.
Бойовик загинув не від кулі українських військових. Він не потрапив під обстріл артилерії. Розкрученого терориста «ДНР» вбили у власному кабінеті в вільному від «бандерівців»Донецьку.
За таких «цивільних» обставин загинув і «побратим» комбата – росіянин Арсен Павлов, відомий під прізвиськом Моторола. Останнього теж підірвали в Донецьку в ліфті власного будинку.
Ще двох «героїв» - першого голову «ЛНР» Валерія Болотова і лідера харківського «Оплота» Євгена Жиліна - смерть наздогнала за тисячу кілометрів від лінії фронту в мирній Москві.
Загибель інших знаменитостей-терористів була також далека від «ворожих куль», як і кремлівська пропаганда від правди. І добірка «Главкома» наочно це демонструє.
Загиблі кумири «руського мира»
За яких обставин пішли з життя відомі терористи «ЛНР» та «ДНР».
Командир «Сомалі» Гіві
Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь у окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).
Загинув 8 лютого 2017 року в Донецьку від вибуху у квартирі.
Голова «міліції ЛНР» Олег Анащенко
Ватажок «народної міліції ЛНР» Олег Анащенко загинув за кілька днів до Гіві внаслідок вибуху автомобіля в Луганську. Луганські терористи заявили, що, імовірно, «теракт» скоїли українські спецслужби, щоб «дестабілізувати обстановку в республіці».
Після вбивства Анащенко неділю, 5 лютого, було оголошено днем жалоби в «ЛНР».
«Народний губернатор ЛНР» Валерій Болотов
Колишній «народний губернатор» та ватажок бойовиків «ЛНР» Валерій Болотов помер 27 січня у Москві. Він був активним учасником захоплення будівлі Управління СБУ Луганської області.
В серпні Болотов подав у відставку, за його словами, через наслідки поранення. Його місце зайняв Плотницький.
Вже перебуваючи в Росії, Болотов розповів, що влітку 2014 року Луганськ обстрілював батальйон бойовиків «Зоря», очолюваний так званим главою «ЛНР» Ігорем Теслярських.
Командир «Спарти» Моторола
Один з лідерів терористичної організації «ДНР»та командир батальйону «Спарта» Арсен Павлов з позивним «Моторола» загинув 16 жовтня 2016 року в окупованому Донецьку. Його підірвали у ліфті власного будинку.
Бойовик приїхав в Україну з Росії. Він розповідав, що під враженням від новин на російському телебаченні приїхав на Донбас захищати «руській мір». Павлов приєднався до угруповання Гіркіна в Слов'янську.
Колишній «глава Ради міністрів ЛНР» Геннадій Циплаков
Один з ватажків терористів «ЛНР» Геннадій Ципкаловбув знайдений мертвим у вересні минулого року. До грудня 2015-го він займав пост так званого «глави Ради міністрів ЛНР».
До того ватажок луганських терористів Плотницький звинуватив Ципкаловав спробі перевороту і кинув у підвал, де його і знайшли мертвим, оголосивши, що той повісився.
Лідер харківського «Оплоту» Євген Жилін
Харків’янина вбили у кафе «Ветерок» неподалік від Москви.
Жилін – колишній офіцер МВС України. Він також очолював організацію «Оплот». Згодом ця організація перетворилася на батальйон, який брав участь в сепаратистських військових діях в Донецькій області. Донецьке відділення організації очолював чинний «глава ДНР» Олександр Захарченко.
Командир «донських козаків» Павло Дрьомов
Павло Дрьомов на призвісько Батя був одним з командирів так званих «донських козаків». Загинув 5 грудня 2015 року внаслідок підриву автомобіля, у якому їхав зі Стаханова до Первомайська.
Дрьомов помер на місці. Його водія вибуховою хвилею викинуло з машини, але він також не вижив. Помер, не доїхавши до лікарні.
Командир «міліцейського» батальйону «ЛНР» Олексій Мозговий
Олексій Мозговий був командиром одного з батальйонів«територіальної оборони Народної міліції ЛНР». Загинув 23 травня 2015 року.
Поряд з автомобілем бойовика, який рухався з Алчевська в Луганськ, спрацював закладений вибуховий пристрій. Потім машину обстріляли з кулеметів, внаслідок чого Мозговий загинув. Разом із ним загинули його прес-секретар, двоє охоронців і водій.
«Мер» Первомайська Євген Іщенко
Євген Іщенко командував «козачої гвардією». Він також відомий як самопроголошений мер Первомайська Луганської області.
Наприкінці січня 2015-го невідомі розстріляли з автоматів бойовика разом із трьома «волонтерами» з Росії, які начебто надавали гуманітарну допомогу найманцям на Донбасі. Так звана влада «ЛНР» звинуватила у вбивстві українських диверсантів.
Один з командирів «міліції ЛНР» Олександр Бєднов
Олександр Бєднов більш відомий за позивним Бетмен. Загинув на початку 2015 року внаслідок операції «народної міліції» самопроголошеної «ЛНР». Його застрелили через те, що бойовик чинив спротив «законній владі ЛНР».