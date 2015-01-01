«Диявольська сотня». Пантеон героїв «Новоросії»

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи Гіві та Моторола

«Главком» згадав бойовиків «ДНР» та «ЛНР», які загинули за дивних обставин

Всіх «героїв Новоросії» об'єднує один дуже дивний факт - коли і де б вони не воювали, вмирають улюбленці «руського миру» далеко від лінії фронту. Цю тезу підтверджує смерть ще однієї легенди пропагандистів Кремля - Михайла Толстих, командира батальйону «Сомалі», більш відомого під позивним Гіві.

Бойовик загинув не від кулі українських військових. Він не потрапив під обстріл артилерії. Розкрученого терориста «ДНР» вбили у власному кабінеті в вільному від «бандерівців»Донецьку.

За таких «цивільних» обставин загинув і «побратим» комбата – росіянин Арсен Павлов, відомий під прізвиськом Моторола. Останнього теж підірвали в Донецьку в ліфті власного будинку.

Ще двох «героїв» - першого голову «ЛНР» Валерія Болотова і лідера харківського «Оплота» Євгена Жиліна - смерть наздогнала за тисячу кілометрів від лінії фронту в мирній Москві.

Загибель інших знаменитостей-терористів була також далека від «ворожих куль», як і кремлівська пропаганда від правди. І добірка «Главкома» наочно це демонструє.