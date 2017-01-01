Дочка «Укроборонпрому» сплатила безробітному алкоголіку десятки мільйонів

Федір Орищук



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Директор ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул

Поліція розслідує сумнівну оборудку за участю менеджменту держпідприємства «Спецтехноекспорт»

Українець, який «постійно зловживає спиртними напоями та ніколи не займався підприємництвом», заробив на контрактах зі структурами державного військового концерну десятки мільйонів

Поліція розслідує сумнівну оборудку за участю менеджменту держпідприємства «Спецтехноекспорт» (входить до складу «Укроборонпрому»), що коштувала державному бюджету десятки мільйонів гривень.

Скандальна історія міститься у матеріалах кримінального провадження, розпочатого за фактами продажу за кордон радіокомпонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання. Походження цього обладнання та взагалі факт його існування поки що не підтверджено документами. Впевненість у поліції є лише в тому, що махінації відбувалися за участю службових осіб дочірньої структури «Укроборонпрому» – ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Як дізнався «Главком», Національна поліція у Харківській області розслідує справу за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та підозрює у причетності менеджмент «Спецтехноекспорту».

Слідчі підозрюють, що менеджмент компанії з 2014 року привласнює кошти держпідприємства у змові із приватними фірмами «Хартех», «Технокомплектація» та кількома фізичними особами – підприємцями (імена не уточнюються у судових документах).

Схема виглядає досить примітивно: приватні підприємці на папері продавали радіокомпоненти загальнопромислового призначення та авіаційне обладнання двом комерційним структурам («Хартех» та «Технокомплектація»). А ті, у свою чергу, на комісійних умовах продавали їх через «Спецтехноекспорт», що має дозвіл на продаж спецпродукції за кордон іноземним покупцям.

Директор ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» входить до концерну «Укроборонпром». З 2016 року цю фірму очолює Павло Барбул.

Разом з тим ані фізичні особи – підприємці, які «продавали» товар посередникам (фірмам «Технокомплектація» та «Хартех»), ані самі ці фірми не були виробниками. Але це не завадило їм отримувати надприбутки. Як уже підрахували слідчі, з 2014 до 2016 року двоє фізичних підприємців завдяки цій схемі отримали через посередників – «Технокомплектацію» та «Хартех» – близько 90 млн гривень. Ці кошти їм начебто перерахував від продажу за кордон радіоприладів та авіаційного обладнання експортер – «Спецтехноекспорт». Державна компанія отримувала лише комісію від продажу та укладала потрібні договори з іноземцями.

Після «фіксування прибутку» двоє підприємців переказували гроші на рахунки групи з восьми фізичних осіб у режимі «переказу коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ.

Допитана як свідок колишня дружина одного з цих фартових підприємців (заробив 57 млн гривень) повідомила слідству, що її колишній «постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємництвом не займався та офіційно ніколи не працював».

Інший підприємець, який отримав 32 млн гривень від бізнесу зі «Спецтехноекспортом», уже сам розповів слідству, що у 2014 та 2016 роках малознайомі йому люди запропонували підписати низку документів у нотаріуса та у банківській установі, що він і зробив. Оформлені документи та банківські картки на ім'я горе-підприємця ці люди залишили собі. «Бізнесмен» також додав, що жодних правочинів із продажу будь-яких товарів не здійснював, товари не закуповував. Про те, що є приватним підприємцем та директором «Технокомплектації», йому досі невідомо. Звісно, жодні звіти до податкових органів він не подавав. Хоча там йому вже нарахували податкові борги на 23 млн гривень.

Слідство із посиланням на дані фінмоніторингу стверджує, що перераховані «Спецтехноекспортом» мільйони через фірми-прокладки є відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до даних єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, засновником компанії «Хартех» є харків’янин Артем Здоренко, фірмою «Технокомплектація» володіє та керує Леонід Рєпін, житель Харківської області. Останній також є засновником компанії «Авіапромекспорт».

Як раніше повідомляли «Наші гроші», «Спецтехноекспорт» у 2015-2016 роках переказав 80 млн грн за нібито поставлене обладнання фірмі «Спецпроммеханізація», яку поліція вважає фіктивною. Допитана як свідок керівник фірми сказала, що господарської діяльності не здійснювала і про використання банківського рахунку підприємства їй нічого не відомо. Вона пояснила, що стала керівником фірми за платню. Двоє засновників «Спецпроммеханізації» пояснили, що не мали печатки фірми і жодної участі в її діяльності не брали. Також кожен з них був засновником ще 50 та 90 фірм.

Федір Орищук, «Главком»