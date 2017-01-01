Фестиваль сепаратизму у Дніпрі. Під патронатом Вілкула і не тільки…

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція у Дніпрі, 9 травня

Чиновники поспішають виправдатися, активісти вже нікому не вірять. Є навіть версія, що побиття ветеранів АТО було вигідне Банковій

У Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої у місті колишнім регіоналом, нардепом Олександром Вілкулом, тітушки побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови. Найобурливішим став той факт, що під час провокацій поліція не виступила на захист українських воїнів, а «допомагала» спортсменам бити колишніх бійців АТО. Вчора речник Головного управління поліції в області повідомив, що керівництво вже призначило проведення службового розслідування дій своїх співробітників.

Низка чиновників МВС, народних депутатів, журналістів, активістів поспішила висловитись щодо інциденту у соцмережах – хто одразу після подій, а хто вже лише сьогодні зранку.

Так, радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що «Вілкул – сука!», що відповідальність за провокації лежить лише на Опоблоці, а Арсен Аваков тут узагалі ні до чого: «Вчорашня вакханалія знахабнілої ригівської тітушні просто так не пройде. А сталося все тому, що тотальна безкарність «опо» народжує вседозволеність сепаратистської нечисті!»

На зауваження коментаторів, мовляв, Аваков – глава МВС і все-таки відповідає за дії поліції, вірний радник одразу ж почав виправдовувати шефа: «Арсен Аваков не керує поліцією, а з 2015 року тільки координує дії п’яти органів центральної влади, що входять у систему МВС. І тим більше він не керує Дніпровським управлінням».

Тим часом сам Аваков має інший погляд на межі своєї компетенції. Він визнав свою відповідальність і вже до обіду наступного дня після подій звільнив з посад начальника управління поліції в Дніпропетровській області, начальника міського управління поліції Дніпра, а також їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки. Міністр також вибачився за інцидент.

Втім, багато відомих персон переконані: сепаратистам вдалося успішно здійснити провокації не через непрофесіоналізм поліції, а за активної підтримки її керівництва та за мовчазної згоди Банкової. Мовляв, побиття ветеранів АТО, начебто організоване Вілкулом, насправді – стратегія влади, яка хоче показати, що реванш регіоналів та проросійських сил цілком можливий, і таким чином забезпечити собі голоси на наступних виборах.

Тієї ж думки дотримується політолог, колишній нардеп від «Свободи» Юрій Михальчишин: «Крім усього іншого, керманичі вирішили налякати патріотичну частину населення перспективою «Юра Бойко – президент, Саша Вілкул – прем'єр, тітушки з гей-оргіївськими стрічками прийдуть за кожним». Трєвога-трєвога, волк уньос зайчат! Галасуй – ілі праіграєш».

Показово, що глава Нацполіції Сергій Князєв у себе на сторінці у Facebook досі жодним чином не прокоментував те, що сталося, хоча ще 8 травня написав пост про героїзм своїх родичів на фронті.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов визнав власну недбалість та пообіцяв: «Відсьогодні я закриваю міське фінансування всіх «ветеранських» організацій. Хитрож…пі бійці колчаківських фронтів 46-го року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди».

Він також додав, що «на наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування спілці ветеранів АТО».

Про всяк випадок міський голова Дніпра дописав: «Весь останній рік я бив на сполох, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції» – і висловив «повне розчарування у «демократичній опозиції».

Що стосується поточної ситуації, за словами генпрокурора Юрія Луценка, наразі у райвідділі перебуває 12 тітушок, які били ветеранів АТО. Про це повідомила речниця посадовця Лариса Сарган.

Сам же генпрокурор ніби й визнає, що поліція схибила, але покладає відповідальність не лише на правоохоронців, а й на пасивну громадськість. «Прокремлівська, по суті, акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування нашої перемоги», – зазначив він.

Однак замість бурхливих подяк з боку Facebook-спільноти Луценко очікувано отримав обурення громадськості:

Втім, деякі користувачі соцмереж покладають відповідальність за інцидент не стільки на Авакова, скільки на Службу безпеки. Під постом Луценка серед інших є й такий коментар:

Своїх «5 копійок» вставив і нардеп Антон Геращенко, який схиляється до версії про «особисту домовленість між Вілкулом і керівництвом поліції» про побиття ветеранів АТО.

Водночас низка проукраїнськи налаштованих народних депутатів висловилася різко. Дмитро Ярош зауважив: «Якщо ж влада і правоохоронці знову будуть в умовах війни толерувати антидержавну діяльність вілкулів і їм подібних – заговорить вулиця, а можливо, і стволи…»

Тітушки у Дніпрі, 9 травня (фото: misto.news)

Він також переконаний: «Повний розгром антидержавного бандугруповання «Опоблок», арешти тітушні і, головне, організаторів «побєдобєсного» кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах Опоблоку і ДТЕКу, – єдине, що може зупинити людський гнів. Ну й не забути про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...»

Аналогічну думку у себе на сторінці у Facebook висловив і нардеп Сергій Висоцький: «Якщо все піде так і далі, український народ, який відстояв два Майдани, який організував волонтерський і добровольчий рух, який поклав своїх синів у війні з Росією, який виніс на собі всі тяготи останніх трьох років, скооперується для того, щоб самостійно покарати винних. Не за законом, а за справедливістю. Тільки на той час у списку винних буде значитися і все нинішнє політичне керівництво держави».

Володимир Парасюк у контексті подій у Дніпрі висловив позицію про необхідність у наданні українцям права на зброю. «Що робити, коли на твоїх очах порушують закон, а поліція прикриває злочинця? Що? До кого йти? Кого просити? Українцям потрібно мати вільний доступ до зброї. Навіть для того, щоб просто вистрілювати всю цю окупаційну нечисть», – написав він.

Нардеп Ігор Мосійчук поширив фотографії тітушок, які били ветеранів АТО, і підписав: «Увага! Розшук!»

Однак пропіаритися і стати «хорошим» в очах Facebook-спільноти таким чином йому теж не вдалося: коментатори одразу ж звинуватили його у нещирості та діях і заявах «на публіку».

Разом із тим у коментарях люди пишуть про те, що у лавах дніпровської поліції завжди панували сепаратистські погляди, та нагадують: за подіями в Україні уважно стежать бійці, які нині воюють в АТО, і роблять висновки…

Як стало відомо «Главкому», від дій правоохоронців того дня (9 травня) постраждали не лише ветерани АТО та проукраїнські активісти, які прийшли на мітинг. Отримали по голові й ті, хто не брав участі в акціях. Так, Віталій Роменський, координатор С14, розповів, що його із товаришами затримали і побили в іншій точці міста.

«Нас було 19 людей, ми просто гуляли набережною. Ми нічого не порушували, хіба що сміялися. Проходили повз готель «Дніпропетровськ», коли підійшли до цирку, до нас підбігли співробітники спецпідрозділу поліції з вимогою показати, що у нас у рюкзаках. Ми запитали обґрунтування вимоги, а коли його не отримали, відмовилися показувати сумки. Після цього нас почали «пакувати» в автозаки, били, застосовуючи спецзасоби», – зазначив він.

Віталій також додав, що поліція таки знайшла у них у рюкзаках газові балончики.

«Але це ті балончики, які є у вільному продажі. І потім, ми з ними не йшли на мітинг», – додав він.

Віталій дістав забій лівої руки, а кілька його товаришів – серйозніші травми.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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