Французькі вибори. Інтрига є?

Наталія Сокирчук



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Фото: RTL.fr Передвиборчі дебати Еммануеля Макрона і Марін Ле Пен

Макрон vs Ле Пен: «рішучий кандидат» чи «подруга Путіна»? Післямова до головних дебатів цього тижня

У неділю, 7 травня, у Франції відбудеться другий тур виборів президента. Результати голосування, на думку букмекерів, цілком передбачувані. Проте інтрига є. Адже голосування французів вирішує не лише їхню долю, воно може стати визначальним і для подальшого курсу Євросоюзу, адже обирати у неділю доведеться між «подругою Путіна», противницею євроспільноти Марін Ле Пен та більш поміркованим Еммануелем Макроном. За результатами першого туру виборів, Макрон посів перше місце із результатом 23,75%, Ле Пен опинилася на другому – за неї віддали голос 21,53% виборців.

Прогнози букмекерів, які вельми успішно спрогнозували підсумок першого туру, тепер говорять, що беззаперечним фаворитом фіналу президентських виборів є саме Макрон. За інформацією «Главкома», коефіцієнт на перемогу Макрона в букмекерській конторі William Hill становить 1.10. Імовірність ж успіху Марін Ле Пен оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00.

Прогноз William Hill

Дебати, що відбулись між кандидатами 3 травня, лише підтвердили ці очікування.

Французькі ЗМІ зійшлися у своїй оцінці двобою. «Це були жорсткі дебати… У них були різні партитури: перший намагався пояснювати, друга – справити враження... Перший позиціонував себе як кандидат рішень, друга – як кандидатка обурення. Дві логічні схеми призначалися для різних виборців», – пише Le Figaro.

Видання дає таку коротку характеристику кандидатам у президенти: «Уявімо у спрощеному вигляді: на думку Ле Пен, Макрон – це спадщина п'ятирічного мандата Олланда, а отже, він відповідальний за його невдачі. На думку Макрона, Ле Пен – це відсутність пропозицій і суцільна брехня. Справедливо чи ні, але аргумент про спадщину з натяжкою можна застосувати до людини, яка досягла успіху в першому турі саме тому, що втілює новизну».

Про те, що кандидати не соромилися поливати один одного брудом, пише більшість зарубіжних ЗМІ. «Ле Пен заявила, що Макрон не має плану щодо безпеки країни і припустила його зв’язки з радикалами, зазначивши, що він «отримав індульгенцію від ісламістського фундаменталізму». Макрон, колишній міністр економіки, назвав заклики Ле Пен закрити кордони «фальшивкою». Він звинуватив її у брехні, додавши, що президентство Ле Пен було б саме тим, чого хочуть ісламістські екстремісти – «громадянською війною», зауважує «Радіо Свобода».

«Надто велика кількість нападок убила дебати», – пише Les Echos і додає, що і Макрон, і Ле Пен витратили більше часу на взаємні звинувачення, ніж на пояснення майбутніх реформ.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає: на думку більшості, Макрон був більш переконливим, водночас не поспішаючи з однозначними прогнозами. Німецькі експерти вважають, перемога Ле Пен «малоймовірна», проте вони не виключають такої можливості.

Преса США порівняла дебати Макрона з Ле Пен із американським ток-шоу, «в якому гості студії намагаються перекричати одне одного». «Обидва зверталися одне до одного зі злістю, перебивали одне одного, розмахували кулаками, тицяли пальцями, що збивало з пантелику модераторів та робило їх абсолютно беззахисними», – пише New York Times.

Як відомо, кандидати кардинально протилежно ставляться до президента РФ Путіна та спровідують різні принципи відносин з Росією. Так, на дебатах Ле Пен обмежилася реплікою: «Не потрібно вести холодну війну з Росією. Це велика країна. Росія не демонструвала ворожості до Франції». У свою чергу Макрон рішуче заявив: «Я не підкорятимусь диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен». Він при цьому зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни у Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Варто зазначити, що Ле Пен стала палкою прихильницею Путіна не через власні принципові погляди на бажаний вектор зовнішньої політики Франції. Причина банальніша. Французькі видання Mediapart и Re: Baltica, які провели спільне журналістське розслідування, стверджують: ключовими спонсорами жінки-політика є радник російського президента Олександр Бабаков і євродепутат Жан-Люк Шаффхаузер. Якщо з першим усе зрозуміло, то особистість другого потребує уточнення. Так от, саме Шаффхаузер 2 листопада 2014 року задля створення ілюзії легалізації «обраної влади» в «ДНР» брав участь у виборах у якості іноземного спостерігача. При цьому в інтерв'ю російським виданням він ділився думками щодо доцільності визнання «ДНР». Ще один цікавий факт: промови для Ле Пен пишуть співробітники ОКДБ (Організації Доровора про колективну безпеку) Михайло Плисюк і Олександр Воробйов.

Кремлівська преса очікувано побачила зовсім інше, ніж більшість провідних ЗМІ у світі. Прославляючи «свого» кандидата Ле Пен, РИА «Новости» написали, що вона «краще підготувалась», що її репліки були «влучними», а Макрон «намагався перетягти частину її голосів» розповідями про реформи, спрямовані на захист країни від тероризму.

За даними французьких ЗМІ, реакція французьких соцмереж на ці дебати була не на користь «подруги Путіна»: «Полемізувати з Ле Пен – це як грати в шахи з голубом. Не має значення, який ви шахіст, голуб усе одно перекине всі фігури, напаскудить на дошку і хизуватиметься, що це начебто він виграв партію» (RFI).