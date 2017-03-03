Генпрокуратура «помстилася» кривднику Насірова

Ініціатору «справи Насірова», депутату Журжію, шиють кримінал

Народного депутата Андрія Журжія, ініціатора розслідування проти голови ДФС Романа Насірова, звинувачують в ухиленні від сплати податків на 1,6 млн гривень. Парламентар називає це помстою.

Генеральна прокуратура поновила кримінальне розслідування проти народного депутата від «Самопомочі» Андрія Журжія. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків протягом кількох років. Податкову історію парламентаря раніше вже перевіряли слідчі, і кримінальне провадження було закрито через відсутність складу злочину. Генпрокуратура реанімувала розслідування наприкінці минулого року – після того, як Журжій виступив з ініціативою звільнення голови ДФС Романа Насірова.

Напередодні слідчі Генеральної прокуратури отримали доступ до всіх декларацій про доходи народного депутата за попередні роки. Крім того, Печерський суд Києва призначив позапланову перевірку дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства Андрієм Журжієм за 2013–2016 рр.

Про це «Главкому» стало відомо з відповідних ухвал у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як сказано у цих матеріалах, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ зацікавився податковою історією Андрія Журжія за останніх чотири роки. У слідчих є підозра, що протягом цього періоду нардеп не сплатив податків на суму більше одного мільйона гривень.

Зачіпкою для Генпрокуратури стала перевірка декларації Журжія за 2013 рік, яку раніше провела фіскальна служба. Декларант вказав у цьому звіті дохід у розмірі 9,4 млн гривень, отриманий від інвестицій у ГК «Інвестиційні партнери», та витрати на аналогічну суму. Нульовий баланс не створював підстав для сплати податків, однак податківців це влаштовувало. Вони наполягали, що декларант не підтвердив витрат, яких зазнав унаслідок операцій з інвестиційними активами. Інспектори склали акт перевірки, яким забов'язали Журжія сплатити у бюджет майже 2 млн гривень – донарахованих податків і штрафу. Він оскаржив цю вимогу і протягом 2015 року виграв справу у двох інстанціях. Рішення податкової про донарахування було скасовано. Як запевнив у коментарі «Главкому» сам Журжій, кримінальне провадження, яке було розпочато прокуратурою наприкінці 2014 року на підставі висновків фіскальної служби, також було закрито через відсутність складу злочину.

«Але коли я почав активну діяльність стосовно відставки пана (Романа) Насірова, Юрій Луценко на брифінгу 9 грудня 2016 року заявив, що має претензії до моєї декларації і дає доручення порушити кримінальну справу», – говорить депутат. Журжій уточнює, що під цими словами слід розуміти реанімацію старого провадження через півтора року після закриття.

Нагадаємо, парламентар у жовтні передав прем'єру Володимиру Гройсману «відомості про корумпованість» голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його першого заступника Сергія Білана. Разом із колегою Вікторією Войціцькою він вимагав від голови уряду внести на розгляд Кабінету міністрів подання щодо звільнення обох очільників ДФС. У зверненні перелічувались порушення, які начебто мали місце у роботі ДФС. Звернення залишилося без реакції, тому у березні Журжій спрямував до уряду свій проект постанови «Про визнання роботи голови ДФС Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад».

У пояснювальній записці наводилися приклади порушень – від зловживання органами ДФС при відшкодуванні ПДВ до їхньої бездіяльності по відношенню до компанії «Укрнафта», яка заборгувала державі податків на 10 млрд гривень. До речі, наприкінці березня Солом'янський суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва ДФС за фактом бездіяльності в розслідуванні ухилень від сплати податків «Укрнафтою».

Ім'я відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова згадується у кількох кримінальних провадженнях. Найгучніше з них ґрунтується на звинуваченнях у завданні державі шкоди на 2 млрд гривень. Мовляв, протягом 2015-2016 років зусиллями керівника ДФС було надано незаконну розстрочку податкового боргу в 2 млрд гривень фірмам бізнесмена-втікача Олександра Онищенка. 2 березня Насірова затримали та оголосили про підозру. Згодом він вийшов із СІЗО під заставу.

Журжій пов'язує відновлення розслідування виключно зі своєю участю у справі проти Насірова. Він запевняє, що не мав проблем, доки не розпочав війну з Насіровим. «На сьогодні всі підприємства моєї родини піддаються перевіркам податкової, є кримінальні справи, які порушено за період, коли я в одній із компаній був директором. Але це все з’явилося після моїх ініціатив щодо Насірова», – переконує парламентар.

Нардеп Андрій Журжій

Як зазначено вище, підлеглі Юрія Луценка перевірятимуть доходи Журжія не лише у 2013-му, а й у наступні роки. Слідчі пояснюють такий широкий інтерес тим, що народний депутат у 2015 році отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» майже 8 млн гривень, а згодом – ще майже 2 млн гривень. На цій підставі в ГПУ зробили висновок, що джерела доходу депутата у 2015 та 2016 роках є аналогічними до отриманих у 2013 році. «Зазначені обставини можуть свідчити про системний характер безпідставного формування витрат від операцій з інвестиційними активами, що може свідчити про ухилення від сплати податків з 2013 по 2016 роки», – зазначено у поновленному кримінальному провадженні.

Федір Орищук, Наталія Сокирчук, «Главком»