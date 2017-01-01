Генпрокурор і свисток. Слова і діла Юрія Луценка

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко і сам, мабуть, здивувався «теплій ванній», в яку його сьогодні посадили депутати

Рік тому Верховна Рада завершила епопею з призначеннями нового генпрокурора. Спеціально, аби ГПУ зміг очолити Юрій Луценко, депутати навіть змінили законодавство і дозволили обіймати цю посаду претендентам без юридичної освіти. Сьогодні ж, 24 травня, Луценка тримав звіт перед депутатами. Генпрокурор розказав, що ж він за цей рік встиг зробити.

Тільки прийшовши у відомство, Юрій Віталійович призначив собі нових заступників і поділився грандіозними планами. Серед озвучених ним пріоритетів було реформування прокуратури, доведення до кінця справ про розстріли на Майдані, повернення коштів, вкрадених «злочинною владою» та доведення до суду кримінальних справ щодо Віктора Януковича та його оточення. Заради цього Луценко згодом забрав у департамента спеціальних розслідувань, очолюваного Сергієм Горбатюком, матеріали проти оточення екс-президента.

Генпрокуратура за Луценка прогнозовано перетворилась на піар-майданчик: якщо його попередник Віктор Шокін уникав уваги преси, то новий генпрокурор її, м’яко кажучи, не цурається. Купа гучних заяв, заведених справ, обшуків, вимог зняти депутатську недоторканість… Причому Луценко почав демонструвати бурхливу діяльність дуже швидко. Щоправда, багато історій так і залишилось в підвішеному стані. На прохання прокуратури у «газовій справі» Рада зняла недоторканість з «коняра» Олександра Онищенка, але той встиг втекти за кордон та погрожувати звідти міфічними «плівками», які нібито здатні дискредитувати керівництво країни. «Православний олігарх» Вадим Новинський, який також став мішенню генпрокуратури, навіть після зняття недоторканості не поспішає лишати країну, а навпаки сповнений рішучості довести свою невинність та посадити прокуратуру в калюжу. Справа про позбавлення волі архієпископа Олександра Драбинко – колишнього помічника покійного предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира – дійсно виглядає дуже сумнівною, особливо якщо враховувати можливості Новинського та «ляпи» прокуратури в менш резонансних справах. Луценко анонсував зняття недоторканості з колеги Новинського з «Опозиційного блоку» Миколи Скорика щодо його причетності до побиття людей під Одеською обладміністрацією 19 лютого 2014 року, але сьогодні, відповідаючи на його питання, визнав, що у нього недостатньо доказів.

Обшуки в готелі, де мешкає Кернес

Забулись вже і обшуки в готелі, де живе мер Харкова Геннадій Кернес. Луценко заявляв тоді, що обшуки відбуваються у зв’язку з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень і обіцяв повернути землі громаді. Але на цьому все і завершилось.

Олександр Єфремов знову за гратами

Затягнулась і справа одіозного екс-«регіонала» Олександра Єфремова, якого підозрюють в підтримці сепаратистів в 2014-му році.

Гучно проходили обшуки у мерів Бучі та Ірпеня Анатолія Федорука та Володимира Карплюка, яких звинувачували у виведенні земельних ділянок з комунальної власності. Проте ці справи навіть не передані у суд, а тільки тривають експертизи. У справі «вишок Бойко» в Генпрокуратурі також визнають, що у них нема доказів причетності до цієї афери лідера Опозиційного блоку, який, вочевидь, вже знайшов спільну мову з Банковою.

Тож ентузіазм, яким багатьох запалив Луценко на своїй новій посаді, більшою мірою пішов в свисток – жодної гучної «посадки» попри весь піар-антураж так і не відбулось.

До свого річного звіту перед Верховною Радою Луценко підготувався ґрунтовно – йому передували новина про подання на зняття недоторканості з Андрія Лозового (Радикальна партія), Євгена Дейдея («Народний фронт») і Геннадія Бобова («Відродження»), масові обшуки в обласних податкових і затримання 23 екс-керівників податкових органів та повідомлення про підозру в ухилянні від сплати податків одеському бізнесмену Олександру Грановському. Генпрокуратура демонструвала, що не дарма їсть свій хліб.

Щоправда, до парламенту надійшло подання на зняття недоторканості лише з Бобова, а подання на Лозового та Дейдея Луценко повернув в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на доопрацювання. Згодом виявилось, що подання на Бобова було ініціативою ГПУ, в той час як двох інших депутатів намагались дістати САП і НАБУ. Це зайвий раз підкреслило міжвидову боротьбу між цими органами, як і інформація про проведення Генпрокуратурою розслідування стосовно першого заступника директора НАБУ Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії. Керівник САП Назар Холодницький в інтерв’ю «Главкому» відверто говорив, що генпрокуратура гальмує роботу незалежних антикорупційних органів через плутанину з підслідністю. «Те, що відбувається, – ледь не щоденні затримання великих і малих корупціонерів, про які рапортують на прес-конференціях та у Facebook, – суцільний піар», – впевнений Холодницький.

Втім на словах Луценко за єдність всіх і вся. Його полум’яна промова з трибуни парламенту кілька разів переривалась оваціями президентської фракції, яку він раніше очолював, – інколи складалось враження, що після завершення спічу голова Верховної Ради вручить генпрокурору орден за відмінно проведений рік роботи. Щоправда, на початку настрій Луценку, який визнав, що дуже хвилювався, намагався зіпсувати один з його завзятих критиків Сергій Лещенко. Він вручив генпрокурору якісь папірці, які той роздратовано викинув під трибуну. Якось згадалось, що в опозиційні часи, 15 років тому, сам Луценко тролив Леоніда Кучму, коли виносив йому на трибуну лапті.

2017: Лещенко і Луценко

2002: Луценко і Кучма

Своїм головним досягненням за рік роботи на посаді Юрій Віталійович вважає завершення слідства та початок судового процесу над Януковичем, який обвинувачується у державній зраді. Тепер винуватість Януковича Луценко збирається доводити в суді. Цікаво, що заочне переслідування екс-президента як головне досягнення прокуратури підкреслював і Петро Порошенко під час своєї нещодавньої прес-конференції.

«Проти Януковича і його найближчого оточення є десятки проваджень по корупції. У ключових випадках ми вже закінчили досудове слідство проти Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клименка, Ставицького, Курченка та інших діячів. І тепер питання – за Печерським судом», – відзвітував генпрокурор. Щоправда, навіть якщо їхня провина буде доведена, то дістати всю цю «високоповажну» компанію для відбуття покарання буде важко – всі вони перебувають за кордоном, а Інтерпол відмовився обголошувати їх у розшук. «В тому числі, і через відверто політичні піар-заяви Луценка, – пояснює співрозмовник «Главкома» з однієї з опозиційних фракцій. – Він, ще нічого не довівши, всіх назвав злочинцями, для того, аби їх судити, прийнято окремий закон… Та адвокати Януковича підуть з усім цим в Європейський суд і доведуть, що це політична справа».

Випереджаючи закиди, що за рік Генпрокуратура не показала тих результатів, яких від неї очікували, Луценко почав з перерахування своїх успіхів. Так, за його словами, органи прокуратури скорочені на 25% до 15 тисяч осіб. Завдяки конкурсам в місцеві прокуратури набрано 82% абсолютно нових людей, яких приваблює новий рівень зарплат: працівник першого року місцевої прокуратури має на руки 9–10 тисяч гривень, працівник регіональної – 11-12 тисяч. Окремо Луценко навів приклади того, від яких шалених сум хабарів відмовились прокурори за рік – найбільший розмір «невзятого» хабаря начебто склав 200 тисяч доларів.

В заслугу своїм реформаторським здібностям Луценко поставив створення Генеральної інспекції, яка оцінює доброчесність прокурорів, але реально зараз має дуже вузькі повноваження, і запровадження прокурорського самоврядування. Тепер, за його словами, генпрокурор не має права звільняти прокурорів та шантажувати їх цим. Хоча рік тому однією з умов, за якою Луценко погодився на посаду, було якраз перенесення старту прокурорського самоврядування.

Луценко похвалився, шо у судовому процесі відповідають 32 екс-посадовця часів Януковича і судом вже засуджено 16 осіб. А тим, хто встиг втекти, пригрозив конфіскацією активів в Україні і за кордоном. За словами генпрокурора, наразі в категорії справи про трагічні події на Майдані засуджені 42 особи, а за організаторів, якими Луценко вважає Януковича та тодішнього голову МВС Захарченка, візьмуться після того, як буде розглянута справа про держзраду Януковича. Щоправда, Юрій Віталійович уникнув конкретики щодо перспектив цих справ, кивнувши на суди – мовляв, з нашими судами не можна очікувати швидких рішень. «Навіть у Сполучених Штатах Америки, наддержаві, яка може контролювати рух усіх фінансів у світі, справа проти Лазаренка слухається сім років», – нагадав він. Взагалі Луценко особливо бідкався на суди, які гальмують розгляд заведених прокуратурою справ, в тому числі, через банальний брак суддів.

При цьому на Банковій відверто блокують створення Антикорупційного суду – замість нього Луценко пропонує створення спеціалізованої палати в існуючому Кримінальному суді з розгляду справ категорії «А» – на його думку, це швидше і ефективніше, ніж створювати новий суд.

Якщо перспектива справ в судах – це те ще питання, то ось гроші, які Генпрокуратура повернула державі – окрема гордість для її очільника. «Нова прокуратура приносила щодня до державного бюджету 142 мільйони гривень. За рік український бюджет завдяки діяльності ГПУ та наших колег по правоохоронній діяльності повернув до державної скарбниці 52 мільярди гривень. Щодня протягом року у народну власність поверталося 200 гектарів землі на загальну суму понад 200 мільярдів гривень». За такі подвиги Луценко попросив депутатів вчергове підвищити зарплату прокурорам. Окремо нагадав він про повернення мільярда триста мільйонів доларів «грошей Януковича» – при цьому згадавши про «підривну діяльність частини депутатів», які провалювали прийняття закону про спецконфіскацію. Цікаво, що в «Народному фронті» звинувачували в цьому провалі якраз колег з рідного для генпрокурора БПП.

Повеселив генпрокурор присутніх словами про те, що за результатами перевірки електронного декларування лише 35 депутатів «можуть спати спокійно». Щодо Бобова, зняття недоторканості якого вимагала ГПУ, то, за словами Луценка, цей депутат вже сплатив до державної казни понад 1 мільйон доларів несплачених податків. Сам Бобов в своєму «фейсбуці» визнав, що сплатив 28 мільйонів гривень «про всяк випадок», адже не погоджується зі звинувачeннями і залишає за собою право звернутися до суду.

На завершення звіту Луценко перелічив «схеми», які були знищено, в тому числі, його зусиллями – податкові майданчики, відкати з ПДВ, двійне оподаткування, непрозорість державних закупівель.

Година відповідей на питання депутатів пройшла для генпрокурора дуже спокійно – нариватися на його гнів ризикнув лише Олег Ляшко, у якого з Луценком давня неприязна історія стосунків. Ляшко брав слово двічі – спочатку від депутатів, потім від фракції. «Шановний пане генеральний прокурор, на посаді, яку ви обіймаєте ви продемонстрували за рік, що минув – безвідповідальність, політичну заангажованість, непрофесіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість, – чеканив він. – Саме тому, через це вам не довіряють 99% українців, саме тому, через це вам не довіряємо ми і наша фракція в повному складі підписалася за вашу відставку».

Ляшко розпікає генпрокурора Луценка

Луценко відповів у своїй іронічній манері: «Дякую, пане голово фракції, за те, що підписуєтеся повним складом, дай Бог, щоб цей склад не зменшився ближчим часом». В контексті подання на Лозового та обіцянок Луценка відновити справу на Ігоря Мосійчука це пролунало настільки двозначно, що обурений Ляшко з усією фракцією покинув залу.

«Хай Луценко розкаже, як буде зменшувати чисельність нашої фракціі? Як Кучма Гонгадзe? Убивати, саджати, що?», – витріщав очі в кулуарах головний «радикал».

Луценко ж продовжував тролити Ляшка і за його відсутності: «Він постійно сам вимагає від депутатської зали зняти то з одного свого депутата, то з другого, то з третього депутатську недоторканість, навіть викреслити його з депутатів, – так він сформував фракцію. Я просто Бога прошу, щоб вона не зменшилася, бо опозиція в цій країні потрібна».

Завершував свій день в Раді Луценко під овації та хвалебні оди з уст керівника фракції БПП Артура Герасимова, який запевняв, що його соратникам не соромно за те, що вони рік тому делегували на цю посаду саме Луценка. «І за критеріями результативності, і за критеріями фінансової ефективності, і за критеріями відкритості і співпраці із Верховною Радою ми бачимо великі реальні кроки вперед у роботі ГПУ», – «співав» Герасимов. Луценко ж сам, мабуть, був здивований майже «теплій ванній», в яку його посадили депутати, і дуже дякував. Пізніше в кулуарах голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболев з «Самопомочі», який вже зібрав 44 підписи за відставку генпрокурора, називав Луценка брехуном та маніпулятором, а його діяльність на посту генпрокурора «суперімітацією», яка не снилась навіть його одіозному попереднику Віктору Пшонці. Але Луценку це було байдуже – він вже поїхав готуватися до нових палких промов про свої успіхи в телеефірах та на прес-конференціях.

1 з 19 на весь екран згорнути Як Верховна Рада заслухала інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Генпрокурор Луценко про резонансні справи

Цитати зі звіту очільника Генпрокуратури перед парламентом

Про слідство про події в Одесі 2 травня

Слідство передало до суду підозрюваних у нападі на мирних людей – це близько 20 осіб, прихильників федерального устрою України, в тому числі негромадян України. Щодо тих, хто знаходиться в Україні, проходять слухання. Ще ряд підозрюваних знаходиться за кордоном, будемо діяти по Закону про заочне засудження.

Дії керівників Одеської міліції, обласної та міської, також оцінені слідством, і їхні справи направлені до суду.

Про мерів Бучі та Ірпеня

Справа про розкрадання бучанського лісу в загальному обсязі 890 гектарів активно розслідується. На цей момент нам залишилися останні експертизи, і ми готові пред'явити до суду обвинувальний акт, який буде базуватись на розкраданні близько 200 гектарів. Решта гектарів забудовані, і збитки їхні, звичайно, будуть оцінені, але ці, ймовірно, можна повернути державі. В найближчі місяці можуть бути закінчені експертні роботи. Як тільки ми отримаємо ці експертизи, ми направимо обвинувальний акт до ознайомлення пану Федоруку (мер Бучі, - «Главком») та його, з дозволу сказати, колегам, які займались незаконним знищенням лісових насаджень.

Щодо Ірпеня слідство знаходиться ще на першій фазі. Бо до 890 гектарів пан Краплюк (мер міста, - «Главком») не причетний, як встановило слідство.

Щодо справи Гізо Углави

Ми знаходимося на стадії, коли отримали заяву про скоєний злочин від юридичної компанії, а також від двох народних депутатів. Вони заявили про скоєний злочин у тому, що керівництво НАБУ підписало контракт із паном Углавою, достеменно знаючи, що він не вийшов з грузинського громадянства. Як ви розумієте, це суперечить чинному законодавству? Ми наразі нікого не звинувачуємо, ми просто перевіряємо заяву, яка надійшла до нас.

Про непрацюючий сайт електронного декларування

Жодного конкурсу там не було. Як відомо, уряд Данії надав кошти на створення такої системи для організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавцем робіт ТОВ «Міранда».

Керівник ТОВ «Міранда» деякий пан Новіков доручив виконання цих робіт викладачу Київського політеху, а також його студентам, що вони і зробили, і вся ця система була зроблена саме цими особами. Достовірно про це знаючи, пан Новіков замислив ці кошти присвоїти і ухилитися від оподаткування. Таким чином кошти, які надані були ТОВ «Міранда», були виведені через фіктивну фірму на рахунки в Естонію. Я буквально цієї неділі вилітаю в Естонію для того, щоб поставити крапку в цьому розслідуванні.

Про події в Дніпрі 9 травня

На святкуванні 9 травня у місті Дніпро відбулася неприйнятна, ганебна ситуація, коли працівники поліції діяли разом із «тітушками» для того, щоби фізично усунути ветеранів АТО. На цей момент ми затримали не тільки цих «тітушок», а їх всього було 250, ми затримали декілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО, з’ясували, хто є їхнім організатором…

І, пане керівник «Опозиційного блоку», в мене погані новини, вони всі інструктувалися, зорганізовувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині особисто паном Вілкулом і паном Колєсніком. На цей момент ми маємо відео, як вони всі разом заходять в офіс. У нас є дані санкціонованих судом матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме. Я хочу до вас звернутися з пропозицією допомогти аби ваші депутати дали правдиві свідчення для всієї України і принаймні вибачилися за те, що «тітушки» у вашій голові ще вивітрилися.

Про Іловайськ та Дебальцеве

Причини іловайської трагедії були повністю розкриті слідством. Єдиною причиною, яка несе причинно-наслідковий зв'язок із нашими втратами в «іловайському котлі», є агресія Російської Федерації.

Ми пред'явили підозру міністру оборони Російської Федерації Шойгу, а також близько 20 генералам та адміралам російської армії. В установленому порядку ця справа рухається для того, щоб в заочному порядку притягувати їх до відповідальності.

Також я доповідав вам про те, що ця ж сама експертиза дасть оцінку діям та розпорядженням, а також ймовірної бездіяльності та вказівкам керівництву Збройних Сил України в цій ситуації. На цей момент ця експертиза триває, вона не закінчена, відтак жодної підозри ми висувати не маємо можливості.

Про вбивства Бузини та Шеремета

Стосовно справи Бузини. Підозрювані після біологічних експертиз переведені у розряд обвинувачуваних, і скоро ця справа після ознайомлення з матеріалами піде до суду.

Стосовно пана Шеремета. Слідство веде Національна поліція. Ми також виділили туди найкращих прокурорів. Мушу визнати, що в цьому слідстві була допущена помилка. Конкретна помилка в тому, що, вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилося, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давало дуже важливої інформації слідству.

Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ, а не тільки для слідчих. Але тим не менше, ці плівки є дуже важливими для слідства. Наскільки я знаю, керівництво МВС також визнало помилку і зараз стараються надолужити згаяний час.

Про рівень злочинності

Нове керівництво Національної поліції на чолі з паном Князевим почало відновлювати зрозумілі вертикальні системи управління. Це дало можливість на сьогоднішній день по всіх напрямках на 15-20% скоротити злочини. Кількість крадіжок цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 20%.

Грабежі. Минулого року ця цифра досягла 27 тисяч. Це тільки з тих, що обліковані. Зараз падіння на 30%.

Те саме з автомобільними і квартирними крадіжками.

Про справу проти суддів Конституційного суду

(Мова про суддів, які приймали рішення про скасування політреформи в 2010-му році)

Існує діюча норма українського законодавства про те, що будь-який суддя не відповідає за своє рішення в кримінальному порядку. Крім того, свідчення, які на перших етапах були надані декількома суддями Конституційного Суду, були ними відкликані.

На цей момент слідство зосередилось над законною оцінкою дій через вручення підозри і подальшого обвинувального акту колишньому міністру юстиції, який своїм волюнтаристським рішенням ввів через друк та занесення в відповідний реєстр Конституції, котра на той момент не діяла в Україні. Якщо слідство встановить остаточно всі необхідні докази і пройдуть всі експертизи, ця справа також буде надана до суду, причому в найближчі місяці.

Стосовно самих суддів, можливо, в ході допитів працівників і керівників Міністерства юстиції ми отримаємо нові дані. Наразі недостатньо бази для вручення будь-яких підозр власне суддям.

Про події під Верховною Радою 31 серпня 2015-го року

Слідство завершено. Захист ознайомлюється з матеріалами слідства. Коли закінчиться вивчення матеріалів, справа піде в суд. Слідство зробило свою роботу.

Павло Вуєць, «Главком»