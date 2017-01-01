Віталій Єрмаков



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В України може закритися сервіс «Яндекс таксі»

Україна ввела санкції проти популярних російських інетрнет-компаній. Що це означає і чи будуть ці санкції працювати

Україна «вдарила» по Росії в інтернеті. Київ ввів санкції проти найпопулярніших росіських ІТ-компаній:

соціальних мереж «Однокласники» і «Вконтакте»;

поштового та розважального сервісу Mail.ru;

«Яндексу», який відомий своїм пошуком та сервісами (під санкції потрапили понад 50 сервісів, включаючи мапи і пошту);

виробників програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» і «1С» (розробник «1С: Бухгалтерія»).

Рішення про введення санкцій вже вступило в силу - відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави. Документ передбачає не тільки економічні обмеження діяльності підприємств, але і блокування окремих сторінок і навіть цілих доменів. Наприклад, санкції передбачають повну заборону доступу до таких доменів як mail.ru і vk.com.

Як це працюватиме

У документі сказано, що перекривати доступ до сайтів повинні будуть провайдери. Тобто, в теорії це виглядає приблизно так: ваш «постачальник» інтернету вносить «санкційні» сайти і сторінки в «чорний список». І коли ви намагаєтеся їх відкрити, сторінки просто не завантажуються.

Але чи буде так на практиці? Швидше за все, що ні. Завдати реального удару по російському бізнесу в інтернеті досить складно з кількох причин. Перш за все, незрозуміло, як влада зобов'яже провайдерів блокувати сайти. Президентські укази стосовно заборони сайтів не обов'язкові для виконання приватними компаніями. Щоб зобов'язати «приватників» долучитися до санкцій, доведеться йти до суду.

За словами представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайла Чаплиги, в українському законодавстві не передбачено обмеження доступу до сайтів без рішення суду.«Стосовно юридичних осіб можуть прийматися обмеження, але стосовно блокування сайтів – у нас таке поняття є, але тільки через суд. Тому для мене буде цікаво подивитись, яким чином інтернет-провайдери будуть виконувати указ президента», - відзначив Чаплига.

Якщо буде рішення суду

Припустимо, що влада таки домоглася потрібного рішення суду. Чи зникнуть тоді «Яндекс», «Вконтакте», «Однокласники» і Mail.ru з українського інтернет-простору? Знову ж таки, навряд чи.

В інтернет-асоціації (ІнАУ) вже встигли заявити, що не в змозі заблокувати сайти. «Блокування інформації провайдером неможлива», - запевнив голова асоціації Олександр Федієнко. Щоправда, в чому проблема, не пояснив.

Досвід Росії та Китаю наочно демонструє, що блокування сайтів і окремих сторінок не є чимось неможливим. «З технічної точки зору блокувати доступ до конкретних сайтів і сервісів можливо. Найбільших успіхів в цьому досяг, наприклад, Китай, побудувавши «великий китайський файрвол», - пояснив «Главкому»Сергій Прокопенко, директор лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab.

За його словами, припустимі різні способи блокування: від нескладних і недорогих способів, коли провайдер просто блокує певні домени за ім'ям або ІР-адресою, до фільтрації контенту за допомогою складних систем.

«На практиці, найімовірніше, до «санкційних» сайтів будуть застосовуватися прості і недорогі способи блокування, оскільки Україна ніколи не ставила собі за мету ізолювати свій сегмент інтернету і, відповідно, не вкладала великі гроші в засоби аналізу і обмеження трафіку», - зазначив Прокопенко .

Але навіть якщо доступ до сайтів таки закриють, то, як запевняє експерт, користувачі все одно знайдуть способи обходити практично будь-які блокування. Існує маса програм і додатків, які дозволяють відвідувати «санкційні» сайти через сторонні сервери.

«Тим не менше, навіть порівняно невеликі обмеження позбавлять можливості користуватися ресурсами переважну більшість пересічних користувачів, які просто перейдуть на інші доступні сервіси від конкурентів (ті ж Google і Facebook). Це дозволить значно скоротити інформаційний вплив Росії на період АТО», - визнав директор CyberLab.

Що ж стосується програмного забезпечення «1С» і антивірусів «Касперського» - їх продукт, як і раніше, буде продаватися в Україні. Щоправда, компанії не зможуть співпрацювати з державними структурами. І, швидше за все, торгувати їм доведеться через посередника, тому що санкції істотно обмежують можливості для ведення бізнесу. Зокрема, російським програмістам обмежили:

можливість проводити торгові операції;

виводити гроші з країни;

розпоряджатися правами інтелектуальної власності на території України.

Як відреагували компанії

Поки введення санкцій прокоментували тільки в українському офісі «Яндекса». У компанії заявили, що «головний потерпілий від санкцій - це український користувач».«Більше 12 років ми робимо український пошук, мапи українських міст, навігацію, освітні проекти і ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює в суворій відповідності до законодавства України », - відзначили в «Яндексі».

Але на додаткові питання «Главкома» в компанії відповідати відмовилися. Зокрема, представники українського офісу не уточнюють, чи намагатимуться обходити заборони в разі блокування своїх сайтів провайдерами.