Головні події 2016 року. Українська версія

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перемога Джамали на «Євробаченні»

Що хвилювало і радувало нас у 2016 році. Відомі українці про Надію Савченко, Джамалу, 25-річчя Незалежності і… електронні декларації

У 2016 році у центрі уваги українців опинились електронні декларації чиновників, політичні та корупційні скандали і війна.

До списку персон, іменами яких рясніли стрічки новин, потрапили звільнена Надія Савченко, яка стрімко перетворилася з народного героя на одіозного персонажа, Михайло Саакашвілі, який гучно пішов з посади одеського губернатора, Сергій Лещенко, котрого купівля елітної квартири у центрі міста поставила у дуже незручне становище. Приводи для новин давали й нардеп Олександр Онищенко, який нині втік з країни і погрожує президенту компроматом, і суддя Чаус, що теж не повірив в українське правосуддя, яке сам довгі роки чинив, і теж розчинився у просторі.

Рік, що минає, також запам’ятався громадянам убивством жителя селища Криве Озеро поліцейськими, таємничою стріляниною в Княжичах, внаслідок якої загинуло п’ятеро правоохоронців, затриманням ФСБшниками «українських диверсантів» в окупованому Криму, убивствами одного з найжорстокіших бойовиків Арсена Павлова (Мотороли) та журналіста Павла Шеремета.

Не варто забувати і про позитив. У 2016 році Україна відсвяткувала 25-річчя Незалежності. 24 серпня у Києві відбувся військовий парад. У травні Україна прогриміла на весь світ завдяки перемозі Джамали на «Євробаченні». Її прониклива пісня про долю кримськотатарського народу здобула підтримку по усьому світу, лише у Росії чомусь спровокувала істерику.

Якщо говорити про події світового масштабу, то 2016 рік також був сповнений трагедій. Сирійський жах – бомбардування Алеппо. Серія терактів у Туреччині, липневий теракт у Ніцці, вибухи в аеропорті Брюсселя… Величезний резонанс викликала й проблема біженців, які мільйонами рятувалися від війни в Сирії. Ключовими геополітичними подіями року у світі стали референдум у Великобританії про вихід з Євросоюзу та обрання Дональда Трампа президентом США.

«Главком» запропонував відомим українським діячам та політикам обрати головні події 2016 року.

Олександр Пономарьов, народний артист України

Для українського шоу-бізу найважливіша подія 2016 року – це перемога на «Євробаченні». Якщо говорити про мої особисті моменти, для мене був дуже важливим всеукраїнський тур. Найголовнішою прем’єрою з усіх моїх пісень для мене стало те, що я вперше написав Коляду. Мені здається, цю традицію треба відроджувати. Переспів – це дуже добре, але сама традиція написання у нас починає губитися.

Трагедія Алеппо

Для світу – це трагедія Алеппо та вибори Трампа президентом США.

Олексій Богданович, актор

Найголовніше – на жаль, не закінчилася війна. Були надії, що цього року вона скінчиться, проте невідомо, скільки ще триватиме.

Війна на Донбасі

З плюсів – це новий уряд. Зміни до Конституції в частині децентралізації. Ще б назвав прийняття більш-менш соціального бюджету.

Олег Покальчук, соціальний психолог

Сиквел Wag the Dog із Савченко в ролі сержанта Шумана;

сиквел «Один удома» із Саакашвілі в ролі подорослішавшого (фізично) Кевіна;

сиквел «Фантастичні звірі і де вони водяться» із е-декларантами в ролях другого плану.

Юрій Горбунов, актор, телеведучий

Для країни, безумовно, дуже важлива перемога на «Євробаченні» – це плюс. Мінус – те, що нам не дали безвізовий режим, що весь цей безлад у країні триває, якісь внутрішньополітичні «розбірки».

Перемога Джамали на «Євробаченні»

Як мінус – у мене цього року пішов батько.

Володимир Парасюк, народний депутат

Перше – це те, що ми запустили систему електронного декларування і люди отримали доступ до того, до чого не мали впродовж усіх років незалежності.

Запуск системи електронного декларування

Щодо мене особисто – цього року я зустрів дуже багато правильних людей, з якими зараз працюю і які допомагають мені у моїй діяльності.

Марія Бурмака, співачка

Для української музики – це введення квот на музику. Безумовно, перемога Джамали на «Євробаченні».

Для мене рік був дуже важким – не стало мого батька. Але наприкінці року вийшов мій другий дитячий альбом. Це альбом, для якого ми разом із батьком писали дитячі віршики. Ми вже дивилися прем’єри, дітям подобається. Крім того, я давно мріяла побувати на концерті скрипаля Девіда Гаррета. Я не просто була двічі на концерті – я з ним познайомилась і поспілкувалась. Моя мрія справдилась.

Наталія Влащенко, телеведуча

Хороша подія – це перемога Джамали на «Євробаченні». Перемога нашої паралімпійської збірної – це дуже круто.

Погана подія – це націоналізація Приватбанку.

Націоналізація Приватбанку

У моєму особистому житті є багато чудових подій: і сімейних, і не сімейних. Те, що «Публичные люди», якщо говорити про бухгалтерію, вийшли цього року в «плюс»; те, що зростає рейтинг програми Hardtalk; те, що я у цьому році закінчую книгу про Крим – я два роки над нею працювала.

Дякувати Богу, всі мої близькі живі і здорові.

Іван Драч, письменник

Для мене найважливіше – підготовка до створення фільму про Михайла Грушевського. Важливою була робота над 12-томником, зараз продовжую над ним працювати. Ну і видання кількох поетичних книжечок.

Дмитро Гордон, журналіст, екс-депутат міської ради

Народження доньки;

вихід сайту «Гордон» на лідируючі позиції;

мій вихід з Київради.

Василь Вірастюк, найсильніша людина світу

Для мене особисто – це народження третього сина. Для України – це 25-та річниця Незалежності, а також те, що ми все ще відзначаємо це свято завдяки нашим хлопцям, які воюють на Донбасі.

Ірма Вітовська, акторка

Для мене особисто – що ми зробили перший великий арт-проект без державних коштів, «Афродизіак».

Не можу не згадати, що війна триває, стає органічною складовою життя, і це лякає – вже якось не відгукуєшся. Як і війна в Сирії, події в Алеппо – вони у мене викликали розчарування взагалі світовим порядком, втрату довіри до всіх інституцій.

Олександр Зінченко, історик

Я вважаю, що всі основні події для України відбулися у минулі роки: два-три роки тому. Цьогоріч ми не маємо якихось подій, які б мали ключове значення для майбутнього країни.

Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Найбільша подія – це те, що наша країна вистояла. Незважаючи на війну, на всілякі негаразди, економічні труднощі, Україна продовжує боронити свої кордони і гідно відповідає на зазіхання терористів і навіть покращує своє становище. В інформаційному плані – будуються телевежі на кордоні з окупованою територією. Ми не відступаємо, а, навпаки, поширюємо свій вплив.

Перемога Джамали на «Євробаченні». Цією піснею вона донесла всьому світу трагедію свого народу, історію про депортацію, про знущання, і це було гідно оцінено в Європі. Ця перемога показує, що можна достукатися до людей з усіх країн через мистецтво.

Підписання Хартії мусульман України. Багато різних мусульманських організацій домовилися, на яких принципах вони працюватимуть одна з одною і як вони ставляться до держави, до закону, до культури, до мови.

Сергій Поярков, художник

Найсумніше – це те, що у нас триває війна.

Знаковою подією вважаю те, що Надія Савченко, яка кричала «не дайте мені скурвитися», скурвилась так, як ніхто ніколи не скурвлювався. Але й нашу вину в цьому не треба применшувати: політики, журналісти і виборці чому подумали, що у нас з якогось дива з’явиться державний діяч планетарного масштабу?

Надія Савченко

Підлість року – це квартира Лещенка.

Ще націоналізація Приватбанку, бійка між Ляшком та Бойком.

Висновок року – людей не цікавить правда, вони вірять у те, що показують по телевізору. Важливо лише, хто і як подав це у пресі.

Андрій Зелінський, військовий капелан

Перше – це обрання президентом США Дональда Трампа.

Обрання президентом США Дональда Трампа

Друге – націоналізація Приватбанку.

Третє – події, пов’язані з безвізом: для нас нарешті відкривається якесь віконечко.

Віктор Павлик, співак

Важливі події в моєму житті: у 2016-му мені виповнилося 50 років, півстоліття. Крім того, виповнилося 30 років, як я став на професійну сцену. 28 червня я отримав звання народного артиста України.

Ми знаємо, скільки негативу навколо, скільки бід... Хочеться думати про хороше.

Ольга Сумська, акторка

У мене був насичений творчий рік. Прем’єра в Польщі – третій сезон серіалу «Блондинка»: це не може мене не тішити, я вже третій рік працюю в Польщі, вчу роль польською мовою. Крім того, відзначу прем’єру нашого фільму, Олени Фетісової, «Тепер я буду кохати тільки тебе». Також ми з чоловіком об’їздили всю Україну з нашими антрепризними виставами.

Тарас Чорновіл, екс-нардеп

Націоналізація Приватбанку – це визначальна подія для України;

подолання навесні політичної кризи. Після того рейтинги влади почали поступово зростати, а опозиція повністю деморалізувалась;

запуск у дію всього пакета антикорупційних заходів: розгортання роботи НАБУ, НАЗК, електронного декларування та робота системи ProZorro.

Анжеліка Рудницька, співачка

25-річчя Незалежності України;

успіх українських паралімпійців на відміну від олімпійських спортсменів;

для мене важливо як для музиканта введення квот на українську музику.

Рефат Чубаров, глава меджлісу кримсько-татарського народу

Позитив:

перемога України на «Євробаченні». Пісня Джамали слугувала пізнанню світом трагедії кримськотатарського народу як у XX ст., так і зараз у зв’язку із тимчасовою окупацією Криму Росією;

введення електронних декларацій. Це прорив – нехай і з помилками, болючий, але він відбувся. Через три-чотири роки ми оцінимо, наскільки це був серйозний крок;

збереження політичної єдності Заходу щодо тиску на Росію, продовження економічних та персональних санкцій;

незламність кримських татар перед тиском російських окупантів.

Негатив:

відсутність як усередині України, так і на міжнародному рівні будь-яких помітних зрушень для початку деокупації Криму;

насильницьке викрадення члена виконавчої ради Весвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова, чия доля нам невідома й досі;

подальше збереження Путіна та його оточення на чолі Росії. Це не дає нам поки що обґрунтованих надій на скоріше закінчення війни і повернення наших територій.

Наталія Сокирчук, «Главком»