Сенсації бюджету-2017. Грошей на дороги у шість разів менше, ніж обіцяли Порошенко і Гройсман

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян (ліворуч) та президент України Петро Порошенко

Замість обіцяних 35–40 млрд гривень на дороги в бюджеті на наступний рік прописано лише 6,6 млрд гривень

У кінці минулого року політики та чиновники навперебій обіцяли, що в 2017-му на будівництво доріг виділять десятки мільярдів гривень. Причому гроші «роздавали» як представники профільних відомств і компаній, так і перші особи держави. Зокрема, серед тих, хто обіцяв дорожникам «манну небесну», були прем'єр-міністр і президент.

Напередодні затвердження держбюджету на новий рік дорожня щедрість можновладців досягала 40 млрд гривень. Однак у реальності ж виявилося, що в законі, прийнятому в кінці 2016-го, на будівництво і ремонт доріг передбачено лише 6,6 млрд. Тобто лише шоста частина від обіцяного.

Хто і скільки обіцяв

Збільшити фінансування доріг – такі обіцянки лунали з вуст багатьох представників влади протягом останніх кількох місяців. Так, наприклад, у листопаді минулого року голова держкомпанії «Автомобільні дороги України» Артем Гриненко заявив, що в 2017 році розраховує на 40 млрд гривень з держбюджету.

«Якщо зараз ми вкладаємо близько 20 млрд гривень на рік, то наступного року сподіваємося, що це буде близько 40 мільярдів. Це і даватиме поштовх економіці», – зазначав топ-менеджер в одному зі своїх інтерв'ю.

Не менші гроші обіцяв і глава Кабміну Володимир Гройсман. У вересні минулого року прем'єр запевняв, що на дороги закладе в бюджет 30–40 мільярдів.

30-40 млрд грн у бюджеті-2017 плануємо закласти на дороги — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 сентября 2016 г.

Обіцяв додаткове фінансування і сам президент. «У 2016 році ми побудували в 10 разів більше доріг, ніж у 2015-му. Наголошую, що в 2017 році буде прийнято рішення про виділення додаткових 15–20 млрд грн на будівництво доріг», – заявлявПетро Порошенко в середині грудня.

З урахуванням «стандартного» бюджету «Укравтодору» на цей рік – близько 15 млрд гривень – президентська обіцянка потягнула на 30–35 млрд гривень.

Останнім, хто відзначився щедрими заявами, став міністр інфраструктури Володимир Омелян. Рано-вранці 21 грудня, після ухвалення бюджету країни, глава профільного відомства у себе у Facebook поспішив похвалитися: депутати проголосували додаткових 15 млрд гривень на дороги.

Порожні обіцянки

Того ж дня «Главком» спробував відшукати обіцяні мільярди в законі про державний бюджет на 2017 рік. І у видатковій частині документа цих грошей не виявилося. Щоправда, на той момент на сайті Верховної Ради була доступна не найсвіжіша редакція проекту закону.

У Міністерстві інфраструктури тоді порадили дочекатися кінцевої версії держбюджету. У відомстві пояснили, що під час голосування в документ вносилися правки. Тому, вочевидь, у старій версії законопроекту і немає додаткових грошей на дороги.

Однак, коли на сайті Верховної Ради з'явився закон про бюджет, підписаний президентом, ніяких обіцяних 30–40 млрд гривень на дороги знайти знову-таки не вдалося. І «Главком» укотре звернувся за роз'ясненнями до Міністерства інфраструктури.

У прес-службі відомства послалися на один з пунктів закону. У ньому-то, виявляється, і закладені «додаткові гроші». Йдеться про пункт №17 прикінцевих положень. Він дозволяє Міністерству інфраструктури ініціювати поправки до бюджету. А саме – запропонувати Верховній Раді проголосувати за збільшення витрат на розвиток автомобільних доріг.

Схема, описана в держбюджеті на цей рік, виглядає приблизно так. У 2017-му Міністерство фінансів має знизити навантаження на бюджет. Робитимуть це за допомогою маніпуляцій з облігаціями – за рахунок випуску цінних паперів уряд планує скоротити обсяг виплат за держборгом у цьому році.

А ось гроші, які таким чином вийде заощадити, повинні піти на розвиток доріг. Однак для цього потрібно ще внести зміни до чинного закону про бюджет. Для цього Міністерство інфраструктури протягом місяця після маніпуляцій з облігаціями має внести до парламенту відповідний проект нового закону.

Але не факт, що депутати за нього проголосують. До того ж у прийнятому бюджеті 15 млрд узагалі не фігурують. З проханням пояснити, звідки взялася саме ця сума, «Главком» звертався і до Мінінфраструктури, і до міністра особисто. Однак відповіді так і не отримав.

Скільки реально дали на дороги

У законі про державний бюджет на 2017-й зазначено, що цьогоріч «Укравтодор» отримає 14,86 млрд гривень. Але далеко не всі гроші підуть на ремонт і будівництво доріг. Приблизно половина цієї суми піде на обслуговування боргів держкомпанії.

А ось реальні витрати на дорожнє господарство становитимуть лише 6,6 млрд гривень. Це всі гроші, які наразі закладено в бюджеті на дороги. Приблизно стільки ж «Укравтодор» отримав і в бюджеті-2016.