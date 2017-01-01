Минулого року урядовці вирішили показати приклад країні і дружно поклали свої гроші в банки
Робота в Кабінеті міністрів позитивно впливає на добробут його членів. Про це свідчать декларації голови уряду та його міністрів. За підрахунками «Главкома», за минулий рік заробітки українських міністрів зросли на 57%. Якщо в 2015-му загальний дохід сімей уряду становив близько мільйона доларів, то в 2016-му показник зріс до $1,6 млн.
Зросли й заощадження підлеглих Володимира Гройсмана. Загалом за рік загальні статки команди прем'єра зросли з $13,8 млн до $14,2 млн. Щоправда, якщо в 2015-му більшу частину грошей чиновники зберігали готівкою, то минулого року вони вирішили вийти з «кешу» і покласти гроші в банки.
Міністри відмовляються від готівки
Торік статки міністрів у готівці скоротилися приблизно на 45%. Приклад усім подав прем’єр: він практично повністю переказав свої гроші до банків. Так,у 2015-му глава Кабміну декларував у вигляді «кешу» суму, еквівалентну $1,8 млн, а вже у 2016-му у нього на руках, якщо вірити декларації, залишилося $116 тисяч.
Скоротив кількість готівкий головний енергетик країни Ігор Насалик. У 2015 році у одного з найбагатших міністрів у декларації значилося майже $1,4 млн. Тепер ця сума становить близько $650 тисяч.
Вирішив відмовитися від «кишенькових» грошей і глава МВС Арсен Аваков. Його готівкові заощадження за рік скоротилися з $672 тис. до $146 тис, тобто на 78,2%.
«Береже папір» і міністр екології Остап Семерак, який скоротив свої статки у вигляді готівки на 74,2% – з $168 тис. до $43 тис.
Слідом за своїми колегами потихенько рухається і аграрний міністр Тарас Кутовий. Щоправда, від готівки він відмовляється не так охоче: за рік у глави відомства грошей «під подушкою» поменшало всього на 20% – з $660 тис. готівки у Кутового залишилось $528 тис.
Єдиний міністр, який істотно наростив заощадження в готівці, – Андрій Рева. Він очолює Міністерство соціальної політики і на цій посаді майже потроїв кількість грошей на руках. Але таке стрімке зростання пояснюється тим, що Рева (в усякому разі, за декларацією) вважається людиною чи не найбільшою в цьому уряді. Стартувавши у 2015 році з п'яти тисяч доларів, минулий рік міністр завершив на позначці $13,6 тис.
Заощадження в банках зросли
Судячи з декларацій міністрів, гроші з-під сімейних матраців чиновників перемістились до банків. Торік мільйони готівки на руках у урядовців відверто шокували громадян. Очевидно, щоб показати приклад народу, міністри цього разу дружно вирішили довіритись рідній банківській системі. Порівняно з 2015-м банківські заощадження членів Кабміну та їхніх сімей зросли на 62,6%.
Істотно поповнилися рахунки Володимира Гройсмана. За рік кількість банківських заощаджень прем'єра зросла приблизно в 22 рази. Якщо в 2015-му глава уряду задекларував лише близько $104 тисяч, то минулого року в банках уже лежало $2,6 млн.
Загалом за рік офіційно задекларовані статки Гройсмана зросли майже на чверть – з $2 до $2,5 млн.
У Арсена Авакова тепер у безготівковому вигляді не $400 тисяч, а $1,3 млн. Щоправда, міністр внутрішніх справ вважає за краще зберігати гроші не тільки в банках, а й у цінних паперах. Що ж стосується загальних заощаджень глави МВС, торік він їх примножив ще на третину. Якщо в 2015-му Аваков задекларував трохи більше мільйона доларів, то тепер у нього майже $1,5 млн.
Накопив запасів і Ігор Насалик, наростивши свої заощадження за рік приблизно в 83 рази – з $6,7 тис. до більш ніж півмільйона доларів. Але загальний рахунок Насалика за рік скоротилося на 12% – з $1,38 млн до $1,21 млн. Вочевидь, гаманець міністра схуд через дорогі покупки. У 2016 році сім'я глави Міністерства енергетики стала власником двох люксових автомобілів. Міністр купив собі представницький седан Mercedes S500L. А його дружина тепер їздить на преміальному кросовері Mercedes GLE400.
Лідером з безготівкових накопичень залишається міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. На її рахунках у банках і різних фондах, як і раніше, $4 млн.
Доходи міністрів
Кращим за всіх минулий рік у фінансовому плані виявився для сім'ї Гройсмана. У 2016-му їй вдалося заробити близько $646 тис. – приблизно в шість разів більше, ніж у 2015-му. Певно, більшу частину цих грошей сім'я прем'єра отримала від продажу люксового автомобіля – з декларації глави уряду зник Range Rover 2013 року. Сьогодні такий позашляховик у українських дилерів коштує понад 3 млн гривень.
Майже на 50% торік збільшив доходи міністр ЖКГ Геннадій Зубко. У 2016-му його сім'я заробила понад $100 тисяч. Зубку вдалося навіть обігнати небідного міністра юстиції Павла Петренка, якому минулий рік приніс $95,3 тисячі – на третину менше, ніж у 2015-му.
Непогано попрацювала й родина глави МЗС Павла Клімкіна, яка заробила $82,4 тисячі – приблизно в два рази більше, ніж роком раніше.
П'ятірку лідерів за доходами замикає керівник оборонного міністерства Степан Полторак. Минулий рік приніс його родині близько $77 тисяч – майже у 2,5 разу більше, ніж 2015-й.
Статки міністрів у 2016 році
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