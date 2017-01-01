Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого року урядовці вирішили показати приклад країні і дружно поклали свої гроші в банки

Робота в Кабінеті міністрів позитивно впливає на добробут його членів. Про це свідчать декларації голови уряду та його міністрів. За підрахунками «Главкома», за минулий рік заробітки українських міністрів зросли на 57%. Якщо в 2015-му загальний дохід сімей уряду становив близько мільйона доларів, то в 2016-му показник зріс до $1,6 млн.

Зросли й заощадження підлеглих Володимира Гройсмана. Загалом за рік загальні статки команди прем'єра зросли з $13,8 млн до $14,2 млн. Щоправда, якщо в 2015-му більшу частину грошей чиновники зберігали готівкою, то минулого року вони вирішили вийти з «кешу» і покласти гроші в банки.

Міністри відмовляються від готівки

Торік статки міністрів у готівці скоротилися приблизно на 45%. Приклад усім подав прем’єр: він практично повністю переказав свої гроші до банків. Так,у 2015-му глава Кабміну декларував у вигляді «кешу» суму, еквівалентну $1,8 млн, а вже у 2016-му у нього на руках, якщо вірити декларації, залишилося $116 тисяч.

Скоротив кількість готівкий головний енергетик країни Ігор Насалик. У 2015 році у одного з найбагатших міністрів у декларації значилося майже $1,4 млн. Тепер ця сума становить близько $650 тисяч.

Вирішив відмовитися від «кишенькових» грошей і глава МВС Арсен Аваков. Його готівкові заощадження за рік скоротилися з $672 тис. до $146 тис, тобто на 78,2%.

«Береже папір» і міністр екології Остап Семерак, який скоротив свої статки у вигляді готівки на 74,2% – з $168 тис. до $43 тис.

Слідом за своїми колегами потихенько рухається і аграрний міністр Тарас Кутовий. Щоправда, від готівки він відмовляється не так охоче: за рік у глави відомства грошей «під подушкою» поменшало всього на 20% – з $660 тис. готівки у Кутового залишилось $528 тис.

Єдиний міністр, який істотно наростив заощадження в готівці, – Андрій Рева. Він очолює Міністерство соціальної політики і на цій посаді майже потроїв кількість грошей на руках. Але таке стрімке зростання пояснюється тим, що Рева (в усякому разі, за декларацією) вважається людиною чи не найбільшою в цьому уряді. Стартувавши у 2015 році з п'яти тисяч доларів, минулий рік міністр завершив на позначці $13,6 тис.

Заощадження в банках зросли

Судячи з декларацій міністрів, гроші з-під сімейних матраців чиновників перемістились до банків. Торік мільйони готівки на руках у урядовців відверто шокували громадян. Очевидно, щоб показати приклад народу, міністри цього разу дружно вирішили довіритись рідній банківській системі. Порівняно з 2015-м банківські заощадження членів Кабміну та їхніх сімей зросли на 62,6%.

Істотно поповнилися рахунки Володимира Гройсмана. За рік кількість банківських заощаджень прем'єра зросла приблизно в 22 рази. Якщо в 2015-му глава уряду задекларував лише близько $104 тисяч, то минулого року в банках уже лежало $2,6 млн.

Загалом за рік офіційно задекларовані статки Гройсмана зросли майже на чверть – з $2 до $2,5 млн.

У Арсена Авакова тепер у безготівковому вигляді не $400 тисяч, а $1,3 млн. Щоправда, міністр внутрішніх справ вважає за краще зберігати гроші не тільки в банках, а й у цінних паперах. Що ж стосується загальних заощаджень глави МВС, торік він їх примножив ще на третину. Якщо в 2015-му Аваков задекларував трохи більше мільйона доларів, то тепер у нього майже $1,5 млн.

Накопив запасів і Ігор Насалик, наростивши свої заощадження за рік приблизно в 83 рази – з $6,7 тис. до більш ніж півмільйона доларів. Але загальний рахунок Насалика за рік скоротилося на 12% – з $1,38 млн до $1,21 млн. Вочевидь, гаманець міністра схуд через дорогі покупки. У 2016 році сім'я глави Міністерства енергетики стала власником двох люксових автомобілів. Міністр купив собі представницький седан Mercedes S500L. А його дружина тепер їздить на преміальному кросовері Mercedes GLE400.

Лідером з безготівкових накопичень залишається міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. На її рахунках у банках і різних фондах, як і раніше, $4 млн.

Доходи міністрів

Кращим за всіх минулий рік у фінансовому плані виявився для сім'ї Гройсмана. У 2016-му їй вдалося заробити близько $646 тис. – приблизно в шість разів більше, ніж у 2015-му. Певно, більшу частину цих грошей сім'я прем'єра отримала від продажу люксового автомобіля – з декларації глави уряду зник Range Rover 2013 року. Сьогодні такий позашляховик у українських дилерів коштує понад 3 млн гривень.

Майже на 50% торік збільшив доходи міністр ЖКГ Геннадій Зубко. У 2016-му його сім'я заробила понад $100 тисяч. Зубку вдалося навіть обігнати небідного міністра юстиції Павла Петренка, якому минулий рік приніс $95,3 тисячі – на третину менше, ніж у 2015-му.

Непогано попрацювала й родина глави МЗС Павла Клімкіна, яка заробила $82,4 тисячі – приблизно в два рази більше, ніж роком раніше.

П'ятірку лідерів за доходами замикає керівник оборонного міністерства Степан Полторак. Минулий рік приніс його родині близько $77 тисяч – майже у 2,5 разу більше, ніж 2015-й.

Статки міністрів у 2016 році

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Міністр Посада Статки, $

(2015/2016) Детально

(Натисніть іконку) Уляна Надія Супрун Міністр охорони здоров'я 4.4 млн.

(0%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 1 Гроші Рік 2015 Дохід $9.7 тис. Готівка 0 тис. На рахунках $4.4 млн. 2016 $13.7 тис. 0 тис. $4.4 млн. +40 % 0 % 0 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 128.7 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 128.7 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Володимир Гройсман Прем'єр-міністр 2.5 млн.

(+24.7%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 2 Гроші Рік 2015 Дохід $109.4 тис. Готівка $1.9 млн. На рахунках $103.9 тис. 2016 $646.3 тис. $116 тис. $2.4 млн. +491 % -93.8 % +2170 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.92 Га Житлова 1116.2 кв. м. Нежитлова 2156 кв. м. 2016 0.64 Га 1116.2 кв. м. 2156 кв. м. -30.4 % 0 % 0 % Павло Петренко Міністр юстиції 1.61 млн.

(-3.3%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 3 Гроші Рік 2015 Дохід $141.6 тис. Готівка $626.9 тис. На рахунках $1.03 млн. 2016 $95.3 тис. $553.9 тис. $1.05 млн. -32.7 % -11.6 % +1.8 % Нерухомість Рік 2015 Земля 3.05 Га Житлова 207.1 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 3.05 Га 207.1 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Арсен Аваков Міністр внутрішніх справ 1.45 млн.

(+34.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 4 Гроші Рік 2015 Дохід $152.3 тис. Готівка $672 тис. На рахунках $407.4 тис. 2016 $29.4 тис. $146.4 тис. $1.31 млн. -80.7 % -78.2 % +220.8 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.12 Га Житлова 784.2 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.12 Га 861.8 кв. м. 0 кв. м. 0 % +9.8 % 0 % Ігор Насалик Міністр енергетики 1.21 млн.

(-12.2%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 5 Гроші Рік 2015 Дохід $69.8 тис. Готівка $1.37 млн. На рахунках $6.7 тис. 2016 $51 тис. $651.4 тис. $557.7 тис. -27 % -52.5 % +8240 % Нерухомість Рік 2015 Земля 12.9 Га Житлова 849.1 кв. м. Нежитлова 129.7 кв. м. 2016 12.9 Га 849.1 кв. м. 129.7 кв. м. 0 % 0 % 0 % Тарас Кутовий Міністр аграрної політики 539.8 тис.

(-19.7%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 6 Гроші Рік 2015 Дохід $3 тис. Готівка $659.1 тис. На рахунках $12.9 тис. 2016 $7.2 тис. $528.5 тис. $11.3 тис. +140 % -20 % -13 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 213 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 436 кв. м. 0 кв. м. 0 % +104.7 % 0 % Геннадій Зубко Віце-прем'єр 383.9 тис.

(+3.8%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 7 Гроші Рік 2015 Дохід $75.3 тис. Готівка $290.7 тис. На рахунках $79.3 тис. 2016 $111.2 тис. 292,5 тис. $91.4 тис. +47.6 % +0.6 % +15.3 % Нерухомість Рік 2015 Земля 2.3 Га Житлова 308.3 кв. м. Нежитлова 24 кв. м. 2016 0.5 Га 428.3 кв. м. 24 кв. м. -78.3 % +39 % 0 % Степан Кубів Перший віце-прем'єр 280.5 тис.

(+11.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 8 Гроші Рік 2015 Дохід $26.5 тис. Готівка $278.1 тис. На рахунках $2.4 тис. 2016 $42.5 тис. $278.1 тис. $34.9 тис. +66.1 % 0 % +1355 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.9 Га Житлова 1145.1 кв. м. Нежитлова 331.8 кв. м. 2016 0.9 Га 1103.9 кв. м. 331.8 кв. м. 0 % -3.6 % 0 % Степан Полторак Міністр оборони 231.8 тис.

(+24.8%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 9 Гроші Рік 2015 Дохід $31.6 тис. Готівка $173.8 тис. На рахунках $12.1 тис. 2016 $76.9 тис. $168.7 тис. $63.1 тис. +143 % -2.9 % +423.5 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.1 Га Житлова 128.8 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.1 Га 170.5 кв. м. 0 кв. м. 0 % +32.3 % 0 % Олександр Данилюк Міністр фінансів 215.2 тис.

(+15.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 10 Гроші Рік 2015 Дохід $20.5 тис. Готівка $234.2 тис. На рахунках $20.9 тис. 2016 $19.1 тис. 204.2 тис. $11 тис. -6.7 % -12.8 % -47.2 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.1 Га Житлова 290 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.1 Га 290 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Вадим Черниш Міністр з ОРДЛО 212 тис.

(+5.3%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 11 Гроші Рік 2015 Дохід $18 тис. Готівка $194.1 тис. На рахунках $7.3 тис. 2016 $28.6 тис. $193.6 тис. $18.4 тис. +58.4 % -0.2 % +152.6 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 208.7 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 208.7 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Іванна Климпуш-Цинцадзе Віце-прем'єр з євро інтеграції 192 тис.

(+22.8%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 12 Гроші Рік 2015 Дохід $68.5 тис. Готівка $55 тис. На рахунках $101.3 тис. 2016 $56.6 тис. $43 тис. $149 тис. -17.3 % -21.8 % +47 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.2 Га Житлова 514.4 кв. м. Нежитлова 238.9 кв. м. 2016 0.5 Га 514.4 кв. м. 238.9 кв. м. 0 % 0 % 0 % Володимир Омелян Міністр інфраструктури 191.7 тис.

(+1.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 13 Гроші Рік 2015 Дохід $55 тис. Готівка $186.8 тис. На рахунках $1.9 тис. 2016 $47.3 тис. $186.8 тис. $4.9 тис. -14 % 0 % +151.6 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.1 Га Житлова 193.7 кв. м. Нежитлова 123.5 кв. м. 2016 0.1 Га 193.7 кв. м. 123.5 кв. м. 0 % 0 % 0 % Павло Клімкін Міністр закордонних справ 191.1 тис.

(-4%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 14 Гроші Рік 2015 Дохід $36.5 тис. Готівка $199.1 тис. На рахунках 0 тис. 2016 $82.4 тис. $191.1 тис. 0 тис. +126.1 % -4 % 0 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.1 Га Житлова 350.6 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 350.6 кв. м. 0 кв. м. -100 % 0 % 0 % Олександр Саєнко Міністр Кабінету міністрів 178 тис.

(-9%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 15 Гроші Рік 2015 Дохід $5.4 тис. Готівка $195.2 тис. На рахунках $0.5 тис. 2016 $14.6 тис. $178 тис. $0.08 тис. +171 % -8.8 % -83 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.12 Га Житлова 159.7 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.12 Га 159.7 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Юрій Стець Міністр інформаційної політики 106 тис.

(+2.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 16 Гроші Рік 2015 Дохід $11 тис. Готівка $92.7 тис. На рахунках $10.7 тис. 2016 $23.5 тис. $82.7 тис. $23.4 тис. +114 % -10.8 % +118 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.13 Га Житлова 367.1 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.13 Га 367.1 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Євген Нищук Міністр культури 92,6 тис.

(+0.6%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 17 Гроші Рік 2015 Дохід $16 тис. Готівка $81.4 тис. На рахунках $10.6 тис. 2016 $28 тис. 81.4 тис. $11.2 тис. +75.3 % 0 % +4.8 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 109.9 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 109.9 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Ігор Жданов Міністр молоді та спорту 61.9 тис.

(+3.1%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 18 Гроші Рік 2015 Дохід $14.3 тис. Готівка 60 тис. На рахунках 0 тис. 2016 $32 тис. $61.9 тис. 0 тис. +124.7 % +3.1 % 0 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.6 Га Житлова 219.3 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.6 Га 219.3 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Остап Семерак Міністр екології 55.9 тис.

(-67.7%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 19 Гроші Рік 2015 Дохід $83.3 тис. Готівка 167.6 тис. На рахунках $5.5 тис. 2016 $60.8 тис. $43.2 тис. $12.7 тис. -27 % -74.2 % +132.3 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 407 кв. м. Нежитлова 34.3 кв. м. 2016 0 Га 407 кв. м. 34.3 кв. м. 0 % 0 % 0 % Павло Розенко Віце-прем'єр 55,4 тис.

(-0.3%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 20 Гроші Рік 2015 Дохід $22.6 тис. Готівка $55.6 тис. На рахунках 0 тис. 2016 $37.8 тис. $53.7 тис. $1.7 тис. +66.8 % -3.3 % +1673 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0 Га Житлова 81.4 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 81.4 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Лілія Гриневич Міністр освіти і науки 47 тис.

(-3.3%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 21 Гроші Рік 2015 Дохід $11.3 тис. Готівка $33 тис. На рахунках $15.6 тис. 2016 $20.3 тис. 30 тис. $17 тис. +80 % -9.1 % +8.8 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.2 Га Житлова 186.1 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0.2 Га 186.1 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Володимир Кістіон Віце-прем'єр 35 тис.

(+8.2%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 22 Гроші Рік 2015 Дохід $9.5 тис. Готівка 30.5 тис. На рахунках $1.9 тис. 2016 $17.4 тис. $30.3 тис. $4.8 тис. +82.1 % -0.6 % +150 % Нерухомість Рік 2015 Земля 5.4 Га Житлова 89.3 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 5.4 Га 89.3 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % В’ячеслав Кириленко Віце-прем'єр 26.7 тис.

(-22.7%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 23 Гроші Рік 2015 Дохід $9 тис. Готівка $3.5 тис. На рахунках 0 тис. 2016 $23.2 тис. 2.6 тис. $0.3 тис. +156.7 % -23.6 % +300 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.8 Га Житлова 1247.4 кв. м. Нежитлова 16.6 кв. м. 2016 0.8 Га 1247.4 кв. м. 0 кв. м. 0 % 0 % 0 % Андрій Рева Міністр соціальної політики 13,9 тис.

(+165%) МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ: 24 Гроші Рік 2015 Дохід $9.5 тис. Готівка $5.1 тис. На рахунках $0.18 тис. 2016 $21.7 тис. 13.7 тис. $0.2 тис. +128.6 % +170.6 % +9 % Нерухомість Рік 2015 Земля 0.06 Га Житлова 64 кв. м. Нежитлова 0 кв. м. 2016 0 Га 126 кв. м. 0 кв. м. -100 % +96.9 % 0 %

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