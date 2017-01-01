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    Гроші є, а ви тримайтесь!
    Заробітки членів уряду Гройсмана за рік зросли у півтора разу

    • Віталій Єрмаков
    • Сьогодні, 10:00
    • Розсилка
    <img src="/ftp_upload/images/kabmin-1.jpg" alt="Кабмін Володимира Гройсмана" />
    Кабмін Володимира Гройсмана

    Минулого року урядовці вирішили показати приклад країні і дружно поклали свої гроші в банки

    Робота в Кабінеті міністрів позитивно впливає на добробут його членів. Про це свідчать декларації голови уряду та його міністрів. За підрахунками «Главкома», за минулий рік заробітки українських міністрів зросли на 57%. Якщо в 2015-му загальний дохід сімей уряду становив близько мільйона доларів, то в 2016-му показник зріс до $1,6 млн.

    Зросли й заощадження підлеглих Володимира Гройсмана. Загалом за рік загальні статки команди прем'єра зросли з $13,8 млн до $14,2 млн. Щоправда, якщо в 2015-му більшу частину грошей чиновники зберігали готівкою, то минулого року вони вирішили вийти з «кешу» і покласти гроші в банки.

    Міністри відмовляються від готівки

    Торік статки міністрів у готівці скоротилися приблизно на 45%. Приклад усім подав прем’єр: він практично повністю переказав свої гроші до банків. Так,у 2015-му глава Кабміну декларував у вигляді «кешу» суму, еквівалентну $1,8 млн, а вже у 2016-му у нього на руках, якщо вірити декларації, залишилося $116 тисяч.

    Скоротив кількість готівкий головний енергетик країни Ігор Насалик. У 2015 році у одного з найбагатших міністрів у декларації значилося майже $1,4 млн. Тепер ця сума становить близько $650 тисяч.

    Вирішив відмовитися від «кишенькових» грошей і глава МВС Арсен Аваков. Його готівкові заощадження за рік скоротилися з $672 тис. до $146 тис, тобто на 78,2%.

    «Береже папір» і міністр екології Остап Семерак, який скоротив свої статки у вигляді готівки на 74,2% – з $168 тис. до $43 тис.

    Слідом за своїми колегами потихенько рухається і аграрний міністр Тарас Кутовий. Щоправда, від готівки він відмовляється не так охоче: за рік у глави відомства грошей «під подушкою» поменшало всього на 20% – з $660 тис. готівки у Кутового залишилось $528 тис.

    Єдиний міністр, який істотно наростив заощадження в готівці, – Андрій Рева. Він очолює Міністерство соціальної політики і на цій посаді майже потроїв кількість грошей на руках. Але таке стрімке зростання пояснюється тим, що Рева (в усякому разі, за декларацією) вважається людиною чи не найбільшою в цьому уряді. Стартувавши у 2015 році з п'яти тисяч доларів, минулий рік міністр завершив на позначці $13,6 тис.

    Заощадження в банках зросли

    Судячи з декларацій міністрів, гроші з-під сімейних матраців чиновників перемістились до банків. Торік мільйони готівки на руках у урядовців відверто шокували громадян. Очевидно, щоб показати приклад народу, міністри цього разу дружно вирішили довіритись рідній банківській системі. Порівняно з 2015-м банківські заощадження членів Кабміну та їхніх сімей зросли на 62,6%.

    Істотно поповнилися рахунки Володимира Гройсмана. За рік кількість банківських заощаджень прем'єра зросла приблизно в 22 рази. Якщо в 2015-му глава уряду задекларував лише близько $104 тисяч, то минулого року в банках уже лежало $2,6 млн.

    Загалом за рік офіційно задекларовані статки Гройсмана зросли майже на чверть – з $2 до $2,5 млн.

    У Арсена Авакова тепер у безготівковому вигляді не $400 тисяч, а $1,3 млн. Щоправда, міністр внутрішніх справ вважає за краще зберігати гроші не тільки в банках, а й у цінних паперах. Що ж стосується загальних заощаджень глави МВС, торік він їх примножив ще на третину. Якщо в 2015-му Аваков задекларував трохи більше мільйона доларів, то тепер у нього майже $1,5 млн.

    Накопив запасів і Ігор Насалик, наростивши свої заощадження за рік приблизно в 83 рази – з $6,7 тис. до більш ніж півмільйона доларів. Але загальний рахунок Насалика за рік скоротилося на 12% – з $1,38 млн до $1,21 млн. Вочевидь, гаманець міністра схуд через дорогі покупки. У 2016 році сім'я глави Міністерства енергетики стала власником двох люксових автомобілів. Міністр купив собі представницький седан Mercedes S500L. А його дружина тепер їздить на преміальному кросовері Mercedes GLE400.

    Лідером з безготівкових накопичень залишається міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. На її рахунках у банках і різних фондах, як і раніше, $4 млн.

    Доходи міністрів

    Кращим за всіх минулий рік у фінансовому плані виявився для сім'ї Гройсмана. У 2016-му їй вдалося заробити близько $646 тис. – приблизно в шість разів більше, ніж у 2015-му. Певно, більшу частину цих грошей сім'я прем'єра отримала від продажу люксового автомобіля – з декларації глави уряду зник Range Rover 2013 року. Сьогодні такий позашляховик у українських дилерів коштує понад 3 млн гривень.

    Майже на 50% торік збільшив доходи міністр ЖКГ Геннадій Зубко. У 2016-му його сім'я заробила понад $100 тисяч. Зубку вдалося навіть обігнати небідного міністра юстиції Павла Петренка, якому минулий рік приніс $95,3 тисячі – на третину менше, ніж у 2015-му.

    Непогано попрацювала й родина глави МЗС Павла Клімкіна, яка заробила $82,4 тисячі – приблизно в два рази більше, ніж роком раніше.

    П'ятірку лідерів за доходами замикає керівник оборонного міністерства Степан Полторак. Минулий рік приніс його родині близько $77 тисяч – майже у 2,5 разу більше, ніж 2015-й.

    Статки міністрів у 2016 році

    (Щоб отримати більш детальну інформацію, натисніть стрілку в крайньому правому стовпчику)

    Міністр Посада Статки, $
    (2015/2016)    		 Детально
    (Натисніть іконку)
    Уляна Надія Супрун Міністр охорони здоров'я 4.4 млн.
    (0%)
    Володимир Гройсман Прем'єр-міністр 2.5 млн.
    (+24.7%)
    Павло Петренко Міністр юстиції 1.61 млн.
    (-3.3%)
    Арсен Аваков Міністр внутрішніх справ 1.45 млн.
    (+34.6%)
    Ігор Насалик Міністр енергетики 1.21 млн.
    (-12.2%)
    Тарас Кутовий Міністр аграрної політики 539.8 тис.
    (-19.7%)
    Геннадій Зубко Віце-прем'єр 383.9 тис.
    (+3.8%)
    Степан Кубів Перший віце-прем'єр 280.5 тис.
    (+11.6%)
    Степан Полторак Міністр оборони 231.8 тис.
    (+24.8%)
    Олександр Данилюк Міністр фінансів 215.2 тис.
    (+15.6%)
    Вадим Черниш Міністр з ОРДЛО 212 тис.
    (+5.3%)
    Іванна Климпуш-Цинцадзе Віце-прем'єр з євро інтеграції 192 тис.
    (+22.8%)
    Володимир Омелян Міністр інфраструктури 191.7 тис.
    (+1.6%)
    Павло Клімкін Міністр закордонних справ 191.1 тис.
    (-4%)
    Олександр Саєнко Міністр Кабінету міністрів 178 тис.
    (-9%)
    Юрій Стець Міністр інформаційної політики 106 тис.
    (+2.6%)
    Євген Нищук Міністр культури 92,6 тис.
    (+0.6%)
    Ігор Жданов Міністр молоді та спорту 61.9 тис.
    (+3.1%)
    Остап Семерак Міністр екології 55.9 тис.
    (-67.7%)
    Павло Розенко Віце-прем'єр 55,4 тис.
    (-0.3%)
    Лілія Гриневич Міністр освіти і науки 47 тис.
    (-3.3%)
    Володимир Кістіон Віце-прем'єр 35 тис.
    (+8.2%)
    В’ячеслав Кириленко Віце-прем'єр 26.7 тис.
    (-22.7%)
    Андрій Рева Міністр соціальної політики 13,9 тис.
    (+165%)
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    Кабмін Володимир Гройсман декларація
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