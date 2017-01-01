Хорошковський повертається з Монако? Колишній соратник Януковича отримав своє «Межигір'я»

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Хорошковський

Одіозний політик узяв під контроль понад сотню гектарів заповідних земель на Черкащині

Восени 2016 року колишній голова Служби безпеки Валерій Хорошковський отримав право власності на 114 гектарів лісу біля Канева. Завдяки розташуванню ділянок та встановленому паркану під контролем колишнього топ-чиновника опинилася ще більша територія, яка прилягає до Дніпра, її площа не поступається скандально відомій екс-резиденції Януковича «Межигір'я».

Два місяці тому прокуратура ініціювала повернення частини цих земель державі через шахрайський спосіб відчуження. Але приводом дії правоохоронців може виявитись не лише бажання відновити законність. Минулого року державна компанія «Укргідроенерго» розпочала підготовку до масштабного будівництва Канівської гідроакумулюючої станції впритул до «Межигір'я Хорошковського». Частково територія майбутньої ГАЕС проходить через землі одіозного політика. Проект передбачає, що на лісовій ділянці у майже 1000 гектарів буде вирублено 80% масиву – близько 200 тис. дерев. Якщо плани реалізують, латифундія Хорошковського залишиться останнім острівцем лісового масиву біля Дніпра на північ від Канева.

Село Бучак на Канівщині з легкої руки режисера Олега Чорного отримало другу назву – «Голлівуд над Дніпром». Однойменний документальний фільм про історію унікальної за краєвидами лісистої місцевості на дніпровських пагорбах вийшов на екрани два роки тому. Словами критиків, ця картина – історія фантастичного за красою села, яке всередині минулого сторіччя переживало культурний розквіт. Режисер Олександр Птушко приїжджав до Бучака знімати «Казку про Іллю Муромця». Сергій Параджанов – «Українську рапсодію». Юрій Іллєнко знімав у селі сцени для картини «Вечір на Івана Купала». Андрій Тарковський готував тут свій повнометражний дебют – фільм «Іванове дитинство». Це далеко не повний перелік режисерів, що воліли знімати свої картини у Бучаку, а знімальний майданчик розміром із село став ще й місцем відпочинку творчої інтелігенції. Про це кілька років тому писало «Дзеркало тижня».

Як з'ясував «Главком», за новітніх часів місцевість впала в око іншому, більш заможному, прошарку українців. Відповідно до інформації з Державної кадастрової карти, у 2016 році поруч із «українським Голлівудом», за три кілометри на південь від Бучака, вирішив оселитися відомий політик Валерій Хорошковський. У його послужному списку – посади міністра економіки, голови митної служби та голови Служби безпеки України. Хорошковський, а також його дружина Олена Хорошковська минулого вересня стали тут власниками близько 30 лісових ділянок загальною площею 114 гектарів. Призначення землі – «ведення особистого селянського господарства». Як видно завдяки сервісу Google та Державній кадастровій карті (дивиться нижче), лісовий масив, підконтрольний родині Хорошковських, насправді ще більший, оскільки за частково встановленим парканом опинилися й інші землі, що не перебувають у приватній власності.

Так, наприклад, завдяки огорожі до лісових активів Хорошковських потрапила берегова лінія вздовж Дніпра – вона не належить політику, але має спільний паркан з іншими ділянками, що перебувають у його власності вже півроку.

Лісовий масив, підконтрольний родині Хорошковських

1, 3 – паркан, який відгороджує з боку Дніпра доступ до ділянки, яка не належить Валерію Хорошковському;

2 – паркан, який закриває доступ «простим смертним» до дороги;

4 – паркан, який по периметру огороджує доступ до володінь Хорошковського;

5 – паркан, який відгороджує дорогу від володінь Хорошковського.

Таким чином земельні володіння Хорошковського дозволяють йому конкурувати навіть зі своїм колишнім патроном – екс-президентом Віктором Януковичем, який свого часу призначив Валерія Івановича головою Служби безпеки України (2010 р.), першим віце-прем'єром (2012 р.) та вручав звання генерала армії (2011 р.). Нагадаємо, площа резиденції «Межигір'я» під Києвом, привласненої «ростовським в’язнем», становить майже 140 гектарів.

Нагадаємо, Янукович спочатку зробив Хорошковського главою СБУ та генералом армії, а потім загнав у глуху опалу. У 2013 році Хорошковський був змушений утекти з країни і, за різними даними, пересиджував «тяжкі часи» у Монако та Лондоні.

Давні знайомі

Великі лісові території приваблюють небажаних для власників туристів, а надто – мисливців за деревиною. Тому, як і у «Межигір'ї» Януковича, земля Хорошковського має власну охорону, про що свідчать характерні будівлі за парканом біля в'їзду на територію. Водночас на карті можна побачити просіки у лісі, які продовжують лінію огорожі і згодом, вочевидь, лісова територія отримає повноцінний захист від зовнішнього світу.

Хоча у віддаленій від людей місцині родина Хорошковських не повинна почуватися самотньою. До Києва дорогою – 150 км, до Канева – 20. Але майже впритул до володінь екс-голови СБУ, з південного боку, розташовані землі, орендовані структурами «Миронівського хлібопродукту». Холдинг належить мільярдеру Юрію Косюку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента Петра Порошенка, який відповідав за питання ОПК.

Із президентом Порошенком Хорошковський добре знайомий. У 2012 році Валерій Іванович працював першим віце-прем'єром, а теперішній голова держави – міністром економіки

Очевидний зв'язок між Хорошковським та Косюком важко знайти, окрім того, що земельні активи під Каневом у них обох з'явилися майже одночасно. Як сказано вище, Хорошковський набув право власності на лісовий масив у 2016 році, а структури Косюка орендували сусідні ділянки загальною площею приблизно в 200 гектарів для сільськогосподарського бізнесу у 2014–2016 роках.

Більш чіткий зв'язок можна побачити з іншими сусідами Хорошковського. Так, на відстані приблизно двох кілометрів розташована ще одна велика приватна територія загальною площею не менше 20 гектарів. Її займає «Міжнародний екобіологічний центр Vitolga». Низкою земельних ділянок під цим центром володіють кілька осіб, серед яких можна виділити Віталія Струкова та Ольгу Любченко. Повний тезка Струкова на початку нульових обіймав посаду керівника Агентства з питань банкрутств і разом з тодішнім міністром економіки Хорошковським входив до урядової комісії з реструктуризації ДАК «Хліб України».

Ольга Любченко – відома як бізнес-консультант та доцент кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського університету ім. Нобеля. Окрім того, вона має спільний бізнес-проект із колишньою тещею народного депутата Олеся Довгого – Іриною Горіною (колишня народний депутат від Партії регіонів). Любченко та Горіна мають частки в компанії «Український незалежний інститут бізнес- та політичного лідерства». У свою чергу Горіна на початку нульових брала участь у політичному проекті Хорошковського «Команда озимового покоління».

Як свідчить реєстр судових справ, політичні зв’язки Хорошковського не забезпечили йому безтурботного життя. У грудні минулого року заступник прокурора Черкаської області в інтересах Кабміну та Черкаської облдержадміністрації подав позов щодо повернення частини земельних активів Хорошковського. За даними «Ні корупції!», наразі йдеться про вимогу повернути державі 66 гектарів.

Нині судовий процес триває і декому може нагадати події майже десятирічної давнини, коли оточення Віктора Януковича через судові позови намагалося легітимізувати відчуження резиденції «Межигір'я».

З великого латифундиста на жертву електрифікації

Не виключено, що прокуратура й справді має намір позбавити Хорошковського його землі. За даними прокуратури Черкаської області, землі в середині нульових були незаконно розпайовані.

«Особи, зацікавлені в незаконному оформленні земельних ділянок, підшукали жителів області, яких схилили до «співпраці», після чого за сприяння керівництва Канівського районного відділу земельних ресурсів у лютому 2005 року розпорядженням Канівської районної державної адміністрації у власність 46 громадянам безоплатно було передано 66 га земель лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради. Таким чином, зазначені ділянки було розподілено на підставних осіб з метою подальшого перепродажу їх зацікавленим особам. Після злочинних маніпуляцій землі, розташовані єдиним масивом, були придбані Хорошковським О.В. та його родичами», – розповідала напередодні Світлана Андрійченко, прес-секретар прокуратури Черкаської області.

Проте звертає на себе увагу інший факт: сусідні землі, які у 2014–2016 роках отримали в оренду структури «Миронівського хлібопродукту», пройшли схожий шлях. Наприклад, у липні 2015-го пенсіонерка Євдокія Легенька із села Студенець отримала від Бобрицької сільради майже 3 гектари землі і того ж дня надала їх в оренду компанії «Урожай» з холдингу «Миронівський хлібопродукт».

Не виключено, що причини уваги прокуратури саме до земель Хорошковського варто шукати в іншому.

Річ у тім, що з північного боку ділянки Хорошковського межують із сотнями гектарів, які відведені для будівництва Канівської гідроакумулюючої станції. І навіть займають частково ці землі. Будівництво було зупинено в 90-х, а восени минулого року стало відомо про розмороження проекту.

Так, у вересні 2016 року, через кілька днів після оформлення Хорошковським на себе десятків гектарів землі під Каневом, гендиректор державної компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомив, що у найближчі місяці може поновитися будівництво об'єктів Канівської ГАЕС у селі Бучак. Ідеться про будівництво Канівської гідоакумулюючої електростанції, яке було заморожене на початку 90-х років.

Проект Канівської гідоакумулюючої електростанції було заморожено на початку 90-х років. Він передбачає будівництво чотирьох гідроагрегатів по 250 МВт потужності (загалом 1000 МВт) і верхньої водойми об'ємом 17,5–19 млн кубометрів.

«Укргідроенерго» очікує підписання кредитної угоди з міжнародними фінансовими інституціями щодо будівництва Канівської ГАЕС у 2017 році – вже є листи підтримки проекту від Світового банку та від Європейського інвестиційного банку. ЄБРР ще не надав лист підтримки, але висловив готовність долучитися до цього проекту. Проект оцінювався в 1,5 млрд доларів за цінами 2012 року, і сума, на яку готові профінансувати міжнародні фінансові інституції, становить трохи більше 1 млрд доларів. Будівництво, згідно з проектом, триватиме сім років.

Наприкінці листопада «Укргідроенерго» провело відкриті торги на будівельно-монтажні роботи Канівської ГАЕС – першочергових об'єктів та споруд станції. Переможцем обрали консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» із найдешевшою пропозицією в 497 млн гривень.

Як повідомив «Главкому» голова підрозділу Національного екологічного центру України Дмитро Іванов, початкові роботи на Канівській ГАЕС передбачають вирубування дерев на площі близько 1000 гектарів – йдеться про майже 200 тис. дерев. Це 80% лісового масиву, який межує з володіннями Хорошковського. Після вирубки ділянка Хорошковського буде одним із небагатьох острівців лісового масиву на північ від Канева. Тим привабливішою вона буде.

Федір Орищук, «Главком»