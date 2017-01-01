Інавгурація Трампа. Як українські політики молитимуться за Америку

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Українські політики намагаються пропіаритись на… молитві за президента іншої країни

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа – одна з найяскравіших та наймасштабніших політичних подій 2017 року. Готуються до інавгурації традиційно довго та ретельно. Сцену, з якої президент США виголосить свою промову, починають встановлювати за кілька місяців до самої події. Репетиції урочистого параду – неодмінного заходу церемонії – стартують ще перед виборами у жовтні.

Оскільки бажаючих побачити присягу президента США наживо, а не з екранів телевізорів, традиційно дуже багато, всі готелі американської столиці у ці дні переповнені. Звісно, для працівників сфери обслуговування це золоті дні: ціна на проживання у готелях значно збільшується, а власники кав’ярень та ресторанів отримують нечуваний прибуток.

Інавгурація Барака Обами в 2009 році

Інавгурація Барака Обами в 2013 році.

Промова президента США традиційно триває дуже довго, відбувається просто неба, тому присутні встигають змерзнути.

У сам день інавгурації центр Вашингтона перекривається, на вулиці виходить максимальна кількість правоохоронців.

План заходів

Традиційно заходи в рамках інавгурації розтягуються на три дні. Так буде і цьогоріч, повідомляє офіційний сайт, присвячений події. На 19 січня заплановано два офіційних заходи. Зокрема, о 15:30 – 16:00 Дональд Трамп та обраний віце-президент США Майк Пенс візьмуть участь у церемонії покладання вінків на честь ветеранів країни на Арлінгтонському національному цвинтарі. Після цього новообраний президент США в меморіалі Лінкольна відвідає концерт, що має назву «Зробимо Америку великою знов!». У другому акті він виступить із невеликою промовою.

День інавгурації – 20 січня – розпочнеться для Трампа службою в церкві, куди він має прибути на 10:00 разом із родиною. Після того обраний глава держави дасть присягу біля будівлі Капітолію. Цікаво, що спочатку слова присяги промовляє віце-президент, а вже потім – президент.

Далі за планом – звернення до народу. Новий глава держави розповість про своє бачення майбутнього Сполучених Штатів, а також про свої основні цілі на посаді. Це символічний «переломний момент», адже після закінчення промови президента його попередник разом із екс-першою леді повинні залишити урочисті заходи, часто – на гвинтокрилі. Тим часом новий глава держави, віце-президент та їхні родини рушають на наступний захід – ланч.

Попередник Трампа разом із екс-першою леді повинні залишити урочисті заходи – на гвинтокрилі.

О 14:30 через Пенсильванія-Авеню – вулицю, що об’єднує Капітолій та Білий дім, – починає проходити святковий парад. У ньому традиційно беруть участь американські війська та різні аматорські колективи.

У день інавгурації у Вашингтоні ввечері зазвичай відбуваються бали на честь президента США. Частина з них – офіційні, їх організовує інавгураційна комісія.

Останній офіційний захід у рамках інавгурації запланований на 21 січня. О 10:00 Трамп і Пенс відвідають міжконфесійний всенародний молебень у Вашингтонському кафедральному соборі.

Великий самопіар

Похизуватися тим, що їх запросили на інавгурацію, поспішили багато українських політиків. У багатьох з них на руках іменні запрошення, однак їх необхідно підтвердити на офіційному сайті. Інакше на заходи не потрапиш.

Українські політики чомусь акцентують на тому, що збираються відвідати молитовний сніданок 21 січня. Напевно, їм не пояснили, що якраз це – багатолюдний неофіційний захід, а не кава тет-а-тет із Трампом, як вони намагаються це подати.

Приміром, Георгій Логвинський з «Народного фронту» розповів телеканалу NewsOne, що летить до США ледь не на особисті перемовини з Трампом та щоб допомогти йому стати президентом «усієї Америки». «Ми зобов’язані допомогти Трампу стати президентом не 50% Америки, яка за нього голосувала, а всіх 100%. Інші 50% чекають, що він зможе скористатися своїм впливом на Росію як на країну-агресора для того, щоб повернути мир на Донбасі та повернути назад Крим», – таке пояснення своєму вояжу до Вашингтона вигадав депутат.

Юрій Щербак, дипломат, колишній посол України в Ізраїлі, США та Канаді в коментарі «Главкому» зазначив, що відвідини молитовного сніданку у рамках інавгурації президента США українськими нардепами не матимуть жодних політичних наслідків. «Це дуже широкий захід, у якому може брати участь дуже багато людей, і з них не кожен навіть здаля зможе побачити президента Сполучених Штатів. Це традиційний захід, запрошення на який отримують посольства, дипломати, політики. Це ні до чого не зобов’язуючий захід, який є виявом пропагандистської ідеї: весь світ молиться за Америку, за її президента. Це релігійно-політичний захід. Робити із цього якісь політичні висновки я б не став», – зазначив він.

Дипломат наголосив: йому дивно, що українські політики намагаються піаритись на молитві за президента іншої країни. «Якщо ви вірите в Бога, моліться за своїх дітей, за свою країну і вже потім – за Америку», – сказав він.

Молитовні сніданки – звичний привід для піару українських політиків

У посольстві США в Україні «Главкому» підтвердили, що молитовний сніданок є неофіційною подією в низці заходів у дні інавгурації.

Одим з тих, хто отримав запрошення до Вашингтона, став і нардеп Борислав Береза.

Парламентар розповів «Главкому», що його запросили представники Республіканської партії. «Це квитки на інавгурацію, бал і парад. Квитки купувати не треба було, за винятком квитків на літак. Для мене все це стало несподіванкою», – запевнив Береза.

На молитовний сніданок 21 січня збирається поїхати також нардеп від БПП Валерій Карпунцов.

Утім, багато інших політиків не поспішають афішувати поїздку до США. У ЗМІ з’явилась інформація, що на молитовному сніданку з’являться член фракції БПП Оксана Білозір, перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук, заступник глави АП Олексій Філатов. Також полетять на захід лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, екс-генпрокурор Віктор Шокін, від «Народного фронту» – Георгій Логвинський, Олег Кришин, від радикалів – Андрій Артеменко. Опозиційний блок представлятимуть Олександр Вілкул та Вадим Новинський. Вони їдуть, як то кажуть, за партійною лінією. «Главкому» також стало відомо, що до Вашингтона також вирушив і давній бізнес-партнер президента Порошенка, а нині перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Крім того, у заході візьме участь посол України у США Валерій Чалий – за офіційною нотою Держдепу США.

Інший сніданок

Народний депутат від БПП Оксана Білозір розповіла, що її запрошено не лише як глядача на урочистості з нагоди інавгурації, а й як співорганізатора ще однієї події – українського молитовного сніданку. «Мене запрошено вести український молитовний сніданок разом із Павлом Унгуряном. Відбуватиметься український національний молитовний сніданок у тому самому приміщенні (де й американський. – «Главком») за участю американських політиків», – уточнила вона.

Сам Унгурян підтвердив «Главкому», що збирається поїхати до США, але зробив важливе уточнення. «Я їду на молитовний сніданок, який відбудеться 2 лютого. Потрібно відокремлювати молитовний сніданок, який відбувається в рамках інавгураційної процедури, і традиційний щорічний молитовний сніданок, який проводиться вже 65 років кожного першого четверга лютого. На нього збирається близько 5 тис. людей з 65 країн світу. Запрошується делегація, зокрема й представники України. Здебільшого до її складу входять люди, які проводять такі самі молитовні сніданки, читання Біблії у своїх країнах – це і політики, і представники бізнесу», – пояснив він.

У посольстві США в Україні «Главкому» підтвердили, що традиційний молитовний сніданок відбудеться цьогоріч 2 лютого у Washington Hilton. У той час як інавгураційний молитовний сніданок, нагадаємо, заплановано на 21 січня.

Як потрапити на інавгурацію

Потрапити на церемонію інавгурації, як і на інші заходи, пов’язані із нею, досить складно. «Пересічний українець не міг би потрапити на таку подію, як і пересічний американець. Звичайно, туди потрапити не так просто: треба «світитися» в колах організаторів бенкету, а там члени Конгресу, члени національних комітетів партій. Думаю, не останню роль відіграють і внески громадян чи організацій у фонди відповідних партій – Республіканської чи Демократичної», – розповідає Щербак.

Втім, американське видання Forumdaily пише, що у пересічних американців усе-таки є шанс побачити, як президент присягається у вірності своїй країні. Єдиний законний спосіб отримати безкоштовну перепустку – це попросити її у сенатора чи конгресмена від штату, де проживає бажаючий потрапити на церемонію. Наприклад, конгресмен від Нью-Йорка Том Рід просить залишити заявку на його сайті, де потрібно написати особисті дані та адресу. Однак кількість таких квитків обмежена.

А от главам інших держав на інавгурацію Дональда Трампа потрапити не вдасться. Традиційно в Америці на цю подію їх запрошувати не заведено. Різні держави можуть представляти лише акредитовані дипломати.

Наталія Сокирчук, «Главком»