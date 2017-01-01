«Євробачення» у німецьких ЗМІ: Для Росії цей конкурс - запекла боротьба

Антонія Ріцшель, Süddeutsche Zeitung



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dpa Юлія Самойлова (фото 2014 року) не змогла взяти участь в конкурсі Євробачення через заборону на в’їзд

Впливова німецька газета переконує, що «Москва та Київ використовують конкурс Євробачення у політичному конфлікті»

В Юлії Самойлової було все, що потрібно для пісенного конкурсу Євробачення (ESC). Чудовий голос, лірична баллада та велике сценічне шоу. 27-річна співачка має до того ж історію, яку може повідати: історію дівчинки, яка з дитинства є прикутою до інвалідного крісла – тяжка доля в Росії. Дівчинка, яка стала нині красивою жінкою та втілює свою мрію: стати знаменитою співачкою. Але на шляху її кар‘єри стала політика. Тому що «Євробачення» – це не тільки різнобарвне розважальне шоу, тут часто стикаються й політичні інтереси.

Цього року Самойлова мала виступати за Росію, але з того нічого не вийшло. Україна, цьогорічна країна-господарка конкурсу, заборонила їй в’їзд і, таким чином, – участь. Самойлова виступала в анексованому Росією Криму, не отримавши українського дозволу. За українським законодавством, це порушення кордону, яке призводить до трирічної заборони приїжджати. Росія вважає – це скандал. Україна, в свою чергу, взагалі-то й не могла вчинити інакше. Якщ б вона дозволила співачці приїхати, постав би прецедент, який Росія, знову ж таки, могла б використати.

Те, що дві країни використовують «Євробачення» заради розгортання міжнародного конфлікту, класичним вболівальникам може здатися смішним. Проте, особливо з російської точки зору, це виглядає цілком логічним. Тому що для цієї країни міжнародний пісенний конкурс – це аж ніяк не просто собі весела вечірка, а запекла боротьба. Ще одна арена для ствердження власних великодержавних амбіцій. Так само, як Олімпійські Ігри. Перемога – понад усе. Якби співаків можна було б накачувати допінгом, Росія вже, певно, давно розробила б відповідну програму.

Російське прагнення до перемоги за будь-яку ціну вперше проявилось в 2003 році. В той час, як інші країни учасники надіслали до конкурсу невідомих кандидатів, за Росію виступив відомий також і на Заході псевдо-лесбійський дует «Тату». На своїх футболках вони мали цифру «один» - заявленою метою була російська перемога на конкурсі. Так чи інакше, а «Тату» досягли третього місця. У 2008 році для виступу російського співака Діми Білана, який виходив за Росію вже вдруге, не пошкодували коштів: попереду вигинався на сцені співак в білій сорочці, позаду нарізав круги на власному, доправленому з собою катку олімпійський чемпіон з фігурного катання Євгеній Плющенко, а знаменитий скрипаль Едвін Мартон супроводжував це все грою на скрипці Страдіварі. Ці потуги принесли: Білан посів перше місце.

Заради перемоги Діми Білана на «Євробаченні-2008» Росія не пошкодувала коштів

В 2009-му році, коли Росія приймала в себе конкурс, з цього вийшла величезна суперподія. Спектакль коштував біля $40 млн. Сцена була гігантською. На ній була використана третина всіх наявних в світі люмінісцентних ліхтарів. «На вогник» зазирнув російський президент Владімір Путін.

На відкритті півфіналів «Тату» співали разом з відомим військовим хором. В якості куліси виступав рожевий танк та винищувач. Фінал відкривав всесвітньо знаменитий канадський цирк Cirque du Soleil. В самому конкурсі за Росію виступала Анастасія Приходько – вона співала українською та російською мовами, що залишило невдоволеними націоналістів. З сьогодняшньої точки зору, це було майже революційно.

Анастасія Приходько співала в Москві на «Євробаченні-2009» російською та українською мовами, що обурило російських націоналістів

Протягом наступних років Росія знову намагалася дістатися вершини. Але політичні події затьмарили конкурс. В 2014 році публіка в Копенгагені зустріла обурливими вигуками російського учасника, перш за все, через російську анексію Криму. Сама Росія обурилася перемогою Кончіти Вурст з Австрії. «Це – кінець Європи» - прокоментував один російський політик виступ травесті.

Минулого року на сцену вийшов Сергій Лазарев – це була серйозна спроба зміни іміджу. Лагідний, усміхнений співак перед виходом висловився проти гомофобії та заявив, що нізащо не став би виступати в Криму. Серед публіки Лазарев користувався великою популярністю. За результатами голосування він би переміг на «Євробаченні-2016», але експертне журі з країн-учасниць присудило йому гірші оцінки. Тож перемогла українка Джамала.

У своїй пісні Джамала заспівала про депортацію кримських татарів у 1944 році. Росія вимагала заборонити цю пісню через політичний зміст. Натомість, Європейська телерадіомовна спілка (EBU) не вбачала в ній ніяких порушень – рішення, з яким залюбки можна було сперечатися. Тому що сама Джамала наголосила в інтерв‘ю, що «1944» слід розуміти, як натяк на події 2014 року.





Джамала перемогла на «Євробаченні» у 2016 році з піснею про тяжку долю кримських татарів

Росія вирішила, що в неї вкрали перемогу – і багато хто вважав, що вона бойкотуватиме наступний конкурс в Україні. Але потім федеральне телебачення у короткий строк обрала Юлію Самойлову, яка раніш виступила в конкурсі талантів і співала під час відкриття Паралімпійських ігор в Сочі. Російська преса повідомила про її участь у «Євробаченні» з натяком на те, що Україна, мовляв, може заборонити їй приїхати, позаяк факт її виступу у Криму давно відомий.

Тобто, номінація Самойлової була пасткою, яка призвела Україну до моральної ділеми. Коли держава й справді заборонила їй приїхати, співачка прокоментувала це словами: «Яку загрозу побачили вони в такій маленькій дівчинці, як я?». Тобто, Україні надали вигляд такого собі всесильного державного монстра. Принаймні, Крістіан Костов, який виступав за Болгарію, теж приїздив до (окупованого, - ред.) Криму. Того часу він ще був неповнолітнім, а закон ще не вступив у дію, але, незважаючи на це, російські державні мас-медіа назвали це «скандалом».

EBU намагалася знайти компроміс між Росією та Україною. Але можливість трансляції виступу через супутник обидві сторони відкинули. Державне російське телебачення не показало цьогорічний конкурс. Росія таким чином провокує свою дискваліфікацію на наступний рік. Але, здається, країна цим не переймається. Таким чином вона знову може виступити в ролі жертви. В ролі, яка, схоже, тепер подобається Росії так само, як роль переможниці.

Антонія Ріцшель, Süddeutsche Zeitung

Переклад: Борис Немировський, для «Главкома»