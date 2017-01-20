«Євроепідемія» на дорогах. Що чекає на власників нерозмитнених авто?

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: dtp.kiev.ua Мітинг власників автівок на «єврономерах» під Верховною Радою

Указ президента зобов’язав уряд вирішити проблему автомобілів з іноземними номерами, що наводнили Україну

Безвізовий режим піде на користь не всім українцям. Судячи з усього, він не обіцяє нічого доброго любителям кататися на нерозмитнених автомобілях. «Главком» розбирався, до чого готуватися власникам цих машин.

Зокрема, президент підписав указ, який зобов'язує уряд у рамках підготовки до безвізу розв’язати проблему з авто на єврономерах.Терміни виконання указу не зазначені. Однак з огляду на те, що без штампа в паспорті громадяни України зможуть відвідувати Європейський союз вже з 11 червня, можна припустити: проблему намагатимуться вирішити саме до цієї дати.

Причина, з якої безвіз зачепив авто з європейською реєстрацією, – моторошні автомобільні черги у прикордонних пунктах пропуску, що заблоковані машинами так званих пересічників (тих, хто постійно пересікає кордон). Це українські власники автівок на європейських номерах, які, згідно із законом, повинні перетинати кордон що п'ять днів.

Втім, створюють проблеми і автомобілі, оформлені на зарубіжні компанії, а потім перепродані в Україні (хоча формально права власності зберігаються за іноземною компанією). Нерезиденти мають право ввозити авто на рік. Однак вони також щороку повинні перетинати кордон з державою, в якій транспортний засіб стоїть на обліку.

Не так давно увагу на цю проблему звернула Польща. Як повідомляв «Главком», польські прикордонники звинуватили Україну в тому, що українці на автомобілях з європейськими номерами створюють величезні черги на кордоні.

Тож фактично, доки не буде вирішено проблему з «пересічниками», подорож до Європи на своєму авто лишається не найкращим варіантом через постійні великі черги на кордоні.

Чи багато в Україні автомобілів на єврономерах

Точно оцінити масштаби «євроепідемії» на українських дорогах досить складно. Статистики у відкритих джерелах немає. По оперативну інформацію «Главком» звернувся до Державної фіскальної служби (ДФС), якій підпорядкована митниця. Але на момент публікації матеріалу в ДФС на запит видання не відповіли.

Проте редакції таки вдалося відшукати деякі цікаві цифри. Найактуальнішу інформацію про обсяги ввезення в Україну авто на єврономерах можна знайти в пояснювальній записці до закону про зниження імпортних акцизів на старі автомобілі, який було прийнято влітку минулого року. Всі нюанси цього документа «Главком» докладно описував у статті про купівлю машин з пробігом за новими правилами.

У записці наводяться дані Державної фіскальної служби: в 2014 році до України для «особистого користування» ввезли майже 64,5 тисячі автомобілів на європейських номерах. Для порівняння: того ж року, за даними асоціації «Укравтопром», в Україні було продано 65,5 тисячі нових машин.

Тобто за рік на українських дорогах з'явилося приблизно рівна кількість нових і нерозмитнених автомобілів. При цьому якщо перші справно платять усі податки і оформлюють необхідні страховки, то витрати других обмежуються лише ціною автомобіля. До того ж притягнути до відповідальності власників нерозмитненого транспорту досить важко. Адже, як правило, вони навіть не є формально власниками машин, на яких їздять, – за законом резиденти не можуть ввозити нерозмитнені машини в країну більше, ніж на п'ять днів. Тому левова частка авто оформлені на «липові» контори-нерезиденти, які мають право завозити «європейців» на рік.

Як влада бачить вирішення проблеми

В уряді про шлях виконання указу президента поки що нічого не говорять. А ось народні депутати від «Народного фронту» Віталій Корчик та Максим Бурбак уже запропонували розв’язання проблеми. «Фронтовики» зареєстрували у Верховній Раді проект закону, логіка якого зводиться до простого постулату: «за все треба платити». У тому числі й за задоволення кататися на дешевому нерозмитненому автомобілі. Автори документа пропонують збирати з «пересічників» гроші за кожен день, який автівка провела в Україні. Тарифна сітка виглядає таким чином:

Термін Тариф, євро 1 день 2 7 днів 7 1 місяць 33,8 3 місяці 95,6 6 місяців 180 12 місяців 342,2

До тих, хто не заплатить вчасно, застосовуватимуть штрафні ставки – 2 євро за кожен прострочений день. Максимальний термін, на який можна буде ввозити авто, – рік. Гроші збиратимуть митники в пункті пропуску.

Минулого тижня проект «закону Корчика-Бурбака» розглянувКомітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики і рекомендував його до голосування у першому читанні. Але коли це може статися, поки що сказати важко.

Чого хочуть «європейці»

Два дні, доки проект закону «фронтовиків» розглядався у комітеті, власники нерозмитнених авто окупували всю територію під стінами парламенту.Акції протестів влаштувала група активістів, які називають себе «Авто Євро Сила». Члени цієї організації позиціонують себе як політичну партію і навіть обіцяють балотуватися до Верховної Ради. Хоча жодної інформації про офіційну реєстрацію політичного проекту з такою назвою немає.

В офіційному зверненні «Авто Євро Сили» до українців цілі та завдання організації звучать дуже пафосно. Активісти запевняють, що пропонують «взаємовигідну співпрацю» громадян України та держави. Своє бачення «взаємовигідного» співробітництва вони виклали у проекті закону, який уже теж перебуває у Верховній Раді.

Автори законопроекту пропонують внести правки до Митного кодексу. А саме – дозволити всім громадянам України їздити на європейських автомобілях без розмитнення протягом року. Зараз подібна розкіш доступна лише нерезидентам.

До того ж автори документа хочуть дозволити тимчасове ввезення не тільки легкових, а й комерційних автомобілів. Тобто фактично пропонують дозволити не лише їздити, а й вести бізнес на нерозмитнених машинах.

Вигода для водіїв, які їздять на європейських номерах, зрозуміла: вони не хочуть платити імпортні збори, які в Україні справді дуже великі. Наприклад, за автомобіль з 1,2-літровим бензиновим двигуном вартістю 5000 євро потрібно заплатити на митниці 1700 євро податків.

А ось у чому вигода держави – незрозуміло. На своєму сайті організація пропонує збирати з «європейців» щорічний внесок до бюджету. Однак «Главком» не знайшов таких ініціатив у законопроекті, який лобіює організація.

Хто підтримує активістів

Без підтримки представників влади жодного проекту закону не могло б бути – активісти просто не мають права законодавчої ініціативи.

Авторами документа, який вимагає проголосувати «Авто Євро Сила», виступили два народних депутати – позафракційні Віктор Балога із прикордонного Закарпаття та Володимир Парасюк із прикордонної Львівщини. Останній активно підтримує легалізацію автомобілів на єврономерах.

Також минулого тижня до протестів «європейців» приєднався «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Останній навіть присвятив цьому допис у Facebook. Хоча чи підтримує пан Саакашвілі проект закону, який пропонує «Авто Євро Сила», невідомо.