Кого зачепив постріл Пашинського

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Народний депутат Сергій Пашинський

Хто і як скористався першим політичним скандалом року з кримінальним присмаком

У вівторок на допит у Генпрокуратуру нарешті потрапив нардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський, який відпочивав за кордоном. Скандал із його новорічною стріляниною за відсутності інших гучних новин у цей період потрапив у топ новинних стрічок та обговорень. Як швидко стихне інформаційний галас і чи не стане ця справа справою, якою недоброзичливці намагатимуться дискредитувати не тільки Пашинського, а й його патронів – секретаря РНБО Олександра Турчинова, главу МВС Арсена Авакова та «Народний фронт» загалом?

Розходяться у свідченнях

Нагадаємо, депутат, прогнозуючи розголос, сам поспішив оприлюднити подробиці інциденту, що стався 31 грудня в районі села Хлепча під Києвом. За його версією, коли він із дружиною, котра сиділа за кермом, поверталися додому з кінотеатру, то ледь не в’їхали в авто із вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі. Пашинський вийшов з машини, аби попередити власників автівки, що вони наражають на небезпеку інших водіїв і повинні хоча б увімкнути аварійку. На що один з чоловіків, що стояли поруч з машиною, накинувся на депутата і вдарив пляшкою по голові. Пашинський нібито встиг зробити попереджувальний вистріл у повітря, а коли нападника це не зупинило, то вже лежачи вистрілив йому в ногу. За словами ж потерпілого В’ячеслава Хімікуса, ніякого попереджувального пострілу не було, а пляшкою він захищався від агресивно налаштованого нападника. При цьому в міліції дуже швидко «розібралися» в ситуації і оперативно повторили саме версію Пашинського, а нардеп-«фронтовик» Антон Геращенко зазначив, що раніше Хімікус притягався до відповідальності за побиття дружини. Ще раз нагадаємо, що МВС керує соратник Пашинського Арсен Аваков, але згодом цю справу було перенаправлено з міліції до прокуратури.

У сухому підсумку цієї політично-кримінальної історії два факти: Хімікусу тепер знадобляться операції та тривала реабілітація, а депутат, який демонстрував скривавлену від удару пляшкою голову, поїхав кататися на лижах до Австрії.

Постраждалий в результаті пострілу депутата Верховної Ради Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус (фото: Українські новини)





Сергій Пашинський показав свою поранену голову після пригод у новорічну ніч

Зараз Пашинський намагається подати цей інцидент мало не як боротьбу добра зі злом. Він наводить статистику злочинів, що спричиняються п’яними хуліганами, та навіть обіцяє порушити питання надання дозволів на короткоствол більш широкому колу осіб, аби люди мали можливість захистити свої родини. Надмірний же галас навколо цієї історії пов’язує з підступами «всякої нечисті з-за поребрика». Як доказ цього Пашинський наводить, те, що інцидент почав активно коментувати екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов. Той дійсно чомусь дуже опікується долею Хімікуса. Портнов заявив, що прокуратура блокує розслідування справи та навіть чомусь виклав аудіозапис розмови Пашинського з Геннадієм Корбаном, в якому депутат обіцяє захопити владу, когось розстріляти і взагалі постає не в найкращому світлі. За деякими даними, Національне антикорупційне бюро вже планує провести допит Пашинського і Корбана, пов'язаний із цим записом. Таку активність екс-соратника Януковича наші співрозмовники в «Народному фронті» пояснюють намаганням дискредитувати ідею спецконфіскації активів представників колишньої влади, одним з апологетів якої є Пашинський.

Вся ця історія одразу викликала паралелі зі «справою Лозинського», коли екс-нардеп від БЮТ разом із товаришами розстріляли місцевого жителя у Кіровоградській області. Спочатку однопартійці на чолі з Турчиновим заступалися за Лозинського, проте згодом з нього зняли депутатську недоторканність та засудили до 15 років позбавлення волі. Звісно, Пашинський, на відміну від Лозинського, нікого не вбив, але факт застосування ним вогнепальної зброї проти людини, котра пішла на нього з пляшкою, провокує звинувачення, що він перевищив межі необхідного самозахисту. А це вже конкретні строки – залежно від статті, від двох до восьми років. Нині в прокуратурі заявляють, що початкова кваліфікація справи – хуліганство і підозрюваних нема, але це поки що. Сам Пашинський нагадав журналістам після допиту, що справу відкрито за його заявою, якщо ж її буде перекваліфіковано, тоді можна буде говорити про зняття з нього депутатської недоторканності. Подробиці допиту депутат озвучувати відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Подарунок для Банкової?

Втім, очевидно, що подальший розвиток цієї ситуації матиме політичне забарвлення. Справді, Пашинський, який пояснює свій запальний характер «активною життєвою позицією», – не рядовий кнопкодав і не остання людина у «Народному фронті», який є одним із двох стовпів коаліції. У 2014 році політик очолював Адміністрацію президента, коли виконувачем обов’язків голови держави був Турчинов. Саме тоді, за його словами, й отримав нагородну зброю, з якої зробив постріл. Зараз Пашинський – голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони, має тісні зв’язки з усіма силовими відомствами, вплив на концерн «Укроборонпром», який також курує партнер президента Олег Гладковський з посади заступника секретаря РНБО. Близький соратник Пашинського Сергій Тищенко має свої бізнес-інтереси на Одеському припортовому заводі, а сам нардеп втягнений у перманентний скандал навколо захоплення фабрики «Житомирські ласощі». Тож Пашинський наступив на мозолі багато кому, і бажаючих підштовхнути його за допомогою інциденту в Хлепчах достатньо. Включаючи президентське оточення, яке тепер розпорошить зусилля із дискредитації своїх заклятих друзів з «Народного фронту» між Пашинським та Арсеном Аваковим. До того ж нардепа, м’яко кажучи, не можна назвати занадто популярним персонажем в очах звичайних українців.

Депутат від БПП Сергій Каплін уже вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо оказії з Пашинським і усунення того на час розслідування від головування комітетом. Але Каплін – специфічний персонаж, його ініціативи рідко хто сприймає всерйоз, окрім журналістів «Інтера», підконтрольного опоблокеру Льовочкіну. Саме цього соратника Януковича називають патроном проекту Капліна. І саме Каплін не так давно вимагав відсторонення Авакова після трагедії в Княжичах, але ситуацію вдалося загасити. А Ігор Луценко з «Батьківщини» вже зареєстрував законопроект, яким норма щодо володіння нерухомістю, стосовно якої можна застосовувати необхідну оборону, розповсюджується на транспортні засоби, проте це більше схоже на троллінг.

Політики ж вищого рангу поки що мовчать, зокрема й через те, що досі тривають парламентські канікули. Можна не сумніватись, що «фронтовики», навіть із досить нерівним ставленням до Пашинського всередині фракції, стануть за нього горою. Також вони контролюють ситуацію всередині Генпрокуратури за допомогою першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука, який був частиною складної оборудки з обранням у парламенті Юрія Луценка.

А от опозиція почне вимагати суворішого покарання непопулярного Пашинського. На Банковій теж можуть спробувати через цей інцидент укотре хитнути «Фронт» зсередини, але при цьому є великі ризики розхитати і так крихку більшість, яка тримається на «Народному фронті». Тож якщо обирати між Пашинським, який заважає президентському оточенню на певних напрямках, зокрема в боротьбі за оборонні замовлення, і єдністю коаліції, то, вочевидь, вибір буде зроблено на користь останньої. Тим паче що у Пашинського є серйозний дах – Олександр Турчинов, котрий має власні відносини з Банковою.

З іншого боку, гачок, на який Банкова може підвісити Пашинського кримінальною справою, згодиться для зменшення фінансових апетитів і тиску на «Народний фронт». Так, у вівторок, 10 січня, Подільський райсуд Києва наклав арешт на все майно «Фортуна-банку», підконтрольного другові Пашинського Сергію Тищенку. Саме в цей банк свого часу потрапили гроші від однієї дивної оборудки з продажу нафтопродуктів, арештованих як доказ у справі Сергія Курченка. І це можуть бути не останні втрати запального нардепа та його оточення.

Павло Вуєць, «Главком»