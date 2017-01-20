Курс на «Євро»: в Україні з продажу зникли найдешевші автомобілі

Віталій Єрмаков



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Російські автомобілі зникають в Україні

Після введення екологічного стандарту «Євро-5» деяким автомобільним компаніям довелося піти з України

В Україні зникло з продажу багато бюджетних автомобілів. За підрахунками «Главкома», минулого року країну залишило не менше шести автомобільних компаній, які пропонували найдешевші машини.

Головна причина, через яку «бюджетникам» довелося накивати п'ятами, – введення екологічних обмежень. З 2016 року в Україні заборонено ввозити машини, двигун яких не дотягує до екологічного стандарту «Євро-5». Багато виробників «народних» автівок виявилися неготовими до такого повороту подій. І, розпродавши складcькі запаси, покинули країну до кращих часів.

Ще одна причина, чому недорогі залізні коні почали зникати з автосалонів, – низький попит. Останнім часом багато українців замість того, щоб купувати нові машини ВАЗу чи ЗАЗу, беруть старі автівки з Європи, США та Японії. Як показало дослідження «Главкома», наприклад, п'ятирічний Volkswagen Golf обійдеться приблизно в ту саму ціну, що і новий ЗАЗ «Ланос». Однак за технічними характеристиками «німець» набагато привабливіший за запорізьку модель.

«Китайці» йдуть з України

Ще кілька років тому китайські автомобілі в Україні почувалися дуже впевнено. Наприклад, у 2014 році, за даними «Укравтопрому», Geely посіла друге місце за обсягами продажів нових авто.

А ось у 2016-му китайська марка вже змістилася на 24-те місце. Загалом за рік продажі Geely обвалилися на 70%. Інші ж китайські бренди і зовсім вилетіли з топ-30 найпопулярніших марок в Україні.

Таке падіння легко пояснити – автомобілі просто зникли з продажу. Наприклад, у салонах Geely зараз представлено лише одну модель – Emgrand 7. Ще чотири китайських бренди – Lifan, FAW, BYD, Zotye – зовсім пішли з країни. Після запровадження екологічного стандарту «Євро-5» цим виробником нічого було запропонувати українському покупцеві.

До того ж, як вважають учасники ринку, Китай вже не тримається за нішу найдешевших авто. Останні роки Піднебесна намагається запропонувати якісніший і, відповідно, дорогий товар.

«Час дешевих китайських автомобілів закінчується. Китайські виробники все більше приділяють увагу якості своїх автомобілів, розробкам власного дизайну і власних силових агрегатів. У гонитві за високою якістю і європейським ринком складно утримувати ціни на колишньому рівні », - пояснив в коментарі «Главкому» Сергій Красуля, прес-секретар корпорації« Богдан », прес-секретар «Богдана», корпорації, яка представляла в Україні Lifan і Zotye.

Окрім «китайців», покинули український ринок і два іранських бренди – Samand та Saipa. В Україні ці марки були не дуже популярними. Однак, наприклад, модель Saipa Tiba дуже довгий час була найдешевшим авто в країні.

«Лади» під питанням

Незрозуміла ситуація складається і з російськими автомобілями. За інформацією «Главкома», останнього разу «АвтоВАЗ» відправляв свої творіння до України восени минулого року. До того ж тоді поставки обмежилися лише двома моделями – «Нивою» та «Ларгусом». А ось один з найдешевших автомобілів у країні – «Лада Гранта» – зник з продажу ще у листопаді 2016-го.

Чи буде відновлене поставки ВАЗів до України, невідомо. У головному офісі російського концерну свої плани щодо українського ринку не коментують. Не знають про подальшу долю бренду і українські представники марки.

«Продажем автомобілів на території України займається український імпортер. Просимо вас переадресувати питання йому», – відповів на запит «Главкому» Артем Манюхін, представник прес-центру «АвтоВАЗу».

В Україні статус офіційного імпортера належить «УкрАвтоВАЗу», де на запит так ніхто так і не відповів. В одному ж з салонів «Лади» в Києві «Главкому» розповіли, що в наявності залишилися самі «Ларгуси». Позашляховики «Нива» вже розпродали. А нових надходжень поки що ніхто не обіцяє.

Щезнув з продажу й легендарний в Україні ЗАЗ «Ланос». Чому так сталося, представники Запорізького автозаводу не пояснюють. Хоча власники підприємства – корпорація «Укравто» – пообіцяла «Главкому», що ближче до середини 2017 року автомобіль з'явиться у дилерів.

Що ж стосується стандарту «Євро-5», то в корпорації запевнили, що «підтягнули» всі двигуни до необхідної норми ще наприкінці 2015 року.

«Втеча» через низькі продажі

Не всі марки залишили Україну з «екологічної» причини. Деякі вирішили попрощатися з нашим ринком через низькі продажі. Серед таких брендів – два люксових «італійці» Lamborghini і Ferrari, які на початку минулого року заявили, що припиняють офіційні поставки автомобілів українському дистриб'ютору.

«Грюкнув дверима» і американський Dodge. Компанію також не влаштував рівень попиту.

Ще одна марка, з якою українцям довелося попрощатися, – Daewoo. Однак у цьому випадку історія не настільки сумна. Просто виробник добре відомого в Україні Matiz – узбецька компанія UZ-Daewoo – вирішила відмовитися від корейського бренду. Тепер узбеки випускають машини під брендом Ravon.