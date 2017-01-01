Макрон. Рецепт для української влади

Інститут світової політики



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Президент Франції Еммануель Макрон

Мемо керівництву України з нагоди обрання Еммануеля Макрона президентом Франції

Останні президентські вибори у Франції закінчилися перемогою Еммануеля Макрона. Обрання нового лідера Французької республіки створює «вікно можливостей» для якісно нового рівня українсько-французьких відносин, як і для відносин між Україною та ЄС. Інститут світової політики розробив низку рекомендацій для вищого керівництва України щодо напрямків, на яких у відносинах з Францією варто зосередитися першочергово. Зокрема, торгівлі та інвестиціях, безпеці та міжпарламентській співпраці.

З нагоди обрання нового президента Франції керівництву України варто:

Розпочати переговори з новообраним президентом Франції і його командою стосовно цілої низки питань двостороннього (бізнесу, торгівлі, культури і т.д.) та загальноєвропейського (безпеки) порядку денного. Запросити президента Франції відвідати Україну з візитом.

Налагодити зв’язки з особами, які мають шанси отримати посади у новому уряді або мають вплив на нового президента. Серед інших, обговорюються такі кандидатури:

- на посаду прем’єр-міністра: Сільві Гулар (Sylvie Goulard), Франсуа Байру (François Bayrou), Рішар Ферран (Richard Ferrand), Жан-Поль Делевуа (Jean-Paul Delevoye), Жерар Коллом (Gérard Collomb), Едуар Філіпп (Edouard Philippe) та Ксавьє Бертран (Xavier Bertrand).

- на ключові посади у сфері оборони: Жан Ів льо Діран (Jean Yves Le Diran, чинний міністр оборони), Гвендаль Руіяр (Gwendal Rouillard, раніше працював у парламентському Комітеті з питань оборони), депутат Жан-Жак Брідей (Jean-Jacques Bridey) та Ніколя Баі (Nicolas Bays) з парламентського Комітету з питань оборони.

- на ключові посади у сфері зовнішньої політики, безпеки і європейських питань: Брюно Льомер (Bruno Lemaire, його кандидатура розглядається на посаду глави МЗС), Жерар Аро (Gerard Araud, чинний посол Франції в США, кандидат на посаду дипломатичного радника Макрона), Орельєн Льошевальє, (Aurélien Lechevallier) (керівник групи Макрона з питань зовнішньої політики і безпеки), Франсуа Гейнсбург (Francois Heisbourg, провідний радник з питань оборони і національної безпеки), Клєман Бон (Clément Beaune, радник Макрона з європейських питань), Елізабет Гігу (Elisabeth Guigou, член парламенту та глава комітету із закордонних справ в Національній асамблеї).

Рекомендації у сфері торгівлі та інвестицій:

Запевнити нового президента та його команду, що французькі інвестиції є пріоритетом для України і підтвердити свою відданість політиці «нуль проблем» для французького бізнесу та викорінення корупції. Крім того, здійснити кроки для активізації двосторонньої торгівлі, яка сьогодні перебуває на низькому рівні: наприклад, через запуск українсько-французького бізнес-форуму та постійного двостороннього механізму під патронатом торгівельно-промислових палат. Наразі український експорт до Франції становить близько 1% від загального обсягу українського експорту за кордоном, що є надзвичайно низьким показником, враховуючи потенціал і можливості Франції.

Слід пріоритизувати співпрацю у сфері сільського господарства, а саме залучення французьких інвестицій у цю галузь та створення спільних французько-українських підприємств. Окрему увагу варто приділити контактам з потужними сільськогосподарськими регіонами Франції, зокрема регіоном Бретань – міжрегіональна комерційна співпраця підвищить інтерес і прихильність Франції до України.

Запросити французькі компанії для участі у майбутньому раунді приватизації в Україні. Участь французького бізнесу у приватизації українських державних активів також підвищить інтерес і прихильність Франції до України.

Розвивати українсько-французьку співпрацю в IT-галузі, враховуючи високу розвиненість цієї галузі в Україні та її пріоритетність для новообраного президента Франції.

Рекомендації у сфері безпеки:

Подякувати Франції за послідовну підтримку України у рамках Нормандського формату та збереження санкції щодо Росії. Підкреслити важливість подальшого залучення Франції у забезпечення виконання Мінських домовленостей через збереження санкцій та участі Єлисейського палацу в Нормандському форматі у середньо - і довгостроковій перспективах.

Зберегти співробітництво з Францією у безпековій площині, тим паче, що Франція є одним з провідних гравців європейської безпеки. Символічна участь української армії за межами Європи, за прикладом Грузії, може бути ефективним кроком за-для підвищення рівня співпраці та довіри між двома країнами.

Підтвердити важливість зобов'язань, взятих Францією щодо України, як однієї з передумов для оновленого французько-російського діалогу, та важливість самостійного українсько-французького треку у політиці Франції щодо сусідів ЄС на Сході.

Подякувати президенту Франсуа Олланду за підтримку.

Рекомендації щодо міжпарламентської співпраці:

Ініціювати та розвинути багатосторонню співпрацю з Національною асамблеєю та Сенатом Франції для того, аби налагодити передбачувані та взаємовигідні відносини. Слід одночасно розбудовувати зв’язки з усіма ключовими партіями, особливо зважаючи на те, що за результати парламентських виборів, які відбудуться у червні 2017 року, імовірно, не буде чіткої парламентської більшості.

Після парламентських виборів у Франції слід запросити групу французьких парламентарів різних партій з візитом до України.

Рекомендації щодо секторальної співпраці:

Скористатися з французького досвіду у різних секторах. Приміром, свого часу Франція допомогла Україні з будівництвом саркофагу над реактором Чорнобильської АЕС. Подібна співпраця можлива у таких сферах, як енергетика, фармацевтика, транспорт і т.д.

Посилити співпрацю між Україною і Францією у сфері культурної та публічної дипломатії. Особливу увагу слід звернути на групу друзів України у Франції (як в парламенті, так і серед громадянського суспільства), а також налагодити контакти зі значною кількістю впливових аналітичних центрів та лідерами думок. Розглянути можливість проголошення року Франції в Україні.

Посилити наукову та культурну співпрацю між Україною і Францією, зокрема запровадити українські стипендії для молодих і більш досвідчених французьких науковців , а також «агентів культурних змін», які спеціалізуються на проблемах України та Східної Європи.

Активізувати обміни між українськими та французькими ЗМІ (організація форумів, тренінгів, конференцій (наприклад, TEDeX) тощо).

Мемо було підготовлено Інститутом світової політики.

Висловлюємо свою вдячність Селін Маранж, Флорану Пармантьє, Лор Делькур, Тетяні Жан, Тетяні Огарковій, Володимиру Єрмоленку та експертам, які побажали залишитися невідомими, за коментарі та поради під час підготовки документу.