Меню українською – порушення прав людини? Як російська пропаганда мовні квоти переварювала

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська пропаганда

ЗМІ, політики і відомі персони сусідньої країни свято переконані: українському телебаченню не потрібна українська мова

Запровадження квот на телебаченні, ухвалене Верховною Радою України, на клапті порвало кремлівські ЗМІ. На сторінках пропагандистських медіа та у Facebook чиновників країни-агресора зчинилася просто-таки істерика: тут не лише квоти, що «порушують права людей», а й «примусова українізація», пророцтва, за якими українці тепер точно не стерплять такого «штучного віддалення» від «старшого брата», і ось-ось уже Україна як держава зникне.

Глава комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Костянтин Косачев геть забув про елементарні норми етикету та у себе на сторінці у Facebook звернувся до офіційних осіб нашої держави зі словами: «Ви там, у Києві, це серйозно? При здоровому глузді та у твердій пам'яті? Та невже?». Пост Косачева був просякнутий зворушливою турботою про біженців з Донбасу (від російської ж агресії): «В яку Україну пропонує київська влада повернутися жителям південного сходу?

У країну, де у їхньої мови немає жодних прав? У країну, де закрито доступ до російських засобів масової інформації та до соціальних мереж рідною мовою? У країну, де українські ЗМІ відтепер примусово будуть на 75% віщати далеко не завжди зрозумілою їм «рідною мовою»?»

І це ще не повний перелік «звірств», якими українська держава намагається захиститися від агресивного сусіда, відстоюючи свою державність. Мабуть, досить ефективно, якщо її дії викликають таку бурхливу реакцію Кремля.

Очевидний розпач через низку кроків України в бік Європи та врешті власної державності кремлівська пропаганда гучно називає «порушенням прав людини» і намагається щосили тиснути на жалість до нещасних російськомовних. «Мовні квоти на українському ТБ: крок до обмеження прав російськомовних громадян», – із таким однозначним заголовком вийшла сьогодні стаття на РИА «Новости».

У матеріалі наводяться коментарі віце-спікера Держдуми Ірини Ярової: вона, звісно, жорстко розкритикувала прийнятий Радою закон про квоти на ТБ, назвавши його «тоталітарним свавіллям української влади», яка «вводить насильницьку заборону на російську мову». Варто зазначити, що у питаннях «тоталітарного свавілля» російська депутатка і справді експерт: саме їй належить законодавча ініціатива про жорсткі «антитерористичні заходи», якими, зокрема, операторів зв'язку зобов'язують зберігати листування та переговори користувачів протягом півроку. Інший закон «пакета Ярової» вводить кримінальне покарання за публічні заклики до насильницького повалення влади та нападу на посольства. Також з’явився новий склад злочину – неповідомлення про злочин терористичної спрямованості.

Колега Ярової, «депутат» Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек, пафосно заявив, що «введення квот означає початок «ідеологічної війни» українських еліт з російськомовним населенням України».

Сюжет щодо мовних квот на телеканалі «Россия 24» у вечірніх новинах був поданий із сумішшю поблажливості та співчуття. І знову – з маніпуляціями. «Відповідно навіть до офіційної статистики, і 81% киян розмовляють російською мовою», - переконувала журналістка в кадрі, звісно, не вказуючи джерело таких сенсаційних даних. Вона проникливо розповіла, що «в публічному місці вас зустрічають російською мовою, і роблять це не з натягнутою посмішкою, а по-братськи». Далі пропагандистка розповіла, що нові норми є неприйнятними «навіть для загальнодержавних телеканалів, де в основному всі ведучі розмовляють російською, а гості 50/50». І знову брехня, адже навіть на «Інтері», переповненим російськомовним контентом, випуски новин вдень виходять українською мовою. Не кажучи вже про те, що «Еспресо» та «УТ-1» - повністю україномовні. Журналістка також із захватом цитувала словами нардепа Сергія Лещенка: який сказав, що «це - спроба переключити увагу від більш глобальних проблем». За його словами, «це така інформаційна бульбашка, яка роздувається і, будемо сподіватися, лопне». Наостанок пропагандистка зітхнула, шо, мовляв, «невідомо, як це відзеркалиться на звичайних киянах». Так, саме киянах, хоча мало б йтися про все населення України.

RussiaToday у статті «Екранні заходи: до чого призведе збільшення квот на національну мову в телеефірі України» не лише наголосила на заяложеному «порушенні прав російськомовних», а й перейнялася значними втратами для українських телеканалів. «Ми втратимо частину аудиторії, оскільки не зможемо транслювати хороший іноземний продукт зрозумілою більшості телеглядачів російською мовою. Українським каналам невигідно знімати фільми або серіали тільки для внутрішньої аудиторії, тому вони будуть невисокої якості і малопривабливими», – цитує RT керівника «великого телеканала, що побажав залишитися неназваним». І справді, російській аудиторії має здатися, що українську мову жителям України, напевно, вкрай важко зрозуміти, якщо таке справді говорить неназваний менеджер.

Приємно зазначити, що пропаганда ретельно відслідковує, що відбувається в Україні: рупори Кремля в курсі не лише резонансних кроків Верховної Ради, а й навіть остаточно не ухвалених рішень Київради. Так, RT бідкається, що «українізація спостерігається і в інших сферах». «Не відстає від Верховної Ради і Київська міська рада, яка місяць тому прийняла у першому читанні зміни правил роботи ресторанів. Усім закладам доведеться надрукувати меню українською (уявляєте, яке нахабство?!). А ще – змінити таблички і навчити офіціантів вітати гостей рідною мовою. Планується, що на друге читання документ винесуть до кінця травня», – йдеться у матеріалі.

Ще один рупор Кремля, Lenta.ru, вибухнув великим матеріалом про «наполегливі спроби української влади порвати всі зв'язки з Росією» (про те, що вже четвертий рік агресор тероризує Україну, у матеріалі, звісно, ані слова). Пропагандисти в одному матеріалі видали все, що наболіло: написали і про історика Володимира В’ятровича, і обурилися щодо змін у календарі українських свят, і про заборону «ВКонтакте» та «Одноклассников» згадали, і присмачили все це коментарями російських та українських проросійських політологів, котрі «розклали про полицях» та пояснили, як страшно жити в дикій тоталітарній Україні. Без звичних маніпуляцій не обійшлося: «Експерти звертають увагу на те, що «весняне загострення» відбулося одразу після 9 травня, коли «тисячі українців вийшли на вулиці своїх міст відзначити Перемогу, вшанувати пам'ять загиблих у війні». Таким чином громадяни начебто висловили зневагу до офіційної пропаганди, яка очорняє радянський період історії, намагається вбити клин між Україною і Росією. Масовість народних акцій 9 травня стала шоком для українського керівництва». Масовість? Утім, масовість тітушок на проросійській акції у Дніпрі доводиться визнати. Її там забезпечив любитель фотографуватися у магазинах з сирочком і кефіром проросійський нардеп Олександр Вілкул.

Разом із тим відслідковує дії української влади не лише кремлівська пропаганда, а й європейська медіаплатформа Еuractiv. «Київ поступово розширює список заборонених російських товарів і росіян, яким заборонено в'їзд до країнї, що висловили підтримку Кремлю в березні 2014-го під час анексії Криму або самопроголошеним сепаратистським «республікам». Численні російські телесеріали і кіно вже залишили радіоефір і заборонені в кінотеатрах. Україна також блокувала імпорт і продаж деяких книг», – перераховуються захисні кроки України.

Дивує, що більше ніж за добу після рішення Ради щодо введення квот досі з цього приводу не висловились ані глава російського МЗС Сергій Лавров, ані представник відомства Марія Захарова. Остання, напевно, ретельно обмірковує кожне слово у своїй заяві, аби знову не продемонструвати некомпетентність. Нагадаємо, два місяці тому вона, вкотре критикуючи українську владу, звинуватила її у «геноциді російської мови». «По суті, в країні на державному рівні вводиться мовний геноцид. Ми чудово розуміємо, чому представники офіційного Києва діють так. Вони перебувають під тяжким гнітом націоналістичних ідей тих самих радикалів, яких вони свого часу заохотили відповідними діями, і сьогодні не можуть назад загнати цього джина в пляшку», – сказала вона. За юридичний ляп Захаровій дорікнули свої ж – російські користувачі соцмереж: «Мовний геноцид» – це щось нове в юриспруденції».

Також дивує відсутність моментального коментаря прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Зазвичай він висловлюється впродовж кількох годин після будь-якої резонансної події.

Російські ж блогери вкотре підтвердили, що великодержавний шовінізм міцно сидить у головах жителів РФ. Так, відомий російський блогер el murid (Анатолій Несміян) щиро вважає Україну частиною Росії. «Росія програла українському фашизму, погодившись з його перемогою на території, яка бачила кров наших предків. Ну, не Росія, а її керівництво, звичайно – саме воно зрадило і продало все, маючи навесні 2014 року на руках усі можливі і неможливі аргументи, що дозволяють вирішити раз і назавжди проблему бандерівщини, яка підняла голову... Росія програла. Тобто всі ми. І тепер переможець – український нацизм – робить те, що і належить робити переможцю: насаджує свої порядки, причому не надто цікавлячись думкою потерпілих і переможених», – бідкається він.

Життя у власній реальності – ознака шизофренії. А реальне життя – це поступове віддалення України від Росії. Навіть не в бік Європи – у бік України.