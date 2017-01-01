Мирний атом, ліс та зброя... Бізнес-горизонти Миколи Мартиненка

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Микола Мартиненко

НАБУ проливає світло на сферу комерційних інтересів одіозного політика

Розслідування про багатомільйонні хабарі, які чеська Skoda JS начебто платила екс-нардепу Миколі Мартиненку, відкриває завісу над іншими оборудками. Фірми, через які колишній депутат, за даними детективів, отримував брудні гроші за поставки обладнання для українських АЕС, експортували ліс за президентства Януковича і постачали зброю при нинішній владі.

Як повідомляв «Главком», екс-депутата Миколу Мартиненка нині обвинувачують детективи Національного антикорупційного бюро в розкраданні $17 млн на закупівлі уранового концентрату. Та у поле зору слідчих політик потрапив два роки тому з іншої причини – його підозрювали в отриманні хабара у розмірі 6,4 млн євро від компанії Skoda JS. Ця фірма – чеський виробник обладнання для АЕС. Узимку захист Мартиненка заручився підтримкою суду першої інстанції щодо закриття цієї справи, але на початку квітня детективи врятували розслідування через апеляцію

Микола Мартиненко під час судового засідання. Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Завдяки цим останнім судовим двобоям між адвокатами та детективами у судовий реєстр потрапили важливі факти з кримінального провадження. Саме вони можуть свідчити про справжні масштаби бізнес-інтересів отримувачів вигоди від європейського постачальника. Йдеться про перелік фірм, які, за версією НАБУ, залучалися до сплати хабара компанією Skoda JS за право постачати своє обладнання в Україну. Як встановив «Главком», ці структури причетні й до низки інших гучних скандалів в Україні.

Отже, Skoda JS перераховувала хабарі протягом 2009–2015 років під виглядом плати за консультаційні послуги. За цей період бенефіціари корупційної угоди отримали 10,88 млн євро. Миколі Мартиненку приписується лише частина цих грошей – приблизно 6,4 млн євро, – що були сплачені з березня 2009-го по жовтень 2012-го на рахунки пов’язаної з ним панамської компанії Bradcrest Investments S.A. Можливо, ця сума не остаточна, адже ще одна фірма Мартиненка (так стверджують у НАБУ) – Devecom Company Limited – отримала від чехів ще близько 400 тис. євро у 2014 році.

Детективи приписують екс-нардепу й белізьку компанію Kenson Trading Limited, рахунки якої начебто могли використовуватись для відмивання коштів, одержаних панамською Bradcrest Investments S.A.

Але в першу чергу на себе звертають увагу інші компанії, через які згодом було відмито корупційні кошти.

Адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко запевняв слідство та суди, що причетність його клієнта до описаних подій повністю виключається, а зв’язок екс-нардепа з діяльністю Bradcrest Investment – лише припущення. Мовляв, прізвище Мартиненка зазначене лише на банківських формулярах Bradcrest Investment, «які мають декларативний характер» і були зроблені представником компанії «без відома та участі Мартиненка».

Зброя для України

Як зазначено вище, після отримання корупційної ренти від Skoda JS кошти було легалізовано через низку фірм, у тому числі через рахунки британської Strilets UK LTD. Остання, згідно з інформацією сайту importgenius.com, минулого року підписала контракт із держпідприємством «Укрспецекспорт» щодо постачання в Україну партії снайперського комплексу (гвинтівок) DTA SRS A1. Ця зброя виробляється американською компанією Desert Tactical Arms.

Варто зазначити, що фірма Strilets UK LTD у 2011 році продала українській компанії «Арм Еліт» насоси високого тиску для пневматичних гвинтівок. Серед засновників «Арм-Еліт» – Марія Перегудова. За даними «Наших грошей», вона є родичкою гендиректора заводу «Маяк» Олександра Перегудова. Це підприємство серед іншого також відоме виробництвом снайперських гвинтівок. Син Перегудова Дмитро очолював «Укрспецекспорт» з січня 2011-го по лютий 2012 року.

Хабарі за український ліс

Як сказано в розслідуванні НАБУ про «хабар Мартиненку», частину коштів (у розмірі 1,975 млн євро), сплачених чеською Skoda JS на рахунки британської Inlord Sales LLP, було переказано фірмі Zirtex Trading LLP. Ця ж компанія фігурує в іншому кримінальному провадженні, яке здійснює Генеральна прокуратура, – щодо створення схеми вимагання коштів з покупців української деревини. Відповідно до фабули розслідування, за президентства Януковича чиновники Держагентства лісових ресурсів отримали від закордонних покупців української деревини та лісопродукції хабарі на загальну суму понад 140 млн грн. Кошти за неіснуючі «маркетингові послуги» йшли посередникам, які, за версією слідства, були пов’язані з керівництвом Держлісагентства, зокрема його екс-головою Віктором Сівцем. Zirtex Trading LLP у цій схемі виступало як імпортер лісопродукції з України.

Микола Мартиненко під час судового засідання. Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Борг Жванії-Мартиненка на чверть мільярда

Hummeron Company Limited та Guilford Estates Limited – ще дві компанії з наведеного вище ланцюжка, через який відмивалися хабарі за поставки обладнання для українських АЕС.

Обидві фірми наразі також фігурують в іншому скандалі, що розгорівся навколо банкрутства компанії «Юністіл». Hummeron Company Limited та Guilford Estates Limited як кредитори претендують на майно неплатоспроможної фірми. Конкуренцію їм складає ОТП Банк, який два роки тому спрямував лист на ім’я президента Петра Порошенка. У ньому зазначалося: «Юністіл» входить до бізнес-групи Давида Жванії і Миколи Мартиненка та не хоче повертати фінустанові понад 260 млн грн. Лист оприлюднила у 2015 році «Економічна правда».

Згідно з інформацією банку, у 2008 році «Юністіл» відкрив у банку кредитну лінію на купівлю обладнання для виробництва оцинкованого сталевого листа у сумі $18 млн і 43 млн грн. У листі, підписаному головою правління банку Тамашем Хак-Ковачем, також пояснювалось, чому ОТП видав кредит малознайомій компанії. «Вирішальним аргументом стало те, що підприємство пов'язане з промисловими гігантами – ВАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» та ВАТ «Запорізький абразивний комбінат», які мають виробництво та ліквідне майно. Ці підприємства і «Юністіл» входять до бізнес-групи, яка перебуває в орбіті впливу Жванії і Мартиненка», – уточнювалося в листі голови правління банку.

З 2013 року «Юністіл» припинив виплати банку. «Власники цих підприємств у рамках стратегії неповернення боргів застосовують весь арсенал політичного впливу для тиску на суддів, державних виконавців та інші держоргани», – запевняли президента банкіри у своєму зверненні до глави держави. У свою чергу «Економічна правда» із посиланням на Давида Жванію уточнювала, що останній є міноритарним акціонером Запорізького абразивного комбінату, а до «Юністіла» і «Констара» не має стосунку. «З Мартиненком ми не є партнерами вже давно, це застаріла інформація», – коментував Жванія у 2015 році.

За даними ЗМІ, колишнім головою правління і фактичним власником заводу «Констар» (майновий поручитель «Юністіла») є Сергій Перелома. Останнього було затримано напередодні у згадуваній на початку справі – щодо розкрадання $17 млн на закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами.

Лаванда та вишки Бойка

Ще одна компанія зі «справи Мартиненка» – Randstone Commercial LLC, через яку також відмивалися корупційні кошти. Згідно з даними сайту opencorporates.com, директорами Randstone Commercial добре знайомі українцям юридичні особи – белізькі компанії Ireland&Overseas Acquisitions Limited і Milltown Corporate Services Limited. Саме через ці фірми «Чорноморнафтогаз» купив одну з двох бурових установок (горезвісні вишки Бойка) по $400 млн.

Крім того, назву Randstone Commercial LLC можна віднайти у судовій тяганині чотирирічної давнини між податковою і спільним українсько-ізраїльським підприємством «Лісова компанія «Лаванда». З цієї суперечки можна дізнатися про контракт на $1 млн, укладений сім років тому «Лавандою» і фірмою-нерезидентом Igor Shargel (Гамбург) на поставку дерев'яних щитів. Остання не сплатила частину коштів та перевела борг на фірму Randstone Commercial. Не так цікава сама угода, як її учасники. Згідно з держреєстром юросіб, засновниками «Лаванди» є віргінський офшор «Тагнікс Холдінгс Лімітед» і корпорація «Галичина-Ліс», оформлена на кіпрську «Максфілд Холдінгс Лімітед». Раніше «Наші гроші» писали, що остання виступає співзасновником КУА «Максфілд Ассет Менеджмент», директором якої є Ігор Керезь. Останній відомий як співвласник Діамантбанку. 2,48% цієї фінустанови, яку днями оголосили неплатоспроможною, належать Мартиненку, 23,8% – екс-нардепу Давиду Жванії.

Прокуратура Швейцарії з 2013 року вивчає факти «хабарництва і відмивання коштів» за участю Миколи Мартиненка. У 2015 році естафету підхопили українські правоохоронні органи. У фокусі слідчих опинився хабар, який відкрив дорогу чеському виробникові обладнання для атомних електростанцій – компанії Skoda JS – на український ринок. Йшлося про закупівлю обладнання відокремленим підрозділом «Енергоатома» – «Атомкомплектом» – для першого і третього енергоблоків Рівненської АЕС, 1–6 енергоблоків Запорізької АЕС і першого енергоблоку Хмельницької АЕС у чеської компанії. Передача хабара за право постачати обладнання чеської Skoda JS відбувалася у 2009–2015 рр. У цей проміжок представники Skoda JS сплатили посередникам понад 10,88 млн євро. Частина цієї суми – 6,4 млн євро (за актуальним курсом – 69,3 млн грн) – Skoda JS з березня 2009 року по вересень 2012 року переказала на рахунки компанії Bradcrest Investment S.A. (за даними НАБУ, належить Мартиненку). Останній давав свідчення лише одного разу у цій справі – 18 лютого 2016 року. Перед цим, у грудні 2015 року, парламентар склав свої депутатські повноваження. Торік детективи НАБУ провели низку обшуків та отримали доступ до речей і документів родини Мартиненка.

Федір Орищук, «Главком»

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