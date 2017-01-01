Мисливці на Фірташа. Кому віддадуть олігарха – Америці, Іспанії або... нікому?

Борис Немировський



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Дмитра Фірташа було заарештовано біля ліфту в будівлі Вищого земельного суду Відня

Австрійська преса про перспективи справи українського олігарха

Одразу після того, як Вищий земельний суд Відня скасував заборону на екстрадицію Дмитра Фірташа до США, олігарха знову було заарештовано. Але цього разу – не через американський позов, а через іспанський: виявилося, що Іспанія також подала на розшук українського бізнесмена. Кому ж його тепер, врешті-решт, віддадуть – Америці, Іспанії або... нікому?

Вищий земельний суд Відня скасував заборону на екстрадицію Дмитра Фірташа до США

Австрійське видання Kurier висловлює в своєму матеріалі під назвою «Що чекає тепер на олігарха» нехитру думку, що на Фірташа чекають важкі часи: поліцейські заарештували його просто в залі суду, показавши ордер, в якому іспанська юстиція звинувачує його в участі в організованій злочинній діяльності та «відмиванні» грошей. Адвокат олігарха Дітер Бомдорфер заявив, що його підопічний заперечує ці звинувачення, але, як зазначає газета, до цього часу захист не був ознайомлений з усіма фактами, викладеними в документі. Тобто докладніше захисник Фірташа поки що нічого не може сказати.

За що США переслідують Фірташа читайте тут.

Відтак, чергове слово в цьому процесі належить все тому ж Земельному суду Відня, який в 2015-му році заборонив видавати Фірташа в США. Протягом двох діб він має вирішити, чи залишити бізнесмена під арештом, а чи знову відпустити під заставу. «Досі промисловець перебував на свободі, - зазначає видання, - через те, що в березні 2014 року він сплатив рекордну для Австрії заставу – 125 мільйонів євро. Проте, ця застава досі стосувалася лише американського ордеру на арешт. Свій закордонний паспорт Фірташ мав змогу залишити при собі».





Адвокат Фірташа Дітер Бомдорфер ще не бачив всіх іспанських звинувачень, але вже готовий їх заперечувати

60 днів до рішення

Проте, тепер, якщо суд вирішить, що олігарх має залишатися під арештом через іспанські звинувачення – він може подати протест до віденського Кримінального суду. Якщо й там йому відмовлять – справу буде передано у наступну судову інстанцію. Поки ж вирішуватиметься питання про те, сидіти йому в тюрмі чи не сидіти, Кримінальний суд, за словами Мехеля, має встановити, чи європейський ордер на арешт, якого видали іспанці, відповідає всім формальним критеріям. Такий вид ордеру, зазначає Kurier, фактично діє так само, як внутрішній австрійський.

Для подібної процедури європейський закон про співробітництво органів юстиції передбачає, що вона повинна бути завершена в першій інстанції протягом 30 днів, а ще 30 днів відводиться на розгляд справи в другій інстанції, якщо Фірташ подасть скаргу на свій арешт, що він, за словами адвоката Бомдорфера, зробить у будь-якому разі. Таким чином, до речі, свого часу французька влада розглядала питання про екстрадицію казахстанського олігарха Мухтара Аблязова до Росії: його було заарештовано за міжнародним ордером, виданим Російською федерацією у липні 2013 року, а остаточну відмову в екстрадиції французька юстиція ухвалила аж в грудні 2016 року. І весь цей час Аблязов просидів у в‘язниці.

Експерти з юридичних питань видання Kurier мають сумніви, що Фірташеві доведеться сидіти так довго. «Бажання європейських країн полягає в тому, аби подібні екстрадиції чинились якомога скоріше» - підкреслює газета.

Нова застава

На даний час, щоправда, є можливість того, що Дмитро Фірташ найближчим часом знову вийде на волю, сплативши чергову заставу. Це б означало, що олігарх сплачує гроші, віддає свого закордонного паспорта та зобов‘язується, постійно з‘являтись в поліцію, аби засвідчити своє перебування у Відні. «Питання полягає в тому, чи дозволять багатієві використати 125-мільйонну заставу з американського процесу також і для іспанської справи», - зазначає видання, підкреслюючи водночас, що сума, яку досі сплатив Фірташ у вигляді застави, є найбільшою в історії повоєнної юстиції Австрійської республіки. Того ж часу в звинуваченні, висунутому іспанцями проти Фірташа, йдеться про відмивання «лише»... 10 мільйонів євро.

В Австрії ніхто не розглядає всерйоз можливість, що Фірташ, вийдучи з-під арешту, може просто чкурнути геть з країни, - пише видання, - бо одразу після перетину кордону до будь-якої іншої країни Євросоюзу йому загрожує арешт та перспектива бути «запакованим» до найближчого літака у США. І навіть, якщо Фірташ захоче сісти в літак, який прямуватиме до Росії, де живуть його друзі, то деякі інсайдери, на яких посилається Kurier, вважають, що «США цей літак перехоплять». Окрім того – застава «вагою» в 125 мільйонів євро одразу «згорить».





Міністр юстиції Австрії Вольфганг Брандштеттер має вирішити долю Фірташа

Щодо питання, хто ж тепер, врешті решт, має отримати Фірташа, американці чи іспанці, то тут остаточне рішення буде ухвалене міністром юстиції Австрії Вольфгангом Брандштеттером. В цьому випадку США має, теоретично, «право першої ночі», тому що подали свого ордера значно раніше, ніж Іспанія, – ще в 2013 році. З іншого ж боку, Іспанії, як членові Євросоюзу, Австрія також може віддати перевагу – і тоді американцям доведеться або якось домовлятися з іспанськими колегами про спільні слідчі дії, або чекати своєї черги ще довгий час – залежно від того, на скільки років буде засуджено Фірташа іспанською Фемідою. А вже тоді йому загрожуватиме строк за американськими гратами.

Парадоксальним чином іспанський позов та арешт Дмитра Фірташа може скласти йому користь. Тому що тепер, поки австрійська юстиція змушена буде розбиратися з новими обставинами, вирішувати складні питання доцільності утримання його в камері, прискіпливо перевіряти відповідність іспанського ордеру європейським нормам, весь цей час Фірташ залишатиметься в Австрії. А от, якби не іспанці, хто зна, може, він вже сидів би у літаку, прямуючи до США й можливого 50-річного ув'язнення?

Борис Немировський, для «Главкома»

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